"Война принесла столько горя, что забыть невозможно": суд в РФ оштрафовал мужчину за цитату Путина

Мужчина не указал, что на листе цитата именно Путина / t.me/ovdinfolive

Россиянин Артур Дмитриев вышел на пикет с плакатом, на котором были написана цитата: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы". Эти слова принадлежат главе РФ Владимиру Путину, которые он сказал на 75-летие победы. В итоге Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за цитату, которая "дискредитирует армию России". Цитату фамилией Путина он не подписал.

Как сообщает Telegram-канал ОВД Инфо Live, цитату, автор которой на самом деле президент России Путин, суд в Санкт-Петербурге посчитал дискредитирующей российскую армию. Артур Дмитриев, вышедший на пикет с плакатом с такими словами, оштрафован на 30 тысяч рублей. Саму цитату он решил не подписывать.

Артура Дмитриева в России оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв против войны / t.me/ovdinfolive

Читайте такжеПутин будет наказывать за сравнение его с Гитлером - Дума проголосовала за штрафы и арест"Цитата из Путина дискредитирует армию России! Так решил суд в Петербурге и оштрафовал на 30 тысяч рублей пикетчика Артура Дмитриева. На плакате у него была цитата из речи президента, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - рассказали в издании.

Подчеркивается, что Дмитриева задержали 7 апреля и доставили в отдел полиции №49 в Санкт-Петербурге.

Напомним, 23 февраля, за день до военного вторжения РФ на территорию Украины, в России прошли пикеты против военных действий. На акцию вышли люди разных возрастов. Известно, что в Москве были задержаны шестеро активистов.

Главред рекомендует: