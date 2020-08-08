"Идиотизм полный": Лукашенко призвал аграриев игнорировать выборы

Лукашенко призвал аграриев не идти на выборы / УНИАН

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы. Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина "не дёргать" аграриев из-за выборов, чтобы у них была возможность убрать урожай.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента Беларуси.

"Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дёргай. Есть возможность — пусть подойдут досрочно, проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный", — цитируют Лукашенко в сообщении.

Также лидер Беларуси оценил протестную активность в Минске в связи с выборами.

"Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян", — сказал Лукашенко.

Читайте также"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг ЛукашенкоНапомним, во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

Трансляция обращения Лукашенко доступна в YouTube.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", — сказал Лукашенко.