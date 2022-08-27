В Москве сожгли автомобиль топ-чиновника Генштаба: отвечает за военную цензуру

В Москве подожгли автомобиль работника Генштаба / Telegram/BAZA

В Москве подожгли автомобиль заместителя начальника управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгения Секретарева. Известно, что он отвечал за военную цензуру. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Сообщается, что неизвестная женщина подожгла машину BMW X6, которая стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе.

Женщина якобы облила бензином багажник машины и подожгла. В результате пожара задняя часть авто выгорела. Также загорелась и трава в нескольких метрах от машины.

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Позже росСМИ сообщили о том, что "поджигательницу" якобы задержали и она заявила, что выступает против "спецоперации" в Украине.

В Москве подожгли автомобиль работника Генштаба / Telegram/BAZA

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области в результате подрыва автомобиля ликвидирован гауляйтер Михайловки Иван Сушко.

По предварительной информации, Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался.

До того сообщалось о том, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко.

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