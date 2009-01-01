В Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв, есть жертва

Инцидент случился в Левобережном районе города.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что причины инцидента и обстоятельства гибели человека устанавливаются.
"В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года рождения с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна", — отмечается в сообщении.
Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, мужчина погиб, женщине оторвало ногу. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.