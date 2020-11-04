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Возможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом - Bloomberg

4 ноября 2020, 16:07

Дональд Трамп и Джозеф Байден могут получить по 269 голосов выборщиков.

выборы в США
Возможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом / Фото Reuters

В США 3 ноября прошли президентские выборы. При нескольких раскладах в голосовании еще не определившихся штатов в США может сложиться ситуация, при которой Дональд Трамп и Джозеф Байден получат по 269 голосов выборщиков.

В штатах, где исход голосования уже определен, расклад выборщиков сложился так: 210 выборщиков за Байдена, 176 у Трампа (на 14:30). Однако исход голосования определят штаты, где голоса еще не подсчитаны, и разрыв между кандидатами не исключает смены лидера. Вполне возможно, что будет ничья. По оценке агентства Bloomberg, ничья может сложиться в таких условиях:

  • Байден выигрывает в Мэне два голоса выборщиков, в Пенсильвании (20), Висконсине (10), а Трамп выигрывает в Северной Каролине, Мичигане, Неваде, Аляске и Джорджии.
  • Байден побеждает в Северной Каролине, Висконсине, Неваде, а Трамп выигрывает два голоса в штате Мэн, в Пенсильвании, Мичигане, Аляске, Джорджии.
  • Байден выигрывает в Северной Каролине и Джорджии, а Трамп выигрывает два голоса выборщиков в штате Мэн, Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аляске, Неваде.
  • Байден выигрывает в Северной Каролине и Мичигане, а Трамп выигрывает два голоса в Мэне, в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии, Аляске, Неваде.

Президентские выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.
  • Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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