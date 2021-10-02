Задержание Саакашвили: соратники назвали цель приезда экс-президента в Грузию

Михаил Саакашвили / "Sputnik Грузия"

Соратник Михаила Саакашвили, один из лидеров грузинской партии Единое национальное движение Хатия Деканоидзе прокомментировала задержание экс-президента.

Она подчеркнула, что Саакашвили приехал в Грузию, где действует власть, которая ориентирована на Россию. В комментарии на канале Украина 24 она также отметила, что оптимистично настроена по поводу завтрашних выборов.

Деканоидзе сообщила, что правоохранительные органы, прокуратура сегодня находятся в зависимости у действующей власти. По ее мнению, это угроза для демократии

"Иванишвили с формальной ничего не представляет. Вся прокуратура, полиция, все институты абсолютно под ним... Вы наверное понимаете какая-то угроза для демократии", - отметила она.

В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о том, что Сакашвили был готов к своему задержанию в Грузии.

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"В наших рядах его друзей и единомышленников нет никакой паники, потому что это был осознанный шаг, смелый поступок человека, который не захотел жить в отдаленном комфорте, и решил вступить в битву. Это было ожидаемо. Он сам психологически был к этому готов. Все остальное будет видно уже в следующие дни. Я думаю, его возвращение в Грузию – это историческое событие для грузинской политики. Я не сомневаюсь, что это будет переломный момент в грузинской политике", - сказал Сакварелидзе.

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Возвращение Саакашвили в Грузию:

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.