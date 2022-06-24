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Если РФ определят главной угрозой, Украина начнет движение в НАТО - политолог Тарас Загородний

Анастасия Кучкина

журналист

24 июня 2022, 09:03

Интеграция Украины в НАТО де-факто уже происходит - в военной части мы уже становимся членом НАТО, даже без "бумажек".

НАТО
НАТО планирует признать Россию главной угрозой Альянсу / Reuters

На 28-30 июня в Мадриде запланирован 36-й саммит стран-членов Североатлантического Альянса (НАТО). Ранее на него был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, который недавно подтвердил свое участие в онлайн-формате.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне усомнился в том, что на саммите возможны какие-либо прорывные решения по Украине.

О том, чего ожидать Украине от грядущего мероприятия, Главред узнавал у политического и экономического эксперта Тараса Загороднего.

- На следующей неделе состоится саммит НАТО в Мадриде. Каковы для Украины могут быть ожидания от него?

- Интеграция Украины в НАТО де-факто уже происходит. Страны НАТО предоставляют оружие, интегрируют военную инфраструктуру, идет обмен разведывательными данными. Залужный уже около месяца назад присутствовал на встрече командующих стран НАТО в качестве участника. Но особых ожиданий нет. ПДЧ нам не дадут, это понятно. Есть ожидания, что страны НАТО уже внесут в свою стратегию Россию в качестве главной угрозы. И это было бы очень хорошо, потому что это сразу же стратегически выстраивало и помощь Украине, и перспективы нашего членства в НАТО.

Но понятно, что пока идет война и Украина не отвоевала свою территорию обратно, говорить о предоставлении ПДЧ еще рано. Но это в принципе не имеет значения, потому как и принципы вооружения, и военная инфраструктура уже в ускоренном порядке предоставляется Украине и, по крайней мере в военной части уже становится членом НАТО, даже без "бумажек".

Читайте такжеМосква может рискнуть отрезать страны Балтии от НАТО в случае войны за Сувалкский коридор – Politico- Если НАТО действительно признают России угрозой, ведь об этом уже давно говорили, в контексте нынешней ситуации в Украине насколько это может ускорить вопрос поставок оружия?

- Это два разных вопроса. В более долгосрочной перспективе это возможно ускорит какие-то поставки оружия и повлечет за собой упрощение процедур. Но все, что возможно, уже сделано - США приняли закон о ленд-лизе, и англо-саксонские страны и так помогают Украине.

- Правильно ли я понимаю, что этот саммит - формальный повод признания России врагом НАТО и не более того? Или же можно после него рассчитывать на какие-то практические шаги в ближайшем времени?

-Я в такие шаги не верю, потому что они и так уже делаются. Тонкость в том, что страны-члены НАТО в одностороннем порядке нам в основном помогают, а сама организация больше работает для организации работы ее членов. Ведь мы знаем, что там есть Венгрия, которая, если что, готова блокировать все, что возможно. Поэтому присутствие [Украины в НАТО] в любом случае - это хорошо и Украина должна лоббировать признание России в качестве главной угрозы НАТО.

- С учетом заявлений России в отношении Литвы, Эстонии и вероятной угрозы им, может ли НАТО рассматривать этот вопрос на саммите и предпринимать какие-либо действия в этом ключе?

- Это то, что называется "в рабочем порядке". США уже заявили, что они дают "железные гарантии" Литве и странам Балтии. Но саммит тут не влияет никак - Россию они уже предупредили, что будут защищать страны НАТО.

война в Украине саммит НАТО Тарас Загородний
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