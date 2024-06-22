Британский политик обвинил Запад в "постоянном расширении на восток", что, по его мнению, спровоцировало Россию на полномасштабное вторжение в Украину.

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Лидер британской партии оскандалился заявлением о том, что Запад спровоцировал РФ на вторжение / Коллаж: Главред, фото: flickr

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж убежден, что расширение военного альянса Европейского Союза и НАТО на восток повлияло на российское вторжение в Украину.

В интервью BBC представитель евроскептических сил, который ранее попадал в скандалы из-за того, что называл российского диктатора Путина "мировым лидером", на этот раз рассказал о влиянии Альянса и Евросоюза на решение страны-агрессора напасть на Украину.

"Мы спровоцировали эту войну. Хотя, конечно, это вина Путина", - подчеркнул политик. видео дня

В Британии не оставили без внимания заявления Фараджа. В частности министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что он "повторяет гнусное оправдание Путина для жестокого вторжения в Украину".

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон в свою очередь обвинил лидера Reform UK в повторении линии Кремля и оправдании жестокого нападения России на Украину. Однако Фарадж после критики остался при своем мнении и отметил, что он "один из немногих деятелей, которые были последовательными и честными в отношении войны с Россией".

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Поддержка Запада Украины в войне против России

Именно Российская Федерация первой напала на территорию Украины, после чего Запад начал активную поддержку ВСУ. Так ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек заявила, что Германия могла бы снять ограничения на удары по РФ своим оружием гораздо раньше для лучшей защиты жизней украинцев.

Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России переданным ВСУ оружием. Глава МИД Кулеба назвал решение Запада одобрить удары его оружием по территории РФ "очень важным и ожидаемым шагом в правильном направлении".

Украинские военные на Харьковщине уже применяют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте.

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