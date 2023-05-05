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"Вы что несете, мрази?": пропагандисты в истерике собачатся из-за "бавовны" в РФ

Алексей Тесля
5 мая 2023, 15:03 обновлено 5 мая, 15:03
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Пропагандист Армен Гаспарян назвал российских депутатов "мразями конченными".
Кремль
В РФ истерика из-за "бавовны" в Москве / УНИАН

Российский пропагандист Армен Гаспарян набросился с оскорблениями на российских депутатов, которые выдвигают абсурдные идеи о том, как противостоять атакам дронов.

При этом Гаспарян назвал российских депутатов "мразями конченными" за идею создания эскадрильи боевых орлов для защиты Кремля от атак украинских беспилотников. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

"Орнитологов подключили. Можно обучить орла сбивать дрон, или нет? Ребят, вы что совсем (нецензурно, - ред.) все, а? У вас вообще мозги какие-нибудь есть, вас в каком веке зачали родители? Какие орлы к ед**не фене, вы что несете, мрази вы конченные", — обратился пропагандист к российским народным избранникам.

видео дня

Что предлагают в Госдуме

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после "атаки беспилотников на Кремль" предложил сформировать эскадрилью орлов.

"То, что беспилотник прилетел к Кремлю — для меня это личное оскорбление. Нужно сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах", — заявил политик в комментарии росСМИ.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

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