WADA решил вопрос с дисквалификацией Дарио Срны

К тренировкам футболисту разрешается вернуться с 22 июня.
"WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции", – цитирует сообщение WADA Football24.
Срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игроку разрешается приступить 22 июня.
По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли такой возможностью одна из сторон.
Контракт Дарио Срны с "Шахтером" истекает 30 июня 2018 года. О его продлении пока не сообщалось.
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