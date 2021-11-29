"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за Омикрона

ВОЗ призвала не запрещать путешествия из-за COVID-штамма Омикрон / УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения призвали не запрещать путешествия в Африку из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. В организации утверждают, что это станет бременем для людей.

Региональный директор ВОЗ по вопросам Африки Матшидисо Моэти отметила, что избежать запретов на путешествия возможно, если страны будут придерживаться международных норм здравоохранения, пишет Associated Press.

Она считает, что если страны и будут вводить ограничения на поездки, то они не должны быть "чрезмерно агрессивными". Все ограничения должны быть обоснованными и соответствовать международным медико-санитарным правилам, признанным более чем в 190 странах мира.

"Введенные ограничения не должны быть чрезмерно инвазивными, а должны научно обосновываться в соответствии с международными медико-санитарными правилами, признанными в более 190 стран" – подчеркнула Моэти.

Новый штамм коронавируса Омикрон: что известно

Первые сообщения о заражении новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг. Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

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Врачи рассказали, какие симптомы свидетельствуют о наличии в организме нового штамма коронавируса Омикрон. У большинства новых пациентов проблем с обонянием и вкусом не возникало, утверждает медик из ЮАР. Пока что у всех наблюдаемых пациентов на юге Африки болезнь протекает в легкой форме. Преимущественно, пациенты жалуются на сильную усталость. Также среди симптомов – температура и ускорение пульса.

По мнению медиков, наиболее уязвимы перед Омикроном молодые непривитые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

ВОЗ озвучила список рекомендаций из-за распространения штамма Омикрон. Странам рекомендовали усилить эпидемический надзор и устранить неравенство в доступе к вакцинам.

Эксперты прогнозируют, что в Украину Омикрон доберется до Нового года. Такой прогноз озвучил доктор медицинских наук Александр Гриневич. По его словам, новый COVID-штамм перевозят и переносят даже вакцинированные, и это самое страшное.