В Киеве установили памятник коррупции. Видео

Изготовление памятника обошлось в тысячу гривен.

В Киеве возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции на бульваре Дружбы Народов, 28, установили памятник коррупции.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что скульптуру, представляющую собой позолоченную фигуру мужчины в клетке с долларами на полу и золотом в мешках, посвятили всем взяточникам и коррупционерам.

Памятник планируется перемещать под здания других антикоррупционных органов. Его изготовление обошлось в тысячу гривен.

Напомним, 17 июля в Киеве у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры прошла акция против главы ведомства Назара Холодницкого, одним из организаторов которой был председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин. Активисту плеснули в лицо зеленкой.

Также 17 июля в здание НАБУ в Киеве ворвались участники митинга за отставку директора бюро Артема Сытника. Они поломали мебель в холле офиса бюро, разбросали торты Roshen и мусор, а также установили возле здания мусорный контейнер с надписью "Сытник".

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