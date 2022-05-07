Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне / Офис президента

Флисовую кофту цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского продали за £90 тыс. в Лондоне на аукционе по сбору средств на гуманитарную помощь для Украины.

Стартовая цена была почти вдвое меньше – £50 тысяч, сообщает The Telegraph.

Перед началом аукциона выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав стартовую цену слишком мелкой, и призвал участников "тратить по-крупному".

Также перед участниками аукциона выступил Зеленский. Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля – в такой флиске, как была продана на аукционе, Зеленский встретил Джонсона в украинской столице.

Зеленский, Джонсон / Офис президента

Отметим, что ее реальная стоимость составляет 383 гривны.

Кроме кофты президента на аукцион были выставлены экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, который Джонсону подарили в ходе прогулки по столице.

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России.

Читайте также: