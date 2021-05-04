Во Франции заявили о принятии жестких мер в отношении России

МИД Франции вызвал посла России из-за санкций против чиновников ЕС / pixabay

Участники саммита Европейского Союза в конце мая рассмотрят все варианты мер, позволяющие "проявить твердость в отношении России".

"На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой твердой линии и рассмотрим все возможные варианты мер", — заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, выступая в Национальном собрании Франции.

Бон назвал непропорциональными недавние санкции, введенные Москвой против ряда граждан ЕС. Кроме того, он раскритиковал Москву в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, министерство иностранных дел Франции 3 мая вызвало посла России Алексея Мешкова, чтобы выразить протест против санкций, введенных Москвой в отношении восьми представителей Евросоюза.

Франция решительно осудила решение российских властей против европейских чиновников.

Читайте такжеРоссия ввела санкции против председателя Европарламента

"Мы повторно выражаем им нашу солидарность и поддержку. Эти меры вряд ли смогут деэскалировать текущую напряженность, и поэтому мы ожидаем, что Россия будет вести себя ответственно", – сказал французский дипломат.

Мешкову также выразили обеспокоенность по поводу запрета набирать в дипломатические представительства местных граждан. МИД Франции призывает Россию не имплементировать это решение.

Читайте такжеВ ЕС подвергли критике санкции России и указали Москве на ошибку

Отношения Евросоюза и России - о чем ранее сообщал Главред: