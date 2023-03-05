УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска РФ в ближайшее время не смогут окружить и захватить Бахмут – ISW

5 марта 2023, 07:32
Если силы обороны Украины решат выйти из Бахмута, ожидается, что они сделают это контролируемо и не должны попасть в окружение, считают аналитики.
ВСУ, Бахмут
Армия Украины отражает штурм Бахмута войсками России / Коллаж 93 ОМБр, соцсети

Оккупационные войска России продолжают атаковать Бахмут Донецкой области. Но в ближайшее время вражеским силам не удастся добиться окружения или захвата города. ВСУ контролируют ситуацию и если примут решение о выходе из города, то проведут организованную операцию и вряд ли попадут в окружение. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российская оккупационная армия продолжает атаковать Бахмут. Захватчики 4 марта провели ограниченную безуспешную атаку. Ситуация под контролем ВСУ, однако обстановка усложняется – боевики Вагнера готовятся к новым штурмам.

"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - пишут аналитики.

видео дня

Как полагают специалисты, систематические атаки оккупантов не указывают на то, что им в ближайшее время удастся либо окружить, либо захватить Бахмут.

Также они считают, что силы обороны Украины и в дальнейшем смогут удерживать свои позиции в Бахмуте. И если они решат пойти на тактическое отступление, то смогут это сделать контролируемо и не должны попасть в окружение врага.

Кроме того, в ISW добавили, что ВСУ будут оценивать риски перед тем, как принимать решение относительно дальнейшего удержания позиций или отступления.

"Российские оккупанты несут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута). А оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет управлять решением остаться или отступить", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Ситуация в Бахмуте

Британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что армии Украины, возможно, удалось достичь стратегического успеха в ходе боев в районе Бахмута. По его словам, ВСУ заставили войска РФ понести тяжелые потери в силах и военной технике в ходе штурма города. Если оккупанты таки захватят Бахмут, им это ничего не даст.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационные войска РФ добились частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, существует угроза окружения. Как полагает Жданов, при такой обстановке ВСУ могут принять решение о выходе из города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ пока не выходят из Бахмута. Оккупанты взорвали мост, который обеспечивал надлежащее обеспечение украинских войск, однако существуют и другие маршруты. В городе идут интенсивные уличные бои.

Смотрите видео Главред - генерал СБУ Ягун сделал прогноз о сроках войны России против Украины

Наступление России:

ВСУ Бахмут войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:32

Войска РФ в ближайшее время не смогут окружить и захватить Бахмут – ISW

06:30

Рашистские пленные живут лучше, чем украинские пенсионерымнение

04:04

"Почему без плетки?": Волочкова с Джигурдой устроили вакханалию на сценеВидео

03:30

Генерал-майор запаса СБУ оценил перспективу сворачивания "большого наступления" России на УкраинуВидео

02:50

"Войска РФ в Крыму развалятся после 2 недель в окружении": полковник описал освобождение полуостроваВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

В Украине взлетели цены на алкоголь: новая стоимость водки, вина и пива

01:35

Военный эксперт оценил, какой план освобождения Крыма наиболее реальныйВидео

00:15

Из-за ошибок 1991 года сегодня лучшие из лучших отдают жизнь за нашу свободу - ДаниловВидео

00:10

Гороскоп на сегодня 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

Реклама
04 марта, суббота
23:59

Может сбрасываться в 40 км от цели: РФ применила в Украине новые бомбы весом 1500 кг - Defense ExpressВидео

23:21

"РФ не развалится после потери Крыма и Донбасса": есть только один сценарий распада России – экспертВидео

22:54

В гостях у россиянки: Лиза Ющенко отплясала под Аллегрову, которая поддерживает войну в УкраинеВидео

22:29

Реально ли в 2023 году вернуть Мариуполь: эксперт поделился прогнозомВидео

22:10

"В РФ начинается период реальных страданий": астролог спрогнозировала обострение на фронтеВидео

21:32

"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналистВидео

21:01

Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответВидео

20:24

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

20:05

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

19:35

"Мы будем страной-победителем": Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФВидео

19:04

Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

Реклама
18:42

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

18:38

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

18:37

РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью: детали трагедииФотоВидео

18:23

Любовный гороскоп на неделю 6-12 марта: Козерогу – тупик, Весам - конфликтыВидео

18:15

Виталий Портников. О чем договорились Байден и ШольцВидеоблоги

18:09

В ближайшее время командование ВСУ примет решение об отводе войск из Бахмута - ЖдановВидео

18:09

Бахмут: нужен уход - но организованный и своевременныймнение

18:08

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

17:49

"Путин соберет все, что только можно": генерал объяснил последствия, если РФ объявит войну вместо "СВО"Видео

17:43

Для чего полезно пить цикорий: названы преимущества напиткаВидео

17:09

Россияне могут сделать "жест доброй воли" в Крыму: Свитан раскрыл неожиданный сценарийВидео

16:42

Гороскоп Таро на неделю 6-12 марта: Рыбам- возможности, Водолеям – судьбоносное решениеВидео

16:41

Как понять, что вы умираете: врачи назвали 4 признака

16:17

Скончался легендарный украинский музыкальный продюсер

16:07

Отец с сыном погибли вместе во время защиты Бахмута

15:58

Когда ВСУ начнут крупное контрнаступление: генерал-майор запаса СБУ сделал неожиданный прогнозВидео

15:53

Уничтожены и ранены сотни оккупантов: в ВСУ рассказали об операциях спецназа в Бахмуте

15:51

"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

15:38

Украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте - британский генералВидео

15:29

Угрожает "салютом из Калибров": Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в УкраинеВидео

Реклама
15:10

Самые счастливые знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

14:59

"На стороне родины": легендарная советская певица высказалась по поводу войны в Украине

14:52

Зачем бросают обувь на провода: метки бандитов или лайфхак для кражи

14:52

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:51

Боевой рейд по Брянщине был согласован с Украиной - лидер "Русского добровольческого корпуса"Видео

14:50

"Будет фронт на 1000 км через 5 областей РФ": война не закончится выходом ВСУ на границы 1991-го – СвитанВидео

14:27

"Можно разрушить с первого удара": военный эксперт указал на слабые места Крымского мостаВидео

14:09

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"Видео

13:47

Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять