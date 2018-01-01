Биологи рассказали, кому из людей в будущем придется полностью отказаться от секса

Такую жертву люди вынуждены будут принести ради колонизации космоса.

Первым колонистам на Марсе придется отказаться от секса. tehnot.com

Первым колонистам на Марсе придется отказаться от секса и рождения детей. Это непременное условие их выживания и сохранения здоровья.

К такому выводу пришли биологи из Бразильской Национальной лаборатории бионаук, пишет Science Direct.

Все дело в ограниченности ресурсов планеты: на поддержание жизни других членов колонии просто не хватит электроэнергии и тепла.

При этом сам процесс развития эмбрионов в утробе матери на Марсе невозможен, отметили ученые: пониженная гравитация и радиация не позволят выносить, родить и вырастить здорового малыша.

Спокойно размножаться на Марсе люди смогут лишь после изобретения средства по созданию "земных" условий жизни, пусть и в пределах отдельно взятых поселений на поверхности планеты.

Напомним, ученые заявили, что отсутствие регулярного секса убивает женщин. При отказе от секса первым у женщин пропадает либидо.

В то же время ранее врач рассказала, могут ли женщины прожить без секса без вреда для здоровья. От отсутствия интима представительницы прекрасного пола не заболеют и не умрут раньше, но есть ряд нюансов, заявила гинеколог.

Также врачи рассказали, какими проблемами со здоровьем грозит мастурбация. Любители порно страдают своего рода наркоманией, установили исследователи.

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