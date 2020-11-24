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Запад меняет Навального на его жену - СМИ

24 ноября 2020, 12:15

Отравление Навального было плохим "спектаклем", а сам он "неудачник", которого "народ не рассматривает его как лидера", сказано в материале в немецком издании.

навальный
Запад делает ставки на жену Навального / Инстаграм А.Навального

Западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить российского оппозиционера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции, пишет автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники.

"Даже Ангела Меркель стала жертвой этой широкомасштабной информационной кампании по продвижению господина Навального. Ведь как иначе можно объяснить пристальное внимание к Навальному со стороны федерального канцлера и целого ряда государственных структур от министерства иностранных дел и бундестага до бундесвера?", – пишет Маттиас Фритц в Abendlich Hamburg, перевод статьи которого приводит ИноСМИ.

По словам автора статьи, отравление Навального было плохим "спектаклем", а сам он "неудачник", которого "народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика".

"Одной из самых явных причин этой неудачи была несогласованность его действий с авторами авантюры, связанной с манипуляцией данными, поступившими в ОЗХО. Потому что в самом начале этого спектакля речь шла о том, что в организме Навального обнаружено химическое боевое вещество "Новичок", но, как выяснилось, это не так. Никакого "Новичка" обнаружено не было…История оказалась так плохо состряпана, что нитки из нее торчат со всех сторон и видны всем без исключения. Это печальным образом отразилось на рейтинге Навального и его политических перспективах в России. И, похоже, по этой причине западные политические стратеги решили теперь сделать ставку на его жену", - пишет автор материала в немецком издании.

Автор особо подчеркнул, что Юлия Навальная будет выдвинута как кандидат в Госдуму.

"Итак, самое важное, что касается информации из источника в окружении Навального: скоро Алексей и Юлия возвращаются из Германии в Россию и сделают важное заявление о том, что Юлия Навальная выдвигается как кандидат в Государственную Думу Российской Федерации от Москвы. Если это произойдет, у Кремля начнется новая головная боль, потому что это станет настоящей политической сенсацией с непредсказуемым последствиями, хотя, вероятно, и не для Путина, а для самой российской оппозиции", - сказано в статье.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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