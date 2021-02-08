"Я позвонил своему убийце": Youtube заблокировал скандальное видео Навального

Youtube заблокировал скандальное видео Навального / пресс-служба Мосгорсуда

Популярный видеохостинг Youtube заблокировал ролик с записью разговора российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого политик назвал "своим убийцей".

Ролик YouTube заблокировал за нарушение авторских прав конгломерата ViacomCBS. Это следует из сообщения на странице, где было размещено видео.

На момент блокировки ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" просмотрели 27,6 млн раз.

Отметим, ViacomCBS - это американская корпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.

Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS, отмечает "Дождь".

Расследование отравления Навального - о чем сообщалось ранее: