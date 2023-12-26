Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из России

Звёзды говорят, что в 2024 году под контроль Украины могут вернуться практически все оккупированные территории, кроме Крыма.

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Гороскоп на 2024 год для Украины от астролога Влада Росса обещает прекращение войны / Главред

Гороскоп Украины говорит о том, что 2024 год для нашей страны будет поворотным и очень благоприятным.

Если говорить о внутриполитических изменениях, то, прежде всего, нас ждёт перезагрузка Кабмина, причём даже не весной, а в начале года – в январе-феврале.

Возможен также уход Ермака с его должности, но он может стать вице-премьером, и всё равно почти вся власть будет сосредоточена у него и вокруг него – она просто перейдёт из Офиса президента правительству.

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Новым премьер-министром станет человек, рождённый под знаком Льва. Также у нас может появиться новый министр внутренних дел.

Владимир Зеленский в 2024 году останется у власти. Ему не грозят никакие события, способные сместить его с поста президента. Никаких майданов в Украине не будет.

Президентские выборы в Украине весной 2024 года точно не состоятся. Осенью – возможно. Особенно если к тому времени уже не будет военного положения.

Переломными для Украины будут март и апрель 2024 года. Соединение Юпитера, Урана и Белой Луны в знаке Тельца сулит Украине благую весть.

Если вдруг благой вести не будет, или всё это будет смято, то уже осенью война ужесточится. В таком случае и осенью выборы в Украине не состоятся.

Сейчас всё идёт к тому, что война завершится миром либо поздней весной, либо ранним летом 2024 года, а осенью пройдут выборы Верховной Рады, президентские – несколько позже. Хотя есть вероятность, что президентские и парламентские выборы будут совмещены.

В любом случае, следующим президентом после Зеленского будет Залужный.

Если Путин и его режим в России будут свергнуты, в том числе, Патрушев и Королёв, то под контроль Украины в 2024 году вернутся практически все оккупированные территории.

Крым на несколько лет может остаться спорной территорией, но потом он всё равно вернётся в состав Украины. Донбасс и юг вернутся сразу, российские войска оттуда уйдут.

Всё-таки я полагаю, что весной из Москвы мы услышим благую для нас весть, например, о том, что к власти в России придёт гражданское лицо вроде мэра Москвы Собянина и постановит, что незачем продолжать эту войну. При этом пожелает, чтобы были сняты санкции, действующие против РФ. Ну, и, конечно же, российские элиты захотят навещать свои дома где-нибудь на озере Комо. Главное – сместить ФСБ.

В России неожиданно могут разгореться народные восстания и бунты, что неудивительно после двух лет войны, которая всем надоела. Весной будет очевидно, что продолжение этой войны ни к чему хорошему не приведёт. И каким-то образом этот конфликт будут пытаться заморозить.

Кроме того, в марте 2024-го, перед выборами президента РФ, неожиданно могут вспыхнуть женские бунты в России. Они будут очень мощными, женщины будут просто бросаться на амбразуру.

Если же после Путина к власти в России придёт Королёв (что также возможно), это будет ненадолго, буквально на пару месяцев – его потом тоже свергнут.

Шансы на заморозку конфликта и прекращение активных боевых действий просто громадные. И появятся они у нас в марте-апреле.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Полностью завершить войну будет лишь одна возможность в 2024 году: это сможет по щелчку пальцев сделать президент США Джо Байден на саммите НАТО в июле – если пригласит Украину стать членом Альянса. В этом случае война тут же закончится. Вообще, война могла закончиться ещё "вчера", просто нужно было Байдену в Вильнюсе сказать, что для Украины открываются двери НАТО.

Если война будет заморожена, то у России средств на ведение войны хватит до середины 2024 году. Капитуляцию будет подписывать уже следующий правящий в России режим, который уже будет гражданским. Если к власти придёт Мишустин или Собянин, война закончится. Им просто не нужен Донбасс. Вся эта война и захват территорий – это результат шизофрении ФСБ и Путина. А новая российская власть отдаст всё сразу.

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