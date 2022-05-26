Запад вооружил Украину штурмовиками Су-25: СМИ раскрыли необычную схему доставки

В Украину доставили штурмовики Су-25 / Минобороны Украины

Западные союзники поставили Украине штурмовики Су-25 в виде запчастей. Для доставки самолеты были разобраны в Восточной Европе.

Как пишет Foreign Policy, полевая группа в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину.

Отмечается, что как только в Центре определяется донор оружия, которое нужно Украине, войска внутри координационного центра выясняют, как доставить его в страну по земле, воздуху или железной дороге через один из нескольких узлов в Европе - в зависимости от того, какой из них наиболее эффективен.

При этом оружие может быть доставлено подрядчиками или собрано вооруженными силами Украины, сказал британский военный чиновник. Работа усложнялась, когда потребности Украины расширились от стрелкового и ручного оружия, такого как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые помогли остановить наступление России на Киев, до самолетов, танков и военной техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска ПВО Вооруженных сил Украины получили зенитно-ракетную систему С-300 от стран-партнеров.

Оружие, которое способно поражать вражеские объекты на дистанции от 5 до 150 километров, передано украинским войскам на юг и уже эффективно выполняет свою работу.

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