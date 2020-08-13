Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба

Названа сумма ущерба от взрыва в Бейруте / Reuters

Мощный взрыв в порту Бейрута, который произошел 4 августа, нанес ущерб на 15 млн долларов.

Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, пишет Daily Star.

В разговоре с немецким главой МИД Хайко Маасом ливанский лидер заверил, что страна находится "в процессе проведения необходимых реформ, борьбы с коррупцией, а также уголовного расследования".

В Ливан отправили более 17 тонн гуманитарных грузов с ЕС, в том числе и с медицинским оборудованием на борьбу с коронавирусом, вспышку которого прогнозировали сразу после происшествия.

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Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.

После взрыва в Бейруте вспыхнули массовые акции протеста.

Также отметим, из-за массовых акций протеста, которые вспыхнули в Ливане после мощных взрывов в порту, правительство решило в полном составе уйти в отставку. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Al Arabiya.