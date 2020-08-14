Доска позора: в Беларуси появится аналог скандального сайта Миротворец

В Беларуси создадут сайт - аналог Миротворца / Reuters

Фронт нацспасения Беларуси намерен создать сайт Доска национального позора, где будут публиковаться личные данные активистов, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов.

Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил создатель Фронта, экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало в интервью информагентству Интерфакс-Украина.

"Второе – это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. На доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта и будем требовать для них запрет въезда", - сказал он.

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Цепкало подчеркнул, что участие в фальсификации результатов выборов по законам Беларуси является уголовным преступлением, а публикация их данных сможет стать основанием для стран Европейского союза не выдавать им визы.

Еще одним проектом Цепкало называет публикацию данных сотрудников отряда милиции особого назначения, которые применяли насилие в отношении протестующих.

"Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к Миротворцу, сказал он. Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, причастных к разгону демонстраций в Беларуси.

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.