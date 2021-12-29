Астрологический прогноз на январь-2022: как сложится работа, поездки, любовные и денежные дела

Астролог рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать в январе 2022 года / ua.depositphotos.com

Январь 2022 года уж точно не назовешь идеальным месяцем для начинаний и активных действий. Это будет обусловлено ретроградным движением Венеры и Меркурия, а в некоторые периоды месяца они будут статичны. Поэтому праздный образ жизни и гуляния продолжатся и после Старого Нового года. В общем, после новогодних праздников можно смело продолжать расслабляться.

Первый месяц 2022 года, с астрологической точки зрения, будет примечателен тем, что разойдется жесткая квадратура Урана и Сатурна. Из-за этого все устоявшееся, что долгие годы казалось прочным и нерушимым, может начать рассыпаться. В частности, из-за этого в январе возможны обрушения старых домов, например, одесских домов, построенных из ракушняка.

Меркурий в январе будет очень медленным и перейдет в знак Водолея. А Водолей традиционно символизирует умственную деятельность, мышление, озарение. Такое положение и скорость Меркурия обусловят медлительность мыслительных процессов в январе, попросту говоря, мы все будем очень тормозить. Впрочем, это не касается ученых, поскольку они, наоборот, в это время могут совершить важные открытия и большие прорывы.

Медлительность будет свойственна в январе не только Меркурию – все планеты будут "на тормозе". Поэтому в первый месяц года стоит воздержаться от начала новых дел и проектов, особенно касающихся обучения и получения информации. Также неудачным будет подписание документов после 10 января. Самое неблагоприятное время для подобных дел – на стационарном Меркурии, то есть 10-14 января.

С 14 января и до 4 февраля Меркурий будет в ретроградном движении. Потому данный период будет благоприятен для завершения важных дел, продолжения либо пересмотра старых дел.

Реклама

В январе будет важно суметь посмотреть на привычные вещи под другим углом, и Меркурий в Водолее поможет изменить мышление, заставит думать иначе. И ретроградность Меркурия будет все это только усиливать. Поскольку Меркурий будет возвращать нас в прошлое, в январе 2022 года можно будет вспомнить многое из того, что было забыто, взглянуть на разные жизненные ситуации под другим углом.

Люди с живым, подвижным умом, например, айтишники, архитекторы и дизайнеры, будут "на коне" в это время: они сумеют переиначить, по-новому сконструировать и усовершенствовать свои проекты. Модернизация – это самое блестящее, что можно сделать в январе.

Новолуние нас ждет 2 января. По сути, это будет второй Новый год. Потому все те, кто в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, будут слишком пьяны, проспят или по другой причине не успеют загадать желание, 2 января смогут это сделать. В новолуние, в 20:33 по Киеву, можно поднять бокал шампанского и загадать желание – вам принесут удачу и счастье все те мысли и образы, которые появятся в этот момент в вашей голове.

Кроме того, именно 2 января Меркурий перейдет в Водолея. Совпадение этого перехода и новолуния предоставит большие шансы спроецировать удачу на целый год вперед.

Если в ночь с 31 декабря на 1 января лучше всего подводить итоги, то 2 января следует проводить важные ритуалы и загадывать желания.

Читайте такжеАстролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытанияПотому настоятельно рекомендую: сделаете в этот раз себе два праздника. Один из них будет с "Оливье" и традиционным застольем, когда можно вдоволь напиться и наесться, то есть 31 декабря, а второй праздник, то есть 2 января, нужно отметить трезвым и с ясным умом – тогда ваши желания будут иметь намного больше шансов исполниться.

Новолуние произойдет в Козероге и будет настраивать на серьезный лад. Несмотря на то, что первая треть января будет расслабленной, поскольку многие будут отдыхать, это время не стоить тратить впустую – в этот период нужно строить планы, думать о своей профессиональной реализации и применять на практике старые идеи. Главное в январе – думать о работе и профессиональной реализации.

2 января обязательно составьте список желаний, "хотелок" и целей. Также в этот день можно заговорить кошелек на деньги. В это новолуние благоприятно будет продумать конкретные шаги по реализации ваших планов и целей, можно даже выписать все это в блокнотик, а также записать список желаний. Это нужно делать еще и потому, что в новолуние будет прекрасный гармоничный аспект Урана – планеты планов, проектов и воплощения в жизни той программы, которую вы для себя составите. В новолуние можно будет найти нестандартные решения, и тогда не исключено, что январь принесет немало приятных неожиданностей и сюрпризов.

Так что в новолуние и в первую декаду января счастье само будет идти в руки.

Деловая активность

В деловой сфере в январе часто будет возникать желание вернуться назад, в прошлое, поскольку этот месяц отмечен ретроградностью планет. В январе какие-то вещи будут ускользать из-под контроля, однако не стоит сильно напрягаться и переживать, даже если что-то пойдет не так. В такой ситуации стоит действовать по наитию.

Вообще, в январе следует продумывать каждый шаг на будущее, четко выстраивать стратегии и оглядываться назад, делая выводы.

Уран позволит в этом месяце принимать нестандартные решения. И гармоничное новолуние просто прекрасно отразится на делах.

Планета деловой активности – Марс – практически весь январь будет по-прежнему двигаться по Стрельцу и только 24 января перейдет в знак Козерога. Поэтому напряжение и волнение будут сохраняться до 24 января, а дальше ситуация немножко успокоится. После того, как Марс перейдет в Козерог, будет проще приходить к консенсусу.

В конце месяца можно детально заниматься постановкой целей и подготовкой к взятию штурмом важных задач уже в феврале, когда Меркурий и Венера прекратят ретроградное движение.

Читайте такжеСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВ целом, январь обещает быть довольно расслабленным месяцам, свободным от крупных проектов, начинаний. Хотя огнеопасный Марс будет накалять обстановку и создавать рисковые ситуации до двадцатых чисел. Однако рисковать в этот период нужно осторожно, потому что есть опасность переоценить свои силы, и вам банально будет не хватать терпения для завершения начатого.

Благодаря Марсу в Стрельце у многих появятся мысли о расширении бизнеса и сферы влияния.

Если в январе вы почувствуете, что происходят естественные процессы, продолжается то, что было начато ранее, это будет хорошо и нужно будет спокойно продолжать дела.

В целом для кардинально новых действий и начинаний этот месяц не подойдет, потому что будут случаться постоянные откаты назад и легко будет упустить важные детали.

Месяц будет хорош для анализа прошлого и исправления ошибок, пересмотра договоров, а также возвращения к документам, над которыми раньше велась работа. В январе будет отличное время, чтобы исправить ошибки и идти в будущее.

10-12 января будет действовать сложный и напряженный аспект Марса, который сулит обманы, разочарования и неверные шаги. В эти дни нужно быть начеку тем, кто по своему роду деятельности должен решать важные бизнес-вопросы. В эти дни лучше ни с кем не встречаться и ничего важного не подписывать. Это – неудачное время для активных действий.

Кроме того, на этом транзите часто активизируются мошенники и аферисты, потому в эти дни есть риск быть обманутым на крупную сумму денег. В это время легко недооценить уровень опасности и легко попасть на удочку соблазнов.

Влад Росс / УНИАН

Деньги

Январь будет благоприятен для пересмотра финансовых планов и возвращения к старым идеям по заработкам. В этом месяце можно будет даже вернуться на старую работу.

При Венере в знаке Козерога деньги не так просто тратятся и зарабатываются. Обычно в это время расходы становятся более умеренными, и у многих появляется желание копить и экономить.

Читайте такжеТоп-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год ТиграБолее того, в январе категорически неблагоприятно делать какие-либо покупки после 10 января. Если до 10 января, пока Меркурий не стал стационарным, еще можно что-то покупать, то после – нет, иначе все покупки принесут только негатив и неудачу. Например, купите мобильный телефон – непременно его потеряете. Все подарки постарайтесь раздать до 10 числа. Серьезные покупки, например, покупка автомобиля, категорически противопоказаны – отложите их на период после 7 февраля.

Любовь и отношения

В любви и отношениях в январе 2022 года многое придется "перематывать назад" и "стирать" ненужное. В этом месяце не предвидится динамичного развития событий в личной жизни, зато возникнет необходимость пересмотра отношений с противоположным полом.

В любовных отношениях Венера займет доминирующую позицию, которая многократно будет усиливаться под воздействием Плутона. Это указывает на возможность многочасового тантрического секса.

В январе очень благоприятно ходить на танцы или дискотеку, поскольку именно там можно будет встретить свою вторую половину. Наилучший вариант – встретить на танцах свою прошлую любовь или одноклассника.

В январе сильнее всего ощутят на себе влияние планет в плане любви мужчины: многим захочется что-то изменить в своей жизни, создать наконец-то семью, завести ребенка или, наоборот, уйти в свободное плавание. В любом случае, звезды рекомендуют не торопиться с действиями, оставить все в покое и тщательно обдумать. Потому признаваться в любви можно, но дарить обручальное кольцо и делать предложение пока не стоит – лучше повременить.

Читайте такжеТоп-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 годуНа январь категорически нельзя назначать бракосочетание: пока Венера ретроградна, нельзя расписываться или венчаться.

Январь – не самый благоприятный месяц для радикальных перемен в личной жизни. Даже если в этом месяце отношения дадут трещину, лучше просто взять тайм-аут, то есть даже расходиться неблагоприятно и нужно повременить даже с расставанием. В январе подумайте над сложившейся ситуацией, и она вполне может "разрулиться" в феврале. Иначе, приняв решение в январе, в феврале придется об этом жалеть.

Когда Венера ретроградна, как правило, приходит желание вернуться к прошлому. Иногда это происходит само собой, и в нашу жизнь возвращаются бывшие возлюбленные: их можно либо встретить на улице, либо можно наткнуться на старые фотографии, либо друзья расскажут что-то о бывшем партнере, что заставит вас погрузиться в воспоминания. Прошлое будет незримо ходить за нами по пятам весь месяц.

При ретроградных Меркурии и Венере месяц совершенно неблагоприятен для новых знакомств и романов. Однако можно закрутить роман с коллегой, партнером по бизнесу, сотрудником банка, которого вы знаете год-два. Венера в Козероге будет подталкивать к серьезным отношениям, а также к отношениям начальников и секретарш. Также Венера в Козероге будет способствовать романам людей с большой разницей в возрасте – лет 10-15.

Однако ретроградная Венера в Козероге не означает, что совсем ни с кем нельзя знакомиться. Просто этот период не очень удачен для начала новых отношений. Лучше в это время избегать первого секса, особенно на первом свидании. Можно вступать в сексуальную связь только с проверенным человеком, которого вы давно знаете.

При Венере в ретроградном движении благоприятно пересмотреть отношения с мужем или женой, разобраться в том, что вас не удовлетворяет, и понять, что можно сделать, чтобы улучшить отношения. В это время нужно закрыть старые гештальты и нерешенные проблемы, связанные с партнерами.

Если вас что-то тяготит, и вы не можете забыть человека, с которым расстались, то есть вы все время жуете эту "ментальную жвачку", возвращаясь в прошлое, то в это время вы сможете избавиться от неприятных чувств и гармонизировать внутреннее состояние.

Влад Росс / Главред

Январь 2022 года – это прекрасная возможность закрыть все нерешенные вопросы и высвободить множество энергии, которую можно использовать для творчества и построения новых отношений. В это время можно перестать сливать энергию на то, что не приносит вам никакой радости и счастья. И самое главное – это лучшее время, чтобы избавиться от энергетического вампира возле вас.

Поездки и путешествия

Для поездок январь-2022 не будет благоприятным из-за того, что Меркурий соединится с Сатурном. Это всегда сулит задержки и препятствия в дороге. Возможно, закроются границы. Например, кто-то наметил поездку в Европу, но в последний момент она сорвется, поскольку европейские страны перестанут впускать туристов из-за штамма коронавируса Омикрон.

Наиболее близко Меркурий и Сатурн подойдут друг к другу в середине месяца, потому 13-18 января категорически противопоказано отправляться в дорогу, иначе не избежать катастроф, неприятностей в поездке, ужасных происшествий.

Читайте такжеДва трупа и переворот: астролог рассказал, что ждет Россию в 2022 годуТакже неблагоприятно для поездок 2 января – будет высокая травмоопасность. Потому в этот день лучше оставаться дома и строить планы на будущее.

25-27 января – еще один катастрофический период, когда не стоит куда-либо выезжать.

Также поездки вряд ли будут удачными в период статичности Меркурия – 13-16 января. В это время возможны проблемы с транспортом. Так, если вы оставите на морозе машину, то 13 января она точно не заведется.

Однако на ретроградном Меркурии можно отправляться в те места, где вы уже бывали. Но – нельзя ехать в новые места.

Благоприятные дни для поездок:

к водоемам – 1, 6-7, 28 января;

в санатории – 1, 6-7, 28 января;

в горы – 3 января;

за город – 8-10 января;

для посещения театров, аттракционов и т.д. – 1, 20-23, 24, 28 января;

на семинары, тренинги, конференции – 1, 23, 25, 28 января;

деловые поездки – 20-22, 29-31 января.

Опасности месяца

Есть несколько предостережений относительно рисков и опасностей января, и о них следует помнить, если вы планируете важные дела. В целом, месяц не очень травмоопасен, но 13-18 января такая опасность будет.

Не переоценивайте в этом месяце свои силы, важно правильно их расходовать, как, собственно, и деньги.

Переход на новую работу в этот период может оказаться крайне неудачным, особенно после праздников. В это время хорошо, как Емеле, лежать на печи и греться. Впрочем, совсем без дела, конечно, сидеть не стоит, поскольку активность, которую вы будете проявлять в январе, уже в феврале может принести плоды.

Важно смотреть на любую ситуацию в январе без лишних иллюзий. В это время возможны соблазны и будет легко клюнуть на какое-то заманчивое предложение, особенно сразу после праздников. Следует быть осторожными и не предпринимать импульсивных решений.

***

В январе рекомендуется: анализировать прошлое, делать выводы; исправлять старые ошибки; исправлять и дополнять партнерские соглашения; пересматривать договоренности; пересматривать финансовые стратегии; пересматривать свои отношения с другими людьми, особенно с друзьями; ставить цели и расписывать реализацию шаг за шагом; обращаться к прошлому, брать старые идеи; брать старую информацию и перерабатывать ее; начинать ремонт; благодарить за прошлое и все то хорошее, что принес 2021 год, и тогда перед вами откроется дорога в будущее; можно искать временную работу, если у вас нет постоянной, если постоянная есть, то лучше не менять шило на мыло.

В январе не рекомендуется: начинать новые проекты, особенно если они очень важные; делать крупные покупки; вступать в брак; заключать важные партнерские соглашения; действовать импульсивно и бессистемно; доверять малознакомым людям и рекламным обещаниям; идти на финансовые авантюры; делать крупные вклады, особенно туда, где обещают слишком большие прибыли.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.