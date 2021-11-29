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ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19

29 ноября 2021, 09:54
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ВОЗ в очередной призвала устранить неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса – для того, чтобы уязвимые группы получали прививки и доступ к лечению.

Штамм
ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма "Омикрон" COVID-19/ УНИАН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала властям стран мира в связи распространения "Омикрон"-штамма коронавируса COVID-19 усилить эпидемический надзор. Об этом сообщили представители пресс-службы ВОЗ.

"Страны должны продолжать применять эффективные меры общественного здравоохранения для сокращения циркуляции COVID-19 в целом, используя анализ рисков и научно обоснованный подход. Им следует укрепить возможности общественного здравоохранения и медицины, чтобы справиться с увеличением случаев заболевания", – заявили чиновники.

ВОЗ призвала устранить неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса – для того, чтобы уязвимые группы получали прививки и доступ к лечению.

"Наиболее эффективные шаги, которые могут предпринять люди для уменьшения распространения вируса COVID-19, – это держаться на расстоянии не менее одного метра от других; носить хорошо сидящую маску, открывать окна, чтобы улучшить вентиляцию; избегать плохо проветриваемых и многолюдных помещений. Держите руки в чистоте, кашляйте или чихайте в согнутый локоть или платок, и сделайте прививку, когда придет их очередь", – посоветовали чиновники.

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Напомним, ранее, в субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Тем временем представители фармацевтической корпорации Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.

viber
коронавирус COVID-19 штамм Омикрон
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