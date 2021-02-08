"Я позвонил своему убийце": Youtube заблокировал скандальное видео Навального

На момент блокировки видео российского оппозиционера о его отравителе просмотрели более 27 миллионов раз.
Популярный видеохостинг Youtube заблокировал ролик с записью разговора российского оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого политик назвал "своим убийцей".
Ролик YouTube заблокировал за нарушение авторских прав конгломерата ViacomCBS. Это следует из сообщения на странице, где было размещено видео.
На момент блокировки ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" просмотрели 27,6 млн раз.
Отметим, ViacomCBS - это американская корпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.
Возможно, видео заблокировали из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS, отмечает "Дождь".
Расследование отравления Навального - о чем сообщалось ранее:
- 21 декабря 2020 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил в продолжение своего расследования видеоролик под названием "Я звонил своему убийце. Он признался". В ролике он рассказал, как позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву с поддельного номера. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Навальный 45 минут расспрашивал Кудрявцева о том, почему в Томске случился "полный провал".
- Кудрявцев несколько раз повторил, у него есть подписка о неразглашении и ему нельзя раскрывать эти данные, но потом всё же достаточно подробно поведал о том, что происходило 20 августа 2020 года в Томске.
- Из разговора следует, что "Новичок" был нанесён на нижнее бельё Алексея Навального, а выжил он благодаря оперативным действиям пилота и врачей, вколовших политику атропин.
- Перед этим издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.
Автор: Адриана Бубновская