WADA решил вопрос с дисквалификацией Дарио Срны

К тренировкам футболисту разрешается вернуться с 22 июня.

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало оспаривать решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны : за употребление допинга спортсмена отстранили на 17 месяцев.

"WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции", – цитирует сообщение WADA Football24.

Срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игроку разрешается приступить 22 июня.

По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли такой возможностью одна из сторон.

Контракт Дарио Срны с "Шахтером" истекает 30 июня 2018 года. О его продлении пока не сообщалось.

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