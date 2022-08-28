"Загипнотизировали украинцы": в РФ выдали фейк о поджегшей джип топ-чиновника Генштаба женщине

В РФ выдали фейк о поджегшей джип топ-чиновника Генштаба женщине/ скриншот из видео / Baza

В России отличились новой и крайне неадекватной версией по поводу недавнего поджога автомобиля заместителя начальника Генштаба РФ Евгения Секретарева. Информация об этом 28 августа появилась в российских пабликах.

Якобы женщину, которая и совершила поджог ‒ похитили и загипнотизировали украинцы. Причем такую версию, дескать, выдвинул зять обвиняемой.

Мужчина убежден, что его тещу загипнотизировали, а потом уже завербовали украинские спецслужбы. Однако, по понятным причинам, никаких доказательств в защиту своих слов он предоставить так и не смог.

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Напомним, накануне в Москве подожгли автомобиль заместителя начальника управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгения Секретарева.

Якобы неизвестная женщина подожгла машину BMW X6, которая стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе.

Женщина, дескать, облила бензином багажник машины и подожгла. В результате пожара задняя часть авто выгорела. Также загорелась и трава в нескольких метрах от машины.

До того сообщалось о том, что в Запорожской области в результате подрыва автомобиля ликвидирован гауляйтер Михайловки Иван Сушко.

По предварительной информации, Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался.

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