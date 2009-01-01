Под Славянском произошел конфликт между полицией и сторонниками блокады, есть пострадавшие

В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Под Славянском произошел конфликт dn.npu.gov.ua

В Славянске на блокпосту около 19:00 произошел конфликт между правоохранителями при участии нардепа от "Самопомощи" Владимира Парасюка и сторонников блокады.

Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время брифинга, который транслировал канал "112 Украина".

В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

"Пять из них — сотрудники подразделения роты спецназначения ГУНП в Донецкой области и два сотрудника Славянского райотдела полиции", — заявил Аброськин.

По его словам, через блокпост на въезде в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек. По данным полиции они отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

Полиция попросила проверить документы на оружие. Однако сторонники блокады предоставить документы отказались.

В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого нардеп Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковник Юрий Голубан.

"Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, матом начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято решение не применять огнестрельное оружие, так как там находился депутат. После того, как они прорвали блокпост, сели в машину и ушли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудника подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом", — рассказал Голубан.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, участники блокады заявили о "зачистке" силовиками редута в Кривом Торце.

Видео: Відділ Комунікації ГУНП в Донецькій області.