Байден объяснил, почему военные Пентагона выгонят Трампа из Белого дома

Демократы опасаются, что Трамп не захочет покидать Белый дом / Reuters

Президент США Дональд Трамп может оказать сопротивление в случае возможного поражения на президентских выборах. Однако при таком развитии событий к ситуации подключатся военные, которые выведут политика из Белого дома.

Об этом рассказал вероятный кандидат на пост американского президента от Демократической партии Джо Байден в своем комментарии CNN.

По его словам, Дональд Трамп может потерять свой пост после президентских выборов в США, которые должны состояться осенью 2020 года. Но не исключено, что Трамп откажется признать поражение, и тогда военные выведут его из Белого дома.

"Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома", - сказал бывший вице-президент США Джо Байден.

У Трампа назвали данное заявление несостоятельным, однако демократы опасаются, что республиканцы могут ввести новые законы о голосовании.

В частности, ранее Байден утверждал, что Трамп будет пытаться перенести дату президентских выборов по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее политический эксперт Тарас Черновил прокомментировал массовые протесты и беспорядки в США и сделал прогноз, согласно которому в Штатах не будет майдана в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Напомним, в американской прессе появился материал о том, что авторитетные представители Республиканской партии не поддерживают Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента на ноябрьских выборах 2020 года. Более того, не исключен вариант поддержки республиканцами его конкурента – Джо Байдена.