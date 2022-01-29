Астрологический прогноз на февраль-2022: каким будет месяц в плане денег, любви и карьеры

Астролог Влад Росс составил подробный прогноз на февраль 2022 года и рассказал, каким будет месяц / Фото ua.depositphotos.com

Февраль 2022 года, прежде всего, будет настоящим бокогреем, когда солнце начнет пригревать. Многие предсказывали ужасную холодную зиму, чему очень радовались Соловьевы-Скабеевы – мол, Украине газа не хватит, чтобы согреться в мороз. Однако никакой чрезвычайно холодной зимы не будет, и газа Украине вполне хватит, чтобы без проблем закончить отопительный сезон. Одним словом, в феврале нас в основном ждет оттепель. По ночам может быть небольшой минус, но дневная температура практически во всех городах Украины будет плюсовой, особенно на юге, в Одессе.

Февраль 2022 года будет неплохим месяцем, когда можно будет многое успеть, выполнив задачи, не опасаясь заминок, торможения или отката назад. Главное – начинать дела после завершения ретроградности и статичности Меркурия, то есть после 6 февраля.

1-5 февраля, то есть начало месяца, будет не слишком удачным для новых дел, поскольку Меркурий и Венера выйдут из ретроградного движения и будут пребывать в статике, на полном тормозе. Потому первые дни февраля – это неблагоприятное время для заключения контрактов и достижения договоренностей.

В январе мы были свидетелями сразу двух ретроградных планет – Венеры и Меркурия, что заставляло нас постоянно возвращаться назад, в прошлое. Поэтому, вероятно, многие в январе-2022 встретили своих бывших партнеров, друзей или возлюбленных, которые внезапно каким-то образом напомнили о себе или вернулись в вашу жизнь.

В феврале скорость Венеры и Меркурия будет увеличиваться, поэтому и дела постепенно начнут развиваться более динамично и успешно. Чем дальше к концу февраля, тем более динамично и успешно будут идти процессы.

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Меркурий в Козероге. Меркурий будет двигаться по знаку Козерогу до 15 февраля. То есть фактически в первой половине месяца Меркурий будет повторять путь, пройденным ранее месяц назад. Поэтому многие все еще будут вспоминать прошлые события, продолжать и завершать то, что не успели. Впрочем, дела, намеченные ранее, в феврале можно будет выполнить быстрее и без ошибок.

В первой половине февраля следует направить все свои интеллектуальные способности на реализацию профессиональных планов и идей. В этот период будет отброшено все лишнее, и люди с большей готовностью будут обсуждать конкретные и волнующие их в данный момент темы.

Меркурий в Водолее. После 15 февраля, на Сретенье, Меркурий переместится в знак Водолея. Из-за этого у многих появится желание больше общаться, объединяться в сообщества, становится частью коллективов, искать друзей и единомышленников.

Это будет лучшее время для запуска интернет-сайтов, YouTube-каналов и блогов. Запуск стоит осуществить как раз при вхождении Меркурия в знак Водолея – 16-18 февраля. 18 февраля будет вообще "королевский градус", что будет гарантировать успех вашего дела. К слову, это время также благоприятно для регистрации в социальных сетях. В этот период будут находиться интересные идеи и новые полезные люди. Также этот период благоприятен для начала изучения иностранных языков. Одним словом, это будет очень хорошее и продуктивное время.

Транзит Меркурия по Водолею, который продлится с 15 февраля по 10 марта, будет временем инсайдов. Не пропустите его, если хотите узнать что-то новое, познакомиться с полезными людьми, придумать оригинальное решение задач, реализовать замыслы и идеи, неожиданно собрать чемоданы и отправиться в поездку.

Новолуние. Важным событием февраля-2022 станет Новый год по восточному стилю – год Тигра наступит как раз 1 февраля, в новолуние в 7:46 по Киеву. В это время можно поднять бокал шампанского и загадать желание – оно непременно сбудется. Те же, кто не употребляют алкоголь, могут просто расслабиться, сделать массаж, принять ванную, лечь головой на северо-восток и погрузиться в медитацию, чтобы спроецировать свое будущее и будущий успех. Неплохо будет заняться йогой. Не упустите момент, поскольку в 7:46 можно будет заложить позицию удачи на целый год вперед.

Это будет новолуние в Водолее, а Водолей – интеллектуальный знак, символ всего нового и необычного, символ свободы и независимости. Это новолуние непременно затронет все названное и позволит каждому проявить себя с необычной стороны. Новолуние будет подталкивать к общению и обмену информацией.

Это новолуние благоприятно для избавления от всего того, что мешало. Поэтому 1 февраля смело избавляйтесь от хлама, от всего старого и ненужного. Можете даже, как итальянцы, выбросить из окна старые вещи и мебель (главное – не попадите в соседей и прохожих).

В новолуние, в период между 7:46-8:22, очень благоприятно заниматься медитацией и визуализацией будущего. Это будет первый лунный день, а он всегда помогает представить свой план, замысел и воплотить задуманное.

Символ этого новолуния – светильник. Этот светильник может осветить путь каждого. Поэтому благоприятно в указанное время включить светильники или – еще лучше – зажечь семь свечей.

Впрочем, новолуние 1 февраля нельзя назвать простым, поскольку оно активирует все еще сохраняющийся на небе напряженный аспект между Сатурном и Ураном – аспект войны. К счастью, этот аспект уже постепенно расходится. Таким образом, Путин размышляет о нападении на Украину, думает, что скоро осуществит рывок, а, в конечном итоге, он не сможет этого сделать. Ведь Сатурн в Водолее намного сильнее, чем Уран в Тельце, поэтому вернуть старые порядки (заставить НАТО отступить на прежние позиции, вернуть прежнее влияние России и т.д.), скорее всего, не получится. Февраль может развернуть все с точностью до наоборот.

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Полнолуние. Полнолуние произойдет 16 февраля. Людей, родившихся 16 февраля, весь год может ждать огромная удача, счастливая семейная жизнь и финансовое благополучие. Полнолуние произойдет в 28-ом градусе, на грани 29-го градуса Льва, а это – знак большой финансовой удачи и супружеского счастья. Потому люди, родившиеся 16 февраля, могут встретить спутника всей своей жизни 14-18 февраля.

Секстиль Юпитера и Урана. Очень позитивный аспект – секстиль Юпитера и Урана. Именно под этим аспектом пройдет весь февраль 2022 года. Эта комбинация планет сулит огромную удачу, большие возможности и успех стартапов. Если вы хотите запустить какой-то проект, вам нужно действовать прямо 18 февраля, именно тогда, когда будет "королевский градус". В этом случае вас непременно будет ждать большая удача.

При секстиле Юпитера и Урана политики могут наконец начать договариваться, переходить от конфронтации к новым свежим идеям.

Благодаря этой комбинации в феврале может произойти большой прорыв в науке, например, человечество сможет победить какой-то вирус или изобрести лекарство от СПИДа. Более того, может быть открыта новая планета в нашей солнечной системе, или мы получим доказательства того, что мы – не одни во Вселенной, то есть возможно открытие межгалактического масштаба.

Ограничения Сатурна. В начале февраля мы все еще будем находиться под властью ограничений. И ухудшение ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом, сыграет тут не последнюю роль. Нас вновь ждут ограничения, карантин, коронокризис. Февраль – самый опасный месяц в плане размаха эпидемии.

Впрочем, будут и попытки вырваться из этих ограничений: люди будут выходить на улицы, устраивать тарифные бунты и протесты ФОПов из-за кассовых аппаратов.

Сатурн в соединении с точкой новолуния говорит о том, что полная свобода проявления пока что не будет полностью доступна, но дела будут идти лучше, если придерживаться правил. В частности, нужно проявлять терпение и настойчивость. Можно добиваться поставленных целей, если упорно работать и не сходить с дистанции, несмотря на трудности. В этот период следует рассчитаться с долгами и не набирать новых.

Уран, поражающий Солнце и Луну, который, к тому же, является управителем этого новолуния, говорит о колебаниях и желании все бросить, нарушить ограничения, взбунтоваться. Перемены, которые могут произойти в феврале, будет сложно принять. Есть опасность неожиданных и неприятных событий, исход которых предсказать будет очень сложно. Например, будет война или нет, пока что этого не знает даже сам Путин.

С другой стороны, гармоничные аспекты Урана к Юпитеру и Венере могут несколько смягчить напряжение и дать надежду на то, что проблемы будут успешно решены.

Люди, родившиеся 30 января-3 февраля, а особенно 1 февраля, должны помнить, что весь ближайший год будет для них очень важным и откроет новую страницу их жизни. В ночь с 31 января на 1 февраля стоит запускать воздушных змеев и китайские фонарики. Чем больше будет змеев и воздушных "горынычей", тем лучше будет год для вас.

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Секстиль между Юпитером и Ураном станет последним мажором аспектом между этими планетами в текущем цикле, который начался 8 июня 2010 года и завершится 21 апреля этого года. Секстиль часто указывает на благоприятные события, хорошие шансы и возможности реализации замыслов. Этот транзит связан с новыми оригинальными идеями, планами и прорывами.

Впрочем, его действие может быть не так ярко проявлено, ведь аспект будет формироваться всего один раз, а не три, как это часто бывает. Поэтому есть риск что-то пропустить, не успеть.

Вблизи этого транзита неплохо начинать обучение, отправляться в поездки с целью получения новых знаний и впечатлений, начинать изучение иностранных языков, внедрять новшества, принимать участие в эзотерических практиках, а также представлять общественности свои изобретения. Также в это время могут случиться открытия и необычные явления.

Влад Росс / УНИАН

Деньги и деловая сфера

Деловые вопросы в феврале выйдут на передний план. Упорный труд и хорошие возможности для реализации задуманного – это лозунг февраля.

После выхода Меркурия из ретроградного движения 4 февраля можно делать крупные и важные покупки, в частности, приобретать ноутбуки, машины, бытовую технику.

Марс, планета деловой активности, в феврале 2022-го будет двигаться по знаку Козерога. Марс в Козероге часто провоцирует конфронтацию и жесткость. Из-за этого может казаться, что во всех делах коса находит на камень. Но все-таки для бизнеса это будет хороший период.

Бизнесменам стоит пошевеливаться – открывать новый бизнес или начинать новые проекты либо сделки именно в феврале. Это будет хороший период и для построения планов, составления списков стратегических действий, обдумывания дальнейших шагов, а также начала реализации важных дел.

И хотя знак Козерога может несколько тормозить активность горячего Марса, в то же время он направит его энергию в нужное русло. Потому это отличное время, чтобы заняться бизнесом и добиваться своих новых стратегических целей.

В феврале вопросы карьеры и профессионального роста будут очень актуальны, появится шанс повысить уровень своего профессионализма до немыслимых высот, поставить амбициозные цели и идти к ним.

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В феврале коллективы будут лучше работать, если им ставить конкретные цели и конкретные задачи, предлагать план действий и объяснять все четко и ясно, чего хочет руководство. И тогда в итоге будет получен обалденный результат. Чем четче будет поставлена задача, тем продуктивнее будет работа. Поэтому четкий план – это гарантия четкой реализации всего задуманного.

При Марсе в Козероге хорошо браться за любую, даже самую сложную и рутинную работу, которая ранее вам была не по зубам.

Если вы планируете начать новые проекты, лучше всего это делать после 6 февраля, когда Меркурий выйдет из статики. Дело, начатое в этом месяце, будет требовать большой отдачи, терпения, ответственного подхода, большого и упорного труда.

В феврале смело можно браться за крупные и долгосрочные дела, можно основывать компании – вы получите желаемую отдачу, но в далекой перспективе. То есть в феврале можно долго запрягать, но все это непременно "выстрелит", правда, позже, возможно, уже в следующем году. В любом случае, все то, что вы посеете в феврале, принесет хороший результат, просто не сразу.

В феврале 2022 года Марс сделает несколько гармоничных аспектов, что может принести делам дополнительную удачу. В вашу голову могут прийти неожиданные оригинальные идеи, которые неплохо будет сразу применить на практике.

Хотя Марс в Козероге весьма консервативен, его гармоничная связь с Ураном намекает на то, что в этот период все-таки стоит проявить предприимчивость и найти нестандартные решения. Если вы планировали научиться чему-то новому, то для профессионального роста прекрасно подойдет середина февраля.

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В середине февраля и Венера начнет набирать скорость. Это позволит задуматься о решении важных финансовых вопросов, заключении партнерских соглашений, новых кредитах и инвестировании. Наконец прекратится падение биткоина.

После 6 февраля, то есть когда прекратится статика Венеры, появится больше возможностей для решения финансовых вопросов. В целом, в феврале Вернера, планета финансов и денег, обретет хорошую скорость, что сулит успех в денежных делах.

Любовь и отношения

Когда Венера начнет набирать скорость, то есть после 6 февраля, начнется период счастья в личной жизни, в семейных отношениях и в любви.

Если вы планируете вступление в серьезные отношения, это нужно сделать как раз в феврале, поскольку это будет самый удачный месяц для устройства личной жизни благодаря гармоничным транзитам Венеры, планеты женщин и любви, и Марса, планеты любви, секса и страсти. Эти планеты, имеющие непосредственное отношение к противоположным полам, будут соединяться в знаке Козероге 16 февраля, усиливая притяжение мужчин и женщин друг другу. Поэтому люди, родившиеся 16 февраля, в этом году могут найти личное счастье и вступить в брак.

Когда Венера выйдет из статики, все процессы, связанные с любовью, тоже пойдут в гору. Во второй декаде февраля, а особенно 14-18 февраля, сложится очень романтичный период. День святого Валентина будет прекрасен для первой любви, секса и обручения.

При Венере в Козероге благоприятно заводить серьезные отношения с прицелом на будущее. Отношения, созданные в это время, будут крепкими и стабильными. Это прекрасное время и для тех, кто хочет укрепить уже существующую связь.

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Февраль – отличное время, чтобы поговорить о серьезности ваших намерений. Мужчинам стоит использовать этот период, чтобы сделать предложение руки и сердца, объясниться в своих чувствах.

Февраль благоприятен для заключения официального брака. Люди, которые давно состоят в отношениях или живут гражданским браком, именно сейчас могут узаконить свои отношения.

Если вы настроены только на флирт и хорошее времяпрепровождение, то в феврале на это не стоит рассчитывать. Легкие и ни к чему не обязывающие отношения в это время будут неуместны. Затеяв какой-то мимолетный роман, вы рискуете получить долгосрочную рутину.

Поездки и путешествия

14-18 февраля будут складываться не самые удачные транзиты Луны, поэтому начало путешествия на эти дни лучше не планировать.

23-24 февраля – неудачные дни для отъезда.

25 февраля можно отправляться в поездки, но только после 18:30. В течение этого дня все еще будет действовать напряженный аспект Меркурия и Урана, который может указывать на неприятности с транспортом и другие проблемы в дороге.

Для поездок благоприятны следующие даты:

на море, к реке, то есть к водоему – 12-13 февраля;

в дома отдыха и санатории – 12-13 февраля;

походы в горы – 25-27 февраля;

близкие путешествия, командировки – 9-11 февраля;

поездки для развлечений, в знаменитые города, поездки на острова – 7-9, 19-21 февраля;

деловые поездки – 18, 25-27 февраля.

Самый неблагоприятный период для отъезда – на стационарном Меркурии, то есть 1-6 февраля. В эти дни вообще лучше никуда не высовываться. Также неблагоприятны для любых поездок 23,24 и 28 февраля, поскольку в эти дни могут быть поломки транспорта и задержки в дороге.

Опасности месяца

Февраль 2022 года не слишком травмоопасен, так как в основном предстоят гармоничные аспекты планет. Но есть менее удачные дни, например, 24-25 февраля, когда будет наблюдаться пик напряженного аспекта Меркурия и Урана, из-за чего возможны неприятности с автотранспортом.

23-26 февраля – самый опасный период в плане нападения России на Украину.

Также 23-26 февраля не слишком удачны для подписания важных документов, заключения торговых сделок и начала поездок.

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В феврале рекомендуется: начинать новые дела и проекты после 6 февраля; ставить долгосрочные цели; искать серьезные отношения для брака; вступать в долгосрочные деловые отношения; заключать партнерство в бизнесе; вступать в брак; подписывать важные документы; начинать серьезное и сложное обучение, особенно изучение иностранных языков; повышать квалификацию и получать профессиональные знания; сдавать экзамены; предлагать и внедрять новые смелые идеи; запускать стартапы; создавать сообщества и объединения людей; запускать сайты и YouTube-каналы; вступать в сообщества по интересам; делать крупные покупки.

В феврале не рекомендуется: в неблагоприятные дни заниматься важными делами, связанными с документами, поездками и торговлей, особенно 1-6 февраля; искать легкие и ни к чему не обязывающее отношения; легкомысленно относиться к деньгам, тратить их направо и налево, лучше экономить.

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