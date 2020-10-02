Встреча Меркель с Тихановской: названа дата и место

Ангела Меркель / Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Берлине с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во вторник, 6 октября.

Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Немецкая волна.

Они обсудят ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

Ранее Тихановская через своего представителя заявила о намерении приехать в Берлин в начале следующей недели.

"Мы обсудим с Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси и возможность того, чтобы она исполнила посредническую роль в переговорах о новых выборах в Беларуси", - заявила Тихановская.

Она считает, что Россия также должна быть подключена к переговорам.

На дебатах в бундестаге 30 сентября канцлер Меркель пообещала, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, в частности в Беларуси.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с Тихановской.

Как подчеркнула Тихановская после встречи, Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси.