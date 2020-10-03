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Война в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану

3 октября 2020, 15:23

В Тегеране назвали недопустимыми любые атаки на территорию Ирана.

Флаг, Иран
Иран призвал Баку и Ереван начать диалог по урегулированию конфликта в Нагорном Карабазхе / Reuters

Азербайджан и Армения в ходе вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха не должны допускать обстрелов территории Ирана. Атаки на территорию Исламской республики недопустимы – Баку и Ереван должны проявлять осторожность.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает ТАСС.

По его словам, Иран делает серьезное предупреждение Азербайджану и Армении и просит стороны конфликта в Нагорном Карабахе к сдержанности.

"Мы заявляем, что любого рода атаки по нашей территории участниками конфликта неприемлемы, и делаем серьезное предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении", - сказал Хатибзаде.

Также дипломат заявил о необходимости уважения территориальной целостности Азербайджана и соблюдения принципа ненападения на гражданское население.

Что касается позиции Тегерана по вопросу нагорно-карабахского конфликта, Иран призывает Армению и Азербайджан к прекращению огня и урегулированию ситуации мирным путем.Читайте такжеАлиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху

"Нужно прекратить столкновения и начать реальный диалог. Тегеран готов оказать помощь для достижения этих целей", - добавил он.

Иран и конфликт в Нагорном Карабахе

В четверг, 1 октября, в иранской прессе появилась информация о том, что районы Исламской республики в очередной раз были подвержены обстрелам из зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что три снаряда упали в селе Парвизханлу района Ходафарин в провинции Восточный Азербайджан. Падение снарядов привело к ранению ребенка и повреждению 6 домов.

Позже сообщалось, что ВС Ирана и Корпус стражей Исламской революции разместили дополнительные военные силы в расположенных неподалеку от непризнанной НКР районах.

1 октября силы армии Нагорного Карабаха сбили вертолет вооруженных сил республики Азербайджан, который разбился на территории Ирана. В НКР заявили, что вертолет оказался в Иране непреднамеренно. Причина – близость границ зоны конфликта с Исламской республикой.

28 сентября замкомандующего пограничными войсками Ирана, генерал Касем Резаи предупредил Азербайджан и Армению о контроле своих боевых действий вблизи иранских границ. Незадолго до этого заявления минометные снаряды случайно попали на территорию Ирана. Резаи призвал Баку и Ереван урегулировать конфликт мирным путем.Читайте такжеБольшая война за Карабах: сбит самолет ВВС Азербайджана – минобороны Армении

Примечательно, Иран – это единственное государство, которое имеет прямые границы с тремя сторонами конфликта – Арменией, Нагорным Карабахом и Арменией. Снаряды из зоны нагорно-карабахского конфликта попадали на иранскую территорию и в апреле 2016 года.

Официальный Тегеран не делает заявлений о поддержке какой-либо из сторон конфликта в Нагорном Карабахе и призывает стороны к мирному разрешению вопроса.

Однако посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в сентябре в ходе встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым заявлял, что Тегеран поддерживает Баку по вопросам конфликта в Нагорном Карабахе и видит решение вопроса на основе международного законодательства и суверенитета Азербайджана.Читайте такжеНепризнанная Нагорно-Карабахская Республика просит мир признать ее независимость

Конфликт в Нагорном Карабахе

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