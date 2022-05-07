Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне

Перед началом торгов выступил Борис Джонсон, призвав участников "тратить по-крупному".
Флисовую кофту цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского продали за £90 тыс. в Лондоне на аукционе по сбору средств на гуманитарную помощь для Украины.
Стартовая цена была почти вдвое меньше – £50 тысяч, сообщает The Telegraph.
Перед началом аукциона выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав стартовую цену слишком мелкой, и призвал участников "тратить по-крупному".
Также перед участниками аукциона выступил Зеленский. Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля – в такой флиске, как была продана на аукционе, Зеленский встретил Джонсона в украинской столице.
Отметим, что ее реальная стоимость составляет 383 гривны.
Кроме кофты президента на аукцион были выставлены экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, который Джонсону подарили в ходе прогулки по столице.
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России.
Читайте также:
- Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж Путина
- "Дух Жириновского": у Зеленского высмеяли влажные фантазии экс-президента РФ
- "Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ