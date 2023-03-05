Войска РФ в ближайшее время не смогут окружить и захватить Бахмут – ISW

Если силы обороны Украины решат выйти из Бахмута, ожидается, что они сделают это контролируемо и не должны попасть в окружение, считают аналитики.

Армия Украины отражает штурм Бахмута войсками России / Коллаж 93 ОМБр, соцсети

Оккупационные войска России продолжают атаковать Бахмут Донецкой области. Но в ближайшее время вражеским силам не удастся добиться окружения или захвата города. ВСУ контролируют ситуацию и если примут решение о выходе из города, то проведут организованную операцию и вряд ли попадут в окружение. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российская оккупационная армия продолжает атаковать Бахмут. Захватчики 4 марта провели ограниченную безуспешную атаку. Ситуация под контролем ВСУ, однако обстановка усложняется – боевики Вагнера готовятся к новым штурмам.

"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - пишут аналитики.

видео дня

Как полагают специалисты, систематические атаки оккупантов не указывают на то, что им в ближайшее время удастся либо окружить, либо захватить Бахмут.

Также они считают, что силы обороны Украины и в дальнейшем смогут удерживать свои позиции в Бахмуте. И если они решат пойти на тактическое отступление, то смогут это сделать контролируемо и не должны попасть в окружение врага.

Кроме того, в ISW добавили, что ВСУ будут оценивать риски перед тем, как принимать решение относительно дальнейшего удержания позиций или отступления.

"Российские оккупанты несут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута). А оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет управлять решением остаться или отступить", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Ситуация в Бахмуте

Британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что армии Украины, возможно, удалось достичь стратегического успеха в ходе боев в районе Бахмута. По его словам, ВСУ заставили войска РФ понести тяжелые потери в силах и военной технике в ходе штурма города. Если оккупанты таки захватят Бахмут, им это ничего не даст.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационные войска РФ добились частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, существует угроза окружения. Как полагает Жданов, при такой обстановке ВСУ могут принять решение о выходе из города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ пока не выходят из Бахмута. Оккупанты взорвали мост, который обеспечивал надлежащее обеспечение украинских войск, однако существуют и другие маршруты. В городе идут интенсивные уличные бои.

Смотрите видео Главред - генерал СБУ Ягун сделал прогноз о сроках войны России против Украины

Наступление России: