Сегодня, 15:35
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Аркадий Бабченко
Российский журналист, блогер, публицист
Сегодня
15:00
live
Текущий чат
Сегодня, 15:00
Читать ответы
Alexandr Pedash
Сегодня, 14:43
Не согласен
0
Согласен
Когда мир устанет от Путина?
Когда деньги кончатся. А они пока еще есть. И, вообще, судя по Трампу, Ле Пен, Эрдогану и прочим замечательным товарищам — мир вообще не устал от Путина, а, напротив, радостно движется в его сторону.
Денис Уваров
Сегодня, 14:26
Не согласен
0
Согласен
Как вы думаете, стоит ли попробовать создать некое "правительство в изгнании". Объединить неравнодушных людей сбежавших из России за последние годы, которые могли бы создать план действий на случай возникновения в России революционной ситуации. И приняли бы вы участие в таком проекте. Ведь нам нужно вокруг кого-то объединяться.
Нет. Это бессмысленно.
Dmitry Ermachenkov
Сегодня, 14:08
Не согласен
0
Согласен
Аркадий, здравствуйте. Есть ли в России предпосылки перехода протестов в более активную фазу? Судя по такой скорой комплектации нацгвардии, такие предпосылки есть и огромные. Каково Ваше мнение?
Уже нет. И пока еще нет. Смотря что понимать под протестами. Если буржуазно-демократическую революцию за свободу, достоинство и права граждан — то её уже не будет. Если очередной русский бунт, бессмысленный и беспощадный, с кровищей и кучей трупов — то его пока еще не будет.
Alexandr Novikov
Сегодня, 13:58
Не согласен
1
Согласен
Не считаете ли Вы правильным передать подписантами Будапештского меморандума США и Великобританией часть своих ядерных ракет Украине? Тем более что ряд политиков в этих странах готовы сократить свои запасы ядерного оружия...
Мне кажется, это было бы справедливым…
Max Kovalevich
Сегодня, 01:39
Не согласен
1
Согласен
1. Кому Вы передадите после выздоровления свои костыли экономике РФ или правительству? 2. Что Вы можете сказать о тотальном обмане правительством РФ иностранных туристов, приезжающих увидеть "Красную площадь" в Москве, а по факту аферы эта площадь оказывается не красной? 3. Как Вы думаете, где находится реальный "центр" России? 4. Сколько лет получится после расследования гос.ракировки по формуле 2х2 (где "Х" это не умножение а действительный министерский член)? 5. Не пора ли Москве в целях безопасности вводить визовый режим с остальной Россией? 6. Почему в госстатистике России не ведется учет показателей общего усредненного живого веса всех чиновников РФ с отображением в пятилетнем графике "Прирост живого веса чиновника на душу населения"? 7. Почему в законах РФ отсутствует уточнение о сроках пребывания на должности Президента (и других выборных должностях) исходя из названия планеты. Например на планете Сатурн год длится 29 земных лет, это чревато злоупотреблениями власти и "всехпереиграл" с "многоходовочка"? Спасибо заранее за ответы.
Приз зрительских симпатий, безусловно, уходит этому вопросу. Обожаю людей с чувством юмора!
Denys
Вчера, 22:40
Не согласен
1
Согласен
Кто из украинских политиков вызывает у вас хоть грамм доверия или симпатию и почему?
Здравствуйте. Как гражданин страны-агрессора — а я все же являюсь её гражданином, хоть, по большому счету, и формально — я не считаю для себя возможным высказываться о власти в Украине. Это как минимум не тактично. У меня много друзей в Украине — и среди волонтеров, и среди журналистов, и среди активистов, есть среди них и те, кто пошел после Майдана в политику, у нас до сих пор дружеские отношения. Но высказывать свое мнение о тех или иных политических деятелях суверенного государства я считаю неправильным.
dim-dim
Вчера, 22:39
Не согласен
0
Согласен
Вопрос по поводу минского переговорного процесса. 1. Что полезного сейчас дает "минский формат" и постоянно звучащая мантра о необходимости выполнения Минских соглашений? Действительно ли это сейчас единственный имеющийся путь решения проблемы? 2. В последнее время часто говорят, что "Минск" - это полностью сценарий Москвы, и выгоден он только ей. Согласны ли вы с этим? Спасибо
Минск был необходим Украине для остановки продвижения агрессора и для того, чтобы дать стране возможность выиграть время. Этой цели он достиг. Как дальше будет распоряжаться государство этим выигранным временем, что сделает и какой путь решения проблемы выберет — зависит уже только и исключительно от Украины. К сожалению, лично я не вижу никакого другого варианта возвращения утерянных территорий обратно под контроль Украины, кроме силового. Я не вижу путей политического решения этой проблемы, потому что проблема проста — Украина хочет, чтобы эти территории были под её контролем, а условные Захарченко и Плотницкий не хотят и готовы этому оказывать вооруженное сопротивление, которое поддерживает Россия. Это два противоположных вектора, и как в этом случае можно договориться, я не представляю. Что касается сценария Москвы — я не уверен в этом. Мне кажется, когда начался «минский формат», Путина и так все устраивало — наступление продолжалось, города захватывались, серьезного сопротивления Украина оказать не могла. Вспомните, на него двенадцать часов давили, пытались уговорить и, в итоге, уговорили-таки. Но это не его инициатива. И, мне кажется, если прижмет, он от неё может так же легко отказаться.
hunter
Вчера, 22:37
Не согласен
0
Согласен
Есть ли смысл объявлять на Донбассе "режимы тишины", если все равно они ни разу так и не соблюдались?
Есть. Все же та интенсивность, что имеем сейчас, совсем не та, что имели во время Дебальцево.
tomas
Вчера, 22:35
Не согласен
1
Согласен
так ли высока поддержка путина в рф сейчас, как об этом говорят российские социологические исследования и вопросы?
Никто не знает. В России социологические институты уничтожены, и все эти опросы являются уже не исследованиями, а лишь еще одним средством пропаганды и ублажения царя — они говорят лишь то, что он хочет услышать. К тому же есть такое понятие, как спираль молчания, когда девять из десяти человек не согласны с чем-то, а один согласен, но этот один самый активный, его больше всех видно, его точка зрения превалирует везде, и в результате девять человек начинают думать, что это именно они в меньшинстве и попросту замолкают. В итоге, мы сейчас понятия не имеем, какова реальная поддержка Путина. Но, тем не менее, его поддержка все же действительно высока. По моим оценкам — процентов 50-60. А вот у «Крымнаша» — действительно под 86%.
tomas
Вчера, 22:35
Не согласен
0
Согласен
возможны ли в россии досрочные выборы президента в 2017 году, а не 2018? вы верите, что выборы, когда бы они ни произошли, что-то изменят, что к власть придет кто-то не из путинской компании?
В России больше не будет выборов. В России будет очередная спецоперация по сохранению власти Владимира Путина. В какой форме она пройдет — это можно обсуждать. Может, военное положение, может, переделка Конституции под монархию, может, очередная рокировка и местоблюститель. Но свободных демократических выборов точно не будет. Так что у власти он пробудет еще долго. А потом — очередной бунт, бессмысленный и беспощадный.
1
2
3
>
Чат
Сегодня
15:00
live
Аркадий Бабченко
24 января
10:00
задать вопрос
Андрей Стельмах и Иван Магда
23 января
15:00
задать вопрос
Николай Маломуж
19 января
14:00
задать вопрос
Андрей Новак
Фото
<
>
Суд обнародовал решение о закрытии дела НАБУ в отношении Николая Мартыненко (документ)
Оля Полякова "вышла замуж" второй раз
Поклонники Эвелины Бледанс считают, что она увеличила грудь, опубликованы фото
Валид Арфуш и Лида Петрова устроили еще одну свадьбу на Бали, опубликованы фото
Молодая модель показала свой экстремальный отдых с российским олигархом
ДТП на Закарпатье: легковушка протаранила фуру — погибли трое молодых людей, один в коме
Разбой и поножовщина. В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с деньгами
На Сумщине поймали военного-торговца боеприпасами, опубликованы фото
Конкурент российской "Арматы". В Украине разработали новый танк, опубликованы фото
Подполковнику-предателю, переметнувшемуся на сторону оккупантов в Крыму, суд дал 8 лет тюрьмы
Видео
<
>
Диверсанты пытались прорваться в поселок под Горловкой, их отогнали военные — журналист
Российская актриса заколядовала на украинском, опубликовано видео
Кравчук о производстве ядерного оружия: если может Северная Корея, то может и Украина
Украинские музыканты сделали кавер на саундтрек к сериалу "Шерлок"
Генерал о заявлении Савченко о сдаче Крыма: это неприемлемо
Боевики 61 раз били по позициям ВСУ из минометов и БМП, активно работали снайперы
Под Мариуполем боевики устроили показуху для росСМИ — морпех
Задержание со стрельбой. В Одессе поймали особо опасного преступника, сбежавшего в Киеве из суда
"Перекручивать на мясорубку родственников". В полиции рассказали подробности убийства семьи в Киеве
Власти Киева объяснили, почему столицу окутал туман
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено