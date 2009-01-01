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В Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв, есть жертва

Сегодня, 17:09

Инцидент случился в Левобережном районе города.

больница, скорая, неотложка
Скорая помощь, иллюстрация
В Левобережном районе Мариуполя Донецкой области в одном из многоэтажных домов в квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел взрыв, погиб мужчина.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что причины инцидента и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

"В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года рождения с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна", — отмечается в сообщении.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, мужчина погиб, женщине оторвало ногу. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

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Мариуполь, многоэтажка, взрыв, жертва, полиция
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