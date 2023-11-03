Гороскоп на ноябрь для всех: Весы ждёт ошеломительный успех, Рака – каторга на работе

Гороскоп на ноябрь-2023 для всех знаков зодиака сулит Тельцу счастье в личной жизни, Близнецам – соблазн пойти налево, а Льву – проблемы с деньгами.

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Гороскоп на ноябрь-2023 от астролога Влада Росса обещает удачный месяц Весам и Водолею / Главред

Астрологический прогноз на ноябрь 2023 года говорит о том, что каждому из нас следует приготовиться к непростому периоду. Казалось бы, после октября с его чередой затмений, а также спровоцированными ими сложностями и катастрофами ноябрь должен стать периодом передышки, но нет. Последний месяц осени также мало кого порадует – он обещает быть не легче, а в чём-то даже опаснее и неприятнее октября.

Впрочем, для нескольких знаков зодиака звёзды всё-таки выстроятся в благоприятную комбинацию и поспособствуют успеху. Кто эти счастливчики – читайте в гороскопе на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса.

Нейтральным ноябрь 2023 года будет для следующих знаков:

Овен

Ноябрь 2023 года у Овна будет отмечен высоким уровнем активности, энтузиазмом и большим желанием изменить что-то в окружающей обстановке. Важно будет проявлять терпение, ведь среди близких и друзей будет немало тех, кто подвергнет сомнению инициативу Овна и откажется помогать в осуществлении намеченных преобразований. Но пусть Овна это не расстраивает, ему нужно руководствоваться принципом "хочешь сделать хорошо – сделай это сам".

Ноябрь для Овна будет не самым удачным и не самым плохим периодом.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Овна: 1, 5, 8, 12, 14, 24.

Неблагоприятные дни ноября для Овна: 7, 11, 18, 19, 20, 21.

Карьера. В профессиональной сфере Овну в ноябре-2023 следует постараться не размениваться по мелочам. Лучше будет выбрать одну наиболее важную цель и идти к ней, не оглядываясь по сторонам. Нужно быть терпеливее и настойчивее, поскольку Марс в Скорпионе сулит Овну сложности. Желание получить всё и сразу может сыграть против Овна.

Если в ноябре Овну предложат поработать в выходные дни, не нужно роптать, но нужно положиться на свою судьбу – и тогда появится возможность двойного или тройного заработка. В ноябре Овну важно не позволять себе лениться, иначе птица удачи выпорхнет из его рук.

Овну нужно помнить, что его мечты будут способны формировать реальность: чем более детальной будет картинка, тем быстрее и отчётливее она проявится в реальном мире. Поэтому то, о чём Овен думает и молится, может быть ему предоставлено.

Деньги. В ноябре 2023-го Овну не стоит тратить деньги, которые могут приплыть к нему в руки. Месяц хорош для того, чтобы взять кредит и выбивать долги. В любом случае, деньги понадобятся позже, скорее всего, в следующем месяце, особенно перед новогодними праздниками: для оплаты счетов, налогов и покупки подарков.

Личная жизнь. Личная жизнь Овна в ноябре будет довольно непростой, поскольку он может поссориться с любимым человеком, стать жертвой обмана и интриги. Следует быть осторожнее и не вести с партнёром бесед на спорные темы, иначе можно серьёзно разругаться. Не нужно делать горячих признаний, особенно о том, что случилась измена. Лучше говорить и думать о духовном, строить совместные планы на будущее.

Если отношения Овна завязались недавно, то в ноябре их нужно поберечь. Любой необдуманный поступок может привести к разрыву отношений. Не стоит позволять партнёру или партнёрше думать, что мысли Овна заняты кем-то другим, почувствовать свою второстепенную роль, иначе он или она предпочтёт отправиться на поиски новой любви.

Здоровье. У Овна в ноябре будет не самый сильный иммунитет, поэтому возможны ОРВИ, грипп и простуда. Ему нельзя в этом месяце рисковать на фронте, потому что Марс в Скорпионе, а Скорпион – это знак смерти. Слабым местом будут уши, поэтому нужно носить головной убор, не пренебрегать рекомендациями врачей. В конце ноября организм Овна будет нуждаться в отдыхе больше, чем обычно, потому важно высыпаться. Глубокому очищению кожи поспособствуют банные процедуры. Нужно также уменьшить потребление жареного, маринованного и сладкого. Главное – Овну в ноябре противопоказано злоупотребление непроверенным алкоголем, иначе не избежать отравления или даже летального исхода.

Смотрите видео гороскопа на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Дева

В ноябре 2023 года Дева может почувствовать, что окружающие к ней не столь внимательны, как ей бы хотелось, или вообще её не замечают. Хотя сама Дева считает себя самым исключительным знаком зодиака. Деве важно переключаться на текущие дела, не переживать – работы хватит. Забота Девы понадобится близким людям. Стоит вести себя так, чтобы близким не в чем было упрекнуть Деву.

С другой стороны, представителям знака следует опасаться финансовых авантюр, не брать деньги в долг. Благоприятен активный отдых.

В целом, ноябрь будет нейтральным месяцем для Девы, когда будет ни тепло, ни холодно.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Девы: 6, 10, 12, 21, 22, 26.

Неблагоприятные дни ноября для Девы: 2, 4, 13, 14, 24, 30.

Карьера. В ноябре 2023 года на работе Дева может столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами. Это может помешать ей реализовать намеченное. Но не стоит впадать в отчаяние и злиться. Нужно собраться и постараться извлечь выгоду из происходящего. Деве нужно трудиться спокойно и без напряжения. Как только Дева почувствует усталость, ей сразу нужно отдыхать. Не следует проявлять излишнюю напористость, особенно с начальством. Логика поможет убедить руководство в необходимости применения предложений Девы.

Деньги. В ноябре Деве следует уделять больше внимания вопросам, связанным с финансовыми операциями. Во избежание разочарований не следует торопиться принимать решения. Лучше отказаться от больших покупок в этом месяце.

Личная жизнь. Девам, состоящим в браке, в ноябре 2023 года звёзды советуют обсудить со второй половиной важные семейные дела, семейный бюджет. Вероятно, придётся заново распределить домашние обязанности. И нужно будет постараться решить эту непростую задачу так, чтобы никто не остался обиженным.

Возможно, в этот период любимому человеку Девы захочется избавиться от некоторых недостатков, и он попросит её помочь в этом – нужно будет проявить заботу и терпение, а также методично подсказывать, направлять и журить при необходимости. Все эти действия приведут к неплохому результату. Близкий человек Девы сможет с достоинством выйти из непростой ситуации, не проявив при этом ни агрессии, ни слабости.

Здоровье. Самочувствие Девы в ноябре 2023 года будет зависеть от её перенапряжения, нервов, а больше всего – от её настроения. Главная задача в этот период – постараться победить все возникающие негативные эмоции, не нервничать. Хорошими помощниками могут стать занятия спортом или танцами. Также благоприятны банные процедуры и плавание. Середина месяца будет благоприятна для заботы о здоровье и красоте кожи, потому благоприятно посещение косметологического салона. Также будет весьма полезен массаж и посещение остеопата. Кроме того, благоприятными будут маски, пилинг, обёртывание на основе натуральных компонентов, ведь, помимо того, что это будет полезно для кожи, это ещё и улучшит настроение Девы, что позволит ей к концу месяца почувствовать себя довольно хорошо.

Стрелец

В ноябре 2023 года у Стрельца будет большой соблазн делать всё по-своему, что может не понравиться окружающим людям. Поэтому следует быть внимательнее.

В целом, ноябрь для Стрельца будет ровным месяцем.

В это время Стрельцу нужно быть внимательнее в мелочах, а также осторожнее на дороге, поскольку Меркурий войдёт в этот знак зодиака. Возможны сомнения в правильности выбранного пути, страхи и тревоги. Кроме того, у Стрельца может быть много работы. Нужно следить за своим здоровьем, в частности, пройти профилактический осмотр.

А вот в чём Стрельцу повезёт в ноябре, так это в любви – в этой сфере жизни у него всё сложится замечательно.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Стрельца: 1, 5, 12, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни ноября для Стрельца: 2, 7, 11, 20, 22, 30.

Карьера. В ноябре 2023-го Стрелец может смело выдвигать предложения и развивать бурную деятельность. Разве что в этом месяце стоит немного подождать с публичным изложением замыслов, даже если они перспективны, поскольку Меркурий будет в изгнании в этом знаке зодиака. Для Стрельцов, которые издают книги, это худший месяц, чтобы их книга увидела свет. Все замыслы получится воплотить в жизнь, но это нужно сделать немного позже, например, в декабре.

В ноябре Стрелец может взвалить на себя невыполнимые обязательства. Будет велико желание реализовывать свои способности. Однако лучше не питать иллюзий и трезво смотреть на происходящее вокруг. И уже в следующем месяце перед Стрельцом откроются хорошие перспективы.

Деньги. В финансовых вопросах Стрельцу в ноябре-2023 необходимо избегать спекуляций и азартных игр, поскольку есть риск потерять всё. В этот период к вопросу добывания денег Стрелец будет довольно равнодушен, да и добыть много вряд ли удастся.

Личная жизнь. Стрелец в ноябре 2023-го будет испытывать сильную потребность в стабильных отношениях, без ссор и споров. Он много будет думать о своих чувствах и роли, которую он играет в нынешних отношениях. Следует стараться мыслить положительно и не сожалеть о том, чего вернуть нельзя.

Здоровье. Большие физические нагрузки в ноябре могут не лучшим образом сказаться на самочувствии Стрельца. Нужно больше отдыхать и по возможности отложить важные дела на другое время, поскольку возможны ДТП и несчастные случаи. В начале ноября есть риск простудиться, особенно в первую декаду месяца. Чтобы это не произошло, нужно одеваться по погоде, включить в свой рацион больше сырых овощей и фруктов. Месяц благоприятен, чтобы перейти на сыроедение. Особое внимание стоит уделить состоянию сосудов и пищеварительной системы. В конце месяца можно посетить массажиста и иглотерапевта. Удачным будет поход в салон красоты, можно полностью изменить свой имидж.

Рыбы

Для Рыб ноябрь 2023 года будет ровным месяцем, без взлётов и падений. Но, в целом, месяц у них пройдёт неплохо. В ноябре Рыбы будут склонны выяснять отношения и со всеми спорить – и дома, и на работе. Из-за этого нередко будут возникать сложные ситуации. Такое поведение будет явной ошибкой Рыб. Ведь как только представители знака начнут себя вести нагло с кем-либо, в ответ они получат такую же наглость.

Противостоять нападкам судьбы Рыбам в ноябре будет довольно легко. Важно планировать дела и быть организованными. Главное – контролировать свои эмоции, только в этом случае всё будет прекрасно.

Следует прислушиваться к советам друзей – в этом месяце они принесут много пользы.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Рыб: 6, 7, 10, 12, 21, 26.

Неблагоприятные дни ноября для Рыб: 1, 8, 15, 18, 19, 28.

Карьера. В профессиональной деятельности в ноябре Рыбам не стоит совершать необдуманные поступки. Не рекомендуется внезапно переходить на новое место работы или менять род деятельности, поскольку есть риск поменять шило на мыло. Один неверный шаг – и Рыбы могут потерять всё, что строили на протяжении долгого времени.

В середине ноября не стоит принимать важных решений, особенно вблизи разворота Сатурна. Дипломатические способности представителей знака будут понижены, а чувство такта приглушено. Потому то, что уже начато, может закончиться быстро, драматично и с серьёзными потерями.

В конце ноября коллеги Рыб будут водить друг друга за нос, и, вероятно, кто-то попытается дезинформировать Рыб или направить по ложному следу. Не нужно относиться к происходящему очень серьёзно, пытаться плести интриги – уже в декабре всё успокоится, и Рыбы смогут гордиться собой, потому что сумели сохранить чистую совесть.

Деньги. В финансовой сфере ноябрь 2023 года для Рыб пройдёт под знаком неопределённости. Скачки вверх и вниз будут угрожать их благополучию. А вот рассудительность и осторожность станут наилучшей защитой в денежных вопросах. Лучше в этом месяце ничего лишнего не покупать.

Личная жизнь. В личной жизни в ноябре Рыб будет переполнять чувство обиды и недовольства партнёром. Рыбы любят и умеют обижаться, а драматизировать ситуацию они умеют лучше всех. Они могут быть недовольны тем, что их избранник не разделяет их чувств и увлечений. Рыбы почувствуют, что они не любят человека, находящегося рядом, либо что их не любят. Рыбы столкнутся с тем, что вторая половинка не захочет обсуждать их проблемы, просто уткнётся в экран телефона, а ведь именно в этом месяце им так нужно будет участие и трепетное отношение.

Однако нежные чувства могут принести новые знакомства Рыб. Незазорно в этом месяце сходить на сторону, если вторая половина не отвечает требованиям Рыб. В любом случае, тёплые объятия – это тот эликсир, который в ноябре будет необходим Рыбам.

Здоровье. В ноябре Рыб ждёт стресс и упадок сил. Нужно стараться не перенапрягать нервную систему, иначе можно сорваться. Есть риск подхватить инфекции, в том числе коронавирус. Возможны острые воспалительные процессы в организме и обострение хронических болезней. Потому очень важны различные профилактические мероприятия. Будет полезно обратиться к диетологу, соблюдать режим питания, иначе можно резко поправиться. Также не стоит пренебрегать влажной уборкой дома, рекомендуется выбросить старую мебель, а также чаще проветривать помещение и дышать свежим воздухом. В середине месяца благоприятно пройти комплексное обследование и оздоровительные косметические процедуры.

Неудачники ноября-2023:

Телец

В ноябре 2023 года Тельцу нужно проводить время в привычной домашней обстановке. В это время он будет склонен общаться только с близкими людьми и друзьями. Телец не будет искать новых знакомств, поскольку будет подозрителен и не захочет впускать посторонних в свой внутренний мир. Сейчас Тельцу стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и подумать о дальнейших планах. Главное – не поддаваться негативу.

К сожалению, ноябрь-2023 для Тельца пройдёт под знаком "минус".

Тельцу важно быть осторожным при заключении договорённостей и сделок. Возросшие амбиции можно будет направить на увеличение финансового благополучия.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Тельца: 1, 9, 12, 16, 26, 29.

Неблагоприятные дни ноября для Тельца: 4, 7, 11, 19, 20, 24.

Карьера. В ноябре 2023-го Тельцу лучше не торопить события. Пусть всё идёт своим чередом, медленно и верно. Успех в делах, семья и дом будут излечивать раненые нервы. В ноябре не время для грандиозных преобразований, а вот планировать их уже можно.

Ноябрь будет хорошим временем для повышения профессиональной квалификации. С одной стороны, Телец может потерять работу, а с другой – переквалифицироваться на кого-то другого. Вероятнее всего, начальство не откажется финансировать обучение Тельца, если захочет видеть его на новой должности, потому можно смело обсуждать этот вопрос. Причём если Телец пройдёт курсы повышения квалификации, уже в декабре у него повысится и зарплата. Даже если с местом работы не получится договориться об оплате курсов, то график работы подстроить под учёбу можно будет наверняка, особенно людям, учащимся на заочном или желающим восстановить свою учёбу в университете.

Умственный труд в этот период не только доставит удовольствие Тельцу, но и приведёт к получению неплохих результатов. Главное – не лениться. Порой мелочи будут помогать решить непростую задачу.

Самое плохое, что может ждать Тельца в этом месяце – конфликт или судебное разбирательство, поскольку Марс всё ещё будет находиться в доме судов и следствий. Потому ввязываться в конфликты Тельцу категорически нельзя.

Деньги. В финансовой сфере жизни Тельца в ноябре 2023 года всё будет более-менее стабильно. Денег будет хватать на удовлетворение желаний Тельца, но прежде чем отправиться в магазин со значительной суммой денег, обсудите целесообразность покупок с близкими, иначе можно потратить всё.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года личная жизнь Тельцу будет приносить только радость. Любые разногласия сойдут на нет в конце месяца, обиды исчезнут, а потребность быть вместе с любимым человеком в конце месяца резко усилится, особенно при переходе Марса в знак Стрельца.

Уютная домашняя обстановка позволит Тельцу почувствовать, чего на самом деле хочет его любимый человек. Нужно постараться удовлетворить самые искренние желания второй половинки.

В последнюю неделю ноября у Тельца может появиться новый сексуальный партнёр.

Одиноким Тельцам не стоит скромничать и недооценивать свои силы. Телец непременно привлечёт внимание того, кто нравится, если забудет об условностях и победит свои внутренние страхи. Найти общий язык с потенциальным партнёром Телец сможет в процессе совместной деятельности, связанной с творчеством или организацией какого-либо мероприятия.

Здоровье. В ноябре-2023 Тельцу следует избегать физических нагрузок и отказаться от походов в зал, где бы он поднимал тяжёлую штангу. Это связано с тем, что сердечно-сосудистая система в этом месяце может давать сбой. Могут возникнуть напряжённые ситуации и во время бега по утрам, что может даже привести к инсульту. Также следует уделить внимание зрению, сходить к офтальмологу. Работа за компьютером, просмотр телевизора и чрезмерное использование различных гаджетов могут привести к тому, что глаза Тельца будут очень уставать, из-за чего начнёт падать зрение, глаза могут начать слезиться, будет повышаться внутричерепное или внутриглазное давление. Следует пропить витаминный комплекс, в состав которого входит черника, и не забывать о гимнастике глаз.

Рак

В ноябре 2023 года Раку вряд ли удастся расслабиться и подумать о чём-либо, кроме работы. Месяц будет сложным, под знаком "минус". Отдых Раку точно не светит: как только он успешно решит одну производственную проблему, поймёт, что у начальства ещё есть внушительный запас поручений для него. Раку постоянно придётся преодолевать какие-то трудности и подтягивать "хвосты", оставленные другими коллегами.

С другой стороны, именно в ноябре у Рака появится возможность воплотить в жизнь некоторые мечты, реализовать стартапы и проекты. Однако на пути к успеху могут возникнуть препятствия, особенно в первой декаде месяца, когда Сатурн будет разворачиваться.

Положение планет будет усиливать такие черты Рака как несдержанность, обидчивость и даже агрессивность. Важно стараться не поддаваться этому влиянию, ведь научившись контролировать собственные эмоции, Рак обеспечит себе покой. Лучше в этом месяце пятиться назад, как это обычно и делает Рак.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Рака: 1, 2, 6, 10, 11, 16, 28.

Неблагоприятные дни ноября для Рака: 9, 13, 18, 19, 23, 26.

Карьера. В ноябре 2023 года Раку придётся трудиться, как на каторге. Вероятны незапланированные командировки. Рака могут отправить на фронт, на передовую.

С другой стороны, профессиональный потенциал Рака может раскрыться в этот период больше, чем когда-либо. Может быть изменена квалификация. На работе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, понадобится подготовить какие-то документы или разработать целый новый проект. Раку будет по силам разрулить эту ситуацию, особенно в конце месяца, когда Марс войдёт в знак Стрельца.

Уже с середины месяца сложится благоприятная ситуация, поскольку Венера перейдёт в знак Весы. Рак обретёт серьёзную опору, что станет для него важным фундаментом. Крайне благоприятная ситуация в плане покупки недвижимости.

Также ноябрь будет хорошим периодом для того, чтобы Рак попросил у начальства надбавку к зарплате или премию.

Деньги. Финансовая сторона жизни Рака в ноябре 2023 года будет довольно стабильной. Самой щедрой будет вторая половина месяца.

Личная жизнь. Свидания вслепую и поцелуи с незнакомцами обычно совсем не для Рака, но в ноябре 2023-го всё будет иначе. Рак может познакомиться с кем-то в интернете. Ему предстоит побывать в роли соблазнителя, и такой эксперимент окажется удачным и поможет завязать отношения одиноким Ракам.

Во второй половине ноября у семейных Раков возможны небольшие ссоры с супругом. Причиной могут стать невыполненные обещания. Не нужно придумывать себе оправдания, а нужно просто объяснить избраннику причины – она или он вас поймёт, и на этом конфликт, скорее всего, будет исчерпан.

Здоровье. Раку в ноябре следует заняться профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно благотворными окажутся лечебная физкультура, йога и гимнастика. Тренировки будут полезны не только для сердца, но и поспособствуют укреплению иммунитета. Важно в ноябре стараться не контактировать с простуженными людьми и одеваться по погоде, чтобы избежать ОРВИ. Нужно опасаться проливных дождей и пребывания на холоде.

Лев

В ноябре 2023 года Льву будет необходимо обуздать свой нрав, иначе эмоции будут его захлёстывать. Чуткость окружающих и добрый совет могут изменить ситуацию к лучшему. Ведь в целом ноябрь будет довольно сложным.

В этом месяце точно не стоит затевать разговоры по душам с малознакомыми людьми, поскольку всё сказанное может обернуться против самого Льва.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Льва: 4, 5, 8, 9, 18, 23.

Неблагоприятные дни ноября для Льва: 1, 3, 10, 12, 20, 28, 30.

Карьера. На работе Льву в ноябре 2023 года нужно вести себя крайне дипломатично, но делать это будет очень трудно. По возможности нужно попытаться переложить ответственность за ведение важных переговоров на кого-либо другого. Человек, который успокаивающе будет действовать на Льва, сможет сгладить все острые углы, и такой человек в окружении точно найдётся.

Некоторый спад активности и напряжённости будет наблюдаться после 24 ноября. В это время Льву будет очень сложно работать с полной самоотдачей, но за это не стоит себя ругать или пытаться прыгнуть выше головы, ведь таким образом остатки энергии будут растрачены впустую, а добиться ничего не удастся. Лучше отложить на позже решение трудоёмких задач и заняться рутинными делами, скучными и простыми.

Деньги. Финансы в ноябре 2023 года для Льва будут больной темой. У него совершенно не будет желания работать ради денег. Но из любви к ближнему он всё-таки будет это делать. Ситуация изменится, когда изменится настроение Льва и его отношение к работе.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года в личной жизни Льва подстерегают обидчивость и ревность. Его любовники или любовницы будут рассуждать неразумно, особенно в момент напряжения чувств, но Льву нужно будет постараться взять себя в руки и не смотреть волком на весь белый свет, иначе сложностей в отношениях с любимыми людьми не избежать.

Не исключено, что в этот период в окружении Льва появится человек, чьи манеры и стиль мышления будут очень близки. И тогда у Льва появится уникальная возможность посмотреть на себя со стороны, увидеть положительные и отрицательные черты характера.

Здоровье. Во избежание проблем со здоровьем в ноябре 2023 года Льву необходимо меньше времени проводить в людных местах, одеваться по погоде и не есть в местах общественного питания, иначе есть риск отравиться. Также неукоснительно нужно соблюдать правила личной гигиены. В ноябре будет благоприятное время, чтобы заняться профилактикой различных заболеваний, а в рационе питания должны появиться продукты, которые содержат витамины А и С. Следует включить в рацион курагу, апельсины, лимоны, морковь и шпинат.

Козерог

В ноябре 2023 года Козерог, как правило, недоверчивый знак, сможет положиться на мнение партнёров. Если партнёры предложат ему новый проект, то, тем более, стоит прислушаться.

В этом месяце Козерогу важно проявлять тактичность, не тратить впустую время и деньги, поскольку ноябрь будет довольно трудным и крайне неудачным периодом для него. Это связано с тем, что Сатурн, управляющий этим знаком, будет разворачиваться и какое-то время будет статичным. Особенно пустой может оказаться первая половина месяца.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Козерога: 2, 9, 12, 20, 22.

Неблагоприятные дни ноября для Козерога: 4, 5, 14, 18, 26, 28.

Карьера. В ноябре 2023 года Козерогу не стоит проявлять излишнюю самоуверенность, особенно если он в подчинённом положении. Не стоит брать на себя дополнительную ответственность. Инициатива – дело хорошее, но не стоит забывать о логике. Важно прислушиваться к советам, учиться на чужих ошибках, тщательно выбирать союзников. В этом месяце пригодится способность Козерога определять хороших и плохих людей. Нужно объективно оценивать свои возможности и возможности окружающих, а также соблюдать справедливость во всём.

Следует разнообразить отдых – это пойдёт на пользу, например, благоприятно будет отправиться на экзотические острова. Даже стать Робинзоном на месяц для Козерога будет благоприятно.

Козерога могут посадить в тюрьму, если он не в ладах с законом.

Деньги. Вторая половина ноября у Козерога будет благоприятна для решения финансовых вопросов. Любые денежные операции могут быть удачными. А вот в первую половину любые инвестиции уйдут в пустоту.

Личная жизнь. Сомнения Козерога в том, что его вторая половина охладела по отношению к нему, не будут стоить и выеденного яйца. Просто рабочие проблемы в ноябре могут взять любимого человека Козерога в оборот, но он будет мечтать о скорой встрече с ним. В ноябре Козерогу будет нужна эмоциональная подпитка. Не нужно загонять себя в угол, иначе можно наломать дров как в личной жизни, так и в общественной.

Здоровье. В ноябре 2023 года Козерогу необходимо поддерживать работу щитовидной железы, посетить эндокринолога. Следует употреблять больше йодсодержащих продуктов. Не стоит принимать лекарства или БАДы без консультации с врачом. Важно одеваться по погоде, поскольку есть опасность переохлаждения в первой половине месяца. Также есть риск подцепить коронавирус.

Счастливчики ноября 2023 года:

Близнецы

В ноябре 2023-го Близнецы будут требовать от окружающих повышенного внимания к себе, будут раздражаться по любому поводу, разговаривать в недопустимом тоне. Звёзды рекомендуют Близнецам держать себя в руках, стараться быть тактичнее, иначе на протяжении всего месяца им придётся заглаживать вину. Не стоит быть эгоистичными – нужно дарить радость окружающим, и тогда жизнь Близнецов наполнится теплом и гармонией.

Тем не менее, ноябрь 2023 года для Близнецов будет довольно успешным месяцем и пройдёт под знаком "плюс".

Благоприятные дни ноября 2023 года для Близнецов: 1, 4, 5, 9, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни ноября для Близнецов: 7, 11, 16, 19, 20, 25.

Карьера. В работе у Близнецов в ноябре-2023 всё будет супер-классно и благополучно, они будут на коне, особенно если настроят себя на успех и не будут болезненно реагировать на людей, которые попытаются их выбить из колеи. Близнецам не стоит поддаваться эмоциям, нужно сохранять трезвый взгляд на вещи – тогда всё устроится наилучшим образом для представителей знака, а также для всех людей, в чьей судьбе Близнецы будут принимать участие.

В ноябре Близнецов ждёт продвижение по карьерной лестнице, даже если они находятся на достаточно высокой её ступени. Близнецам, желающим найти дополнительную подработку, звёзды советуют активизироваться в начале месяца, ведь, возможно, именно в это время удастся найти надёжного работодателя, с которым можно будет сотрудничать длительное время. Но с основного места работы увольняться не стоит, поскольку в этом случае можно потерять всё – стоит совмещать.

Деньги. Благодаря импульсивной натуре в ноябре 2023 года Близнецы могут ввязаться в дело, из которого потом будет сложно найти выход. Потому не стоит вестись на обещание получения быстрого обогащения, поскольку все эти предприятия могут быть для Близнецов крайне неблагоприятными. Есть риск нарваться на мошенников, особенно в первую неделю ноября.

Однако если речь идёт о собственных проектах Близнецов, их изобретениях, стартапах, то их ждёт грандиозный успех.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года Близнецам, состоящим в браке, придётся побороться с соблазном – некто захочет завязать с Близнецами романтические отношения. Сохранить верность в такой ситуации будет весьма нелегко, но им удастся справиться с этой задачей, отдавшись на 100% своей второй половинке и не ища себе проблем.

Свободным Близнецам не стоит заводить новых знакомств, так как, вероятнее всего, они не перерастут в серьёзные отношения, даже если вспыхнет искра желания – раздуть из неё пламя вряд ли получится.

Здоровье. Вторая половина ноября 2023 года вообще не доставит Близнецам проблем и хлопот со здоровьем. Однако не стоит переедать, употреблять жирную пищу и алкоголь в больших количествах. В этом месяце необходимо снизить количество потребляемого кофе и других тонизирующих напитков. Ведь в ноябре Близнецы будут активны и эмоционально напряжены, и любой тонизирующий напиток может негативно сказаться на их самочувствии, вызывая, например, головные боли или резкие скачки артериального давления. От спиртных напитков лучше отказаться вообще в этом месяце.

Весы

В ноябре 2023 года Весы будут настроены на большие перемены, поэтому месяц пройдёт под знаком "плюс". Тем более, планета счастья и удачи Венера 8 ноября переходит в Весы. Потому представители этого знака зодиака будут главными счастливчиками ноября, особенно после 8 ноября их ждёт ошеломительный успех.

В ноябре Весам можно затеять ремонт или перестановку, покупку недвижимости, квартиры. Осуществить задуманное поможет удача в материальных делах.

А вот взаимоотношения со второй половинкой Весов могут быть неустойчивыми в первую неделю ноября, но потом всё будет замечательно. Это лучший месяц, чтобы вернуть своих близких и родных, с кем ранее разладились отношения. Есть все шансы прийти к полному взаимопониманию с супругом и партнёрами.

Карьера. Весам в ноябре 2023 года важно помнить о компромиссах в работе, и тогда удастся избежать из сложностей, особенно в отношениях с руководством.

Обстановка на работе у Весов будет складываться довольно благоприятно. Профессиональные дискуссии будут быстро превращаться в новые проекты. Могут неожиданно созреть новые благоприятные ситуации. Но это будет лишь в том случае, если Весы будут вести себя спокойно и сохранять терпение. Не стоит отказываться от разумных компромиссов, особенно в общении с начальством.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Весов: 1, 8, 9, 13, 14, 24.

Неблагоприятные дни ноября для Весов: 4, 6, 15, 17, 25, 26.

Личная жизнь. В ноябре 2023-го отношения Весов со второй половинкой могут несколько обостриться, особенно в первую неделю месяца. С 8 ноября и до конца месяца у Весов всё будет прекрасно, можно будет легко устранить все спорные моменты. В это время будет легко находить точки соприкосновения, а также устанавливать доверие. В ноябре можно будет вернуть прежних партнёров, даже тех, с кем ранее были сожжены мосты.

Свободным Весам нужно чаще радовать себя шопингом, общением с друзьями, посещением светских раутов, презентаций и выставок. Знакомство во время интересных мероприятий подарит Весам истинные чувства. В ноябре Весы могут встретить свою любовь. Венера бывает в этом знаке зодиака лишь раз в году, а это значит, что у Весов в ноябре будет уникальный шанс.

Здоровье. Метеозависимые Весы в ноябре будут особенно остро реагировать на активность солнца. Изменения погоды могут существенно отразиться на самочувствии – их могут беспокоить головные боли. Чтобы устранить головные боли и слабость, Весам важно начинать рабочий день с контрастного душа, горячих ванн для ног. Настой из стимулирующих трав или простой крепкий сладкий чай помогут избавиться от неприятных ощущений, придадут бодрости. Весам в этом месяце полезно употреблять алкоголь, но в небольших дозах, особенно розовое или белое вино, после которого можно расслабиться. Таким образом, Весы смогут себя излечивать.

Скорпион

В ноябре 2023 года Скорпион больше времени должен посвящать себе и воплощению своих планов. Поэтому ноябрь будет довольно хорошим периодом для представителей этого знака. Не нужно тревожиться, если пока что Скорпион не нашёл себе пару: отсутствие партнёра позволит заняться новыми проектами, которые могут оказаться очень удачными. Также это позволит расширить свой кругозор: изучать иностранные языки, отправляться в поездки и командировки. Весьма удачной может быть эмиграция.

В ноябре Скорпион легко сможет укрепить свой финансовый фундамент. А вот в отношениях с окружающими порой будет хотеться пойти на обострение, поскольку Марс всё ещё находится в этом знаке зодиака, потому важно сдерживать себя. С другой стороны, эта агрессия поможет Скорпиону продавливать любые ситуации, которые казались непреодолимыми в предыдущие месяцы.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Скорпиона: 2, 3, 10, 12, 16, 25, 30.

Неблагоприятные дни ноября для Скорпиона: 1, 6, 9, 17, 27, 28.

Карьера. В ноябре 2023 года Скорпиону следует трудиться качественно и с душой, однако стараться не переутомляться, делать перерывы и не задерживаться после работы. Добиться успеха ему поможет его настойчивость, ответственность, сила воли и мобилизация. Начальство оценит по заслугам все старания Скорпиона и, вероятно, даже найдёт способ поощрить материально.

Деньги. В финансовых вопросах в ноябре Скорпиону следует проявлять осторожность, укрепить свой денежный фундамент, пополнить резервы. В этом месяце лучше воздержаться от крупных покупок, а вложения, которые будут сделаны в этом месяце, могут не принести особой прибыли. Зато это прекрасное время, чтобы заняться новым проектом и заработать как можно больше денег.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года Скорпионам, состоящим в браке, звёзды советуют отказаться от развития романтических отношений на стороне. Ревность партнёра или партнёрши в этот период будет иметь весьма разрушительную силу.

Скорпионам, у которых отношения только завязались, следует помнить о поговорке "в любви все средства хороши". Совершая спонтанные и неожиданные поступки, Скорпион может обидеть любимого человека.

Здоровье. В ноябре организм Скорпиона будет уязвим перед простудными заболеваниями, переохлаждение может иметь нежелательные последствия. Следует избегать мест скопления людей и одеваться по погоде. Нелишним будет посетить стоматолога, а также пройти обследование, связанное с хроническими заболеваниями. Кроме того, необходимо обратиться к гинекологу или венерологу.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Водолей

Ноябрь-2023 для Водолея станет очень удачным и продуктивным периодом. Водолей должен перестать нервничать. Да, возможно, в начале осени он наломал много дров, особенно в октябре, но пришло время взять ситуацию под контроль. Если Водолей обидел друга или подругу, сейчас нужно искать пути к примирению, особенно если сам Водолей был неправ.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Водолея: 2, 10, 11, 17, 18, 23, 30.

Неблагоприятные дни ноября для Водолея: 6, 7, 9, 14, 25, 28.

С 8 ноября для Водолея сложится очень классная ситуация. Всё, что касается дальних поездок, путешествий, эмиграции, будет очень удачным. Возможна романтическая поездка, в которой Водолей может встретить свою любовь. Также появится хорошая возможность получения дополнительного высшего образования. Поэтому, чем больше будет дальних поездок, тем лучше для Водолея.

Кроме того, в ноябре Водолей может рассчитывать на помощь покровителей, друзей. Появятся хорошие возможности финансовых вложений.

Водолей станет вторым после Весов счастливчиком ноября-2023.

Карьера. В ноябре Водолею представится шанс заключить выгодные сделки, реализовать проекты, которые в будущем принесут хорошую прибыль. Это может быть стратегический проект на год вперёд.

В этом месяце Водолею нужно сосредоточиться на решении первоначальных задач – они потребуют не только интеллектуальных, но и денежных вложений. Работать нужно добросовестно, ведь трудолюбие Водолея принесёт прекрасный результат.

В ноябре Водолею стоит изучать иностранные языки, запускать стартапы. Хорошее время для дальних поездок.

Деньги. Материальное положение Водолея в ноябре 2023-го будет хорошим, но крайне нестабильным. Не стоит пытаться вкладывать деньги в развитие сомнительного бизнеса или спонсировать чей-то неизвестный проект, особенно в первую неделю месяца. А вот проекты, которые Водолей организует во второй половине ноября, будут иметь большой финансовый успех.

Личная жизнь. В ноябре-2023 Водолею покажется, что отношения с любимым человеком окончательно потускнели, поэтому нужно будет рвануть куда-нибудь на солнце. Не стоит хандрить – лучше обсудить наболевшие вопросы с супругом, и всё наладится. Птицу счастья нужно будет держать очень крепко, поскольку поймать её снова будет нелегко. Семейным Водолеям в ноябре не стоит ругаться с супругом, нужно быть особенно обходительными и ласковыми.

Поддерживая хорошее настроение у себя, Водолею удастся создать неповторимую семейную атмосферу: тёплую, нежную и доверительную.

Одинокие Водолеи в дальней поездке встретят своё счастье.

Ноябрь-2023 будет прекрасным временем, чтобы подарить близкому человеку подарок просто так.

Здоровье. В ноябре, особенно во второй половине, возрастёт опасность подцепить вирусную инфекцию. Нужно избегать пребывания в людных местах, стоит чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины, есть больше лимонов и апельсинов, пить чай из шиповника. Также важно гнать прочь тоску и депрессию. В ноябре в рационе обязательно должны присутствовать шоколад и бананы. Особую пользу принесут йога, танцы, водные процедуры. Водолею нужно заниматься тем, что приносит ему истинное удовольствие, и стараться не зацикливаться на проблемах.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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