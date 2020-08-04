В МИД уточнили, если ли среди пострадавших в Бейруте украинцы

Кулеба рассказал, пострадали ли в Ливане украинцы / УНИАН

На данный момент нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана могли быть граждане Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва в порту.

"Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", - написал министр.

Напомним, несколько часов назад в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

Также отметим, посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате мощного взрыва в столице страны Бейруте.