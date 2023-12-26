УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из России

Влад Росс
26 декабря 2023, 08:30
Звёзды говорят, что в 2024 году под контроль Украины могут вернуться практически все оккупированные территории, кроме Крыма.
Астролог Влад Росс рассказал, какие события в 2024 году ждут Украину
Гороскоп на 2024 год для Украины от астролога Влада Росса обещает прекращение войны / Главред

Гороскоп Украины говорит о том, что 2024 год для нашей страны будет поворотным и очень благоприятным.

Если говорить о внутриполитических изменениях, то, прежде всего, нас ждёт перезагрузка Кабмина, причём даже не весной, а в начале года – в январе-феврале.

Возможен также уход Ермака с его должности, но он может стать вице-премьером, и всё равно почти вся власть будет сосредоточена у него и вокруг него – она просто перейдёт из Офиса президента правительству.

видео дня

Новым премьер-министром станет человек, рождённый под знаком Льва. Также у нас может появиться новый министр внутренних дел.

Владимир Зеленский в 2024 году останется у власти. Ему не грозят никакие события, способные сместить его с поста президента. Никаких майданов в Украине не будет.

Президентские выборы в Украине весной 2024 года точно не состоятся. Осенью – возможно. Особенно если к тому времени уже не будет военного положения.

Переломными для Украины будут март и апрель 2024 года. Соединение Юпитера, Урана и Белой Луны в знаке Тельца сулит Украине благую весть.

Если вдруг благой вести не будет, или всё это будет смято, то уже осенью война ужесточится. В таком случае и осенью выборы в Украине не состоятся.

Сейчас всё идёт к тому, что война завершится миром либо поздней весной, либо ранним летом 2024 года, а осенью пройдут выборы Верховной Рады, президентские – несколько позже. Хотя есть вероятность, что президентские и парламентские выборы будут совмещены.

В любом случае, следующим президентом после Зеленского будет Залужный.

Если Путин и его режим в России будут свергнуты, в том числе, Патрушев и Королёв, то под контроль Украины в 2024 году вернутся практически все оккупированные территории.

Крым на несколько лет может остаться спорной территорией, но потом он всё равно вернётся в состав Украины. Донбасс и юг вернутся сразу, российские войска оттуда уйдут.

Всё-таки я полагаю, что весной из Москвы мы услышим благую для нас весть, например, о том, что к власти в России придёт гражданское лицо вроде мэра Москвы Собянина и постановит, что незачем продолжать эту войну. При этом пожелает, чтобы были сняты санкции, действующие против РФ. Ну, и, конечно же, российские элиты захотят навещать свои дома где-нибудь на озере Комо. Главное – сместить ФСБ.

В России неожиданно могут разгореться народные восстания и бунты, что неудивительно после двух лет войны, которая всем надоела. Весной будет очевидно, что продолжение этой войны ни к чему хорошему не приведёт. И каким-то образом этот конфликт будут пытаться заморозить.

Кроме того, в марте 2024-го, перед выборами президента РФ, неожиданно могут вспыхнуть женские бунты в России. Они будут очень мощными, женщины будут просто бросаться на амбразуру.

Если же после Путина к власти в России придёт Королёв (что также возможно), это будет ненадолго, буквально на пару месяцев – его потом тоже свергнут.

Шансы на заморозку конфликта и прекращение активных боевых действий просто громадные. И появятся они у нас в марте-апреле.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Полностью завершить войну будет лишь одна возможность в 2024 году: это сможет по щелчку пальцев сделать президент США Джо Байден на саммите НАТО в июле – если пригласит Украину стать членом Альянса. В этом случае война тут же закончится. Вообще, война могла закончиться ещё "вчера", просто нужно было Байдену в Вильнюсе сказать, что для Украины открываются двери НАТО.

Если война будет заморожена, то у России средств на ведение войны хватит до середины 2024 году. Капитуляцию будет подписывать уже следующий правящий в России режим, который уже будет гражданским. Если к власти придёт Мишустин или Собянин, война закончится. Им просто не нужен Донбасс. Вся эта война и захват территорий – это результат шизофрении ФСБ и Путина. А новая российская власть отдаст всё сразу.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине астролог Владимир Зеленский гороскоп Влад Росс астрологический прогноз новости Украины война России и Украины освобождение Крыма гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

09:03 Мир
Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из России

Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из России

08:30 Эксклюзивы
ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

07:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:08

Есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы

09:03

"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

08:47

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: в Генштабе раскрыли последствия

08:30

Церковный праздник 27 декабря: почему не стоит выходить в этот день на улицу

08:30

Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из РоссииЭксклюзив

В Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль НовочеркасскВ Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль Новочеркасск
08:10

Как битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путинамнение

07:59

"Взрыв в Киеве видно было": у россиян - истерика из-за удара по "Новочеркасску"

07:50

ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

06:35

Только единицы увидят ошибку за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

Реклама
06:10

Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войнемнение

05:30

Как отбелить тюль от желтизны и серости: простой способ, о котором многие забыли

04:38

Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году

03:30

Враг Путина и друг Украины: эксперт назвал конкурента Трампа от республиканцев

02:42

Экс-жена Кличко показала Рождество в компании троих детей от мэра Киева

02:12

Это работает до сих пор: зачем советские хозяйки натирали яйца растительным маслом

01:40

Когда нужно удалять зуб мудрости: 4 причины, о которых стоит знать каждому

25 декабря, понедельник
23:30

Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации

22:49

ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

22:39

Как правильно пить шампанское на Новый год, чтобы привлечь богатство и успех

22:16

Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

Реклама
21:49

Украине грозит дефицит солдат, но не из-за демобилизации - полковник СБУ

21:30

Зеленский – о сокрушении 5 боевых самолетов РФ: пусть летчики врага сделают выбор

21:26

Зачем разрезать губки пополам: хитрость, о которой молчат хозяйки

21:14

Как утеплить комнату за 2 минуты народным способом с помощью одного средства, крутой лайфхак

20:53

РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку: бросает в бой всю технику в плохую погоду

20:47

Потап признался, когда на самом деле планирует вернуться в Украину

20:37

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти овечку за 8 секунд

20:17

Поляки перекрыли три пункта пропуска: в очереди более 3400 грузовиков

20:07

Бои за Авдеевку: в ВСУ оценили угрозу окружения города

19:42

У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

19:30

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

19:10

Воздушный бой в ночь на Рождествомнение

19:09

Лунный календарь 26 декабря 2023: спутник укажет, можно ли стричься и краситься в этот день

18:53

Пролежит вдвое дольше: с чем нужно хранить лук

18:45

"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

18:44

Лукашенко пророчит "крах" в вопросе войны России и Украины в 2024 году

18:43

Командиры РФ раздевают россиян догола, сажают в ямы и бьют - ВСУ

18:17

Россия "хочет" взять важный пункт у Купянска и может рискнуть пойти на Харьков – ОВА

18:00

Не потеряют аромат и не отсыреют: как хранить кофейные зерна

17:44

Российские пропагандисты опозорились новым сюжетом: циничность зашкаливаетВидео

Реклама
17:29

Евгений Клопотенко впервые раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво

17:16

Доставка F-16 в Украину "до конца года": в ВСУ объяснили ситуацию

16:35

906 артобстрелов за сутки: Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой

16:35

Путин "сдвигает" сроки захвата Авдеевки: что произошло

16:13

МВА – о ситуации в Авдеевке: битва за город может привести к перелому в войне

16:04

Стала известна сумма: украинцам придется заплатить по третьей газовой платежке

15:42

Как сказать "с легким паром" на украинском: Авраменко назвал два интересных соответствияВидео

15:25

Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество

15:10

ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

15:09

Что Зеленский хочет обсудить с Орбаном: в ОП рассказали о темах переговоров

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять