Война в Украине - начало Третьей мировой, которую не переживет цивилизация: Сорос сделал прогноз

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Легендарный американский коммерсант и миллиардер Джордж Сорос считает, что полномасштабное вторжение России в Украину, по всей вероятности, фактически начало Третьей мировой войны, которую западная цивилизация может не пережить. Cвое мнение он высказал, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает агентство Reuters.

"Лучшим и, возможно, единственным способом сохранить нашу цивилизацию является победить Путина как можно скорее", — подчеркнул Сорос.

Миллиардер уверен, что все остальные проблемы, которые занимают умы человечества – борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, недопущение ядерной войны, поддержка глобальных институций – должны отойти на второй план в этой борьбе против возможной Третьей мировой войны.

По словам Сороса, Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану, теперь наверняка считает собственное вторжение ошибкой и готовится к мирным переговорам.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – считает миллиардер.

Сорос также дал рекомендацию официальному Брюсселю ‒ мол, в Евросоюзе должны понять: Путин может отключить российский природный газ, на который приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать результат, но у Украины бесспорно есть шансы на борьбу", — подытожил коммерсант.

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Напомним, ранее Джордж Сорос утверждал, что президент КНР Си Цзиньпин дал карт-бланш президенту РФ Владимиру Путину на вторжение в Украину.

По его словам, вторжению 24 февраля предшествовала длительная встреча между Путиным и Си Цзиньпином, после которой они обнародовали тщательно подготовленный документ размером пять тысяч слов, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами".

Сорос считает, что данный документ сильнее любого договора, поэтому он требовал проведения детальных переговоров - причем сильно заранее.

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