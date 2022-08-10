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Военный эксперт рассказал, стоит ли опасаться русской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

10 августа 2022, 02:15

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, испытания ракеты "Циркон" еще и подавно не завершены. Поэтому не стоит бояться, что она поступит на вооружения.

Ракета, циркон
Военный эксперт рассказал, стоит ли опасаться русской гиперзвуковой ракеты "Циркон" / скриншот из видео, https://ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Гиперзвуковые ракеты модели "Циркон" в России так и не поступили в массовое производство. И именно поэтому угрозы русского диктатора Владимира Путина о взятии их на вооружение ‒ обычный трюк пропаганды. Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов в видео на своем YouTube.

"Это гиперзвуковая ракета, которая по идее должна развивать скорость до 10 махов. Она подымается на очень большую высоту и падает на цель, развивая такую скорость. За счет этого ее якобы практически невозможно сбить. По идее она должна окутываться плазмой, а сквозь нее радиолокационная станция ее не видит. В то же время непонятно, как тогда будет работать система управления", ‒ объяснил эксперт.

При этом Жданов особо отметил, что государственные испытания "Циркона" не завершены. И именно поэтому эта ракета никак не поступит на вооружение в 2022 году.

"На сегодняшний день Россия даже не может сказать, как далеко летят эти ракеты. В связи с этим не стоит переживать, что эти ракеты начнут массово поступать на вооружение", ‒ подытожил Жданов.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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Автор: Егор Бунин
Владимир Путин ракета Циркон война России и Украины
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