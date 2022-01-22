Женщина родила сразу 10 детей: все 5 пар - близнецы

Женщина родила сразу 10 детей / GettyImages

Женщина из Саудовской Аравии родила сразу пять пар близнецов.

Роды у 34-летней матери состоялись 12 января текущего года в больнице имени короля Сальмана в городе Табук, пишет Saudi Gazette.

До этого в течение нескольких недель женщина была под пристальным присмотром врачей.

В итоге они все родились здоровыми с весом от 950 до 1,1 тысячи граммов.

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