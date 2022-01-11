Украина на международной арене в 2022 году: чего ждать от друзей и врагов

Истинные мотивы стран, которые помогают Украине, по словам экспертов, далеки от благих и бескорыстных / depositphotos

Несмотря на дипломатическую, политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку, которую оказывают Украине отдельные государства, в мире не так много стран, на которые она может положиться. Ведь каждая из них, прежде всего, преследует свои собственные интересы и использует Украину в своих собственных целях.

Эксперты рассказали Главреду, какую роль и место ведущие страны мира и страны-соседи будут отводить Украине в 2022 году, есть ли среди них настоящие партнеры и союзники нашего государства, а также чем Украина интересна им, а они – ей.

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра Democracy House

2022 год будет знаковым для Украины: Запад должен будет определить роль и место Украины в его геополитике. Мир возвращается к биполярной системе, и в новой "холодной войне" авторитарный Китай и Россия будут противостоять демократическому коллективному Западу. Украина в этом контексте важна тем, что именно на ее территории происходит противостояние и конкуренция между Западом и российско-китайским блоком. В частности, последние заявления Путина свидетельствуют о важности Украины – она является "главным блюдом" в переговорном "меню".

От Запада зависит, с какой стороны окажется Украина: если он будет бездействовать, наша страна вновь окажется под влиянием России, если предпримет решительные шаги – она войдет в состав западного блока и будет на острие конкуренции. Впрочем, Украина может превратиться в буферную зону, которую будут разменивать Запад и Россия.

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Великобритания с помощью Украины хочет расширить свое влияние в Восточной Европе и получить возможность воздействовать на ЕС и Россию. Она пытается играть роль старшего партнера Украины, потому заполняет собой те пробелы, где образуется вакуум военно-политического сотрудничества. Так, например, если Германия устраняется от решения каких-то вопросов по Украине, ими начинает заниматься Великобритания.

В 2022 году сотрудничество Украины и Великобритании углубится и будет очень плодотворным.

Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки очень дозирована, поскольку для американцев наша страна – это инструмент влияния на Россию, с помощью которого можно вынудить Москву к диалогу и консенсусу. Штатам важно, чтобы Россия не сблизилась с Китаем, и Украина тут играет роль "блюда" на переговорном столе, которое гораздо вкуснее для РФ, чем для США.

В 2022 году в американо-украинских отношениях ничего не изменится, позиция Вашингтона относительно Украины будет прежней: США не сдадут Украину России, но многое будет зависеть от нас и проведения реформ.

Переход власти в Германии к социал-демократам и канцлерство Олафа Шольца – это не лучший для Украины вариант, поскольку социал-демократы всегда тяготели к России и преследовали чисто прагматичные интересы. В итоге сегодня для Украины политика Франции более приемлема, чем политика Германии. Вспомните хотя бы блокировку Германией решения о предоставлении летального оружия Украине, Северный поток-2, заявления руководства социал-демократов о необходимости выполнения Минских договоренностей в трактовке Кремля... Тесные отношения социал-демократов и Кремля внушают недоверие к немцам как к партнерам.

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Потому неудивительно, что администрация Зеленского пытается подтянуть Францию, чтобы заполнить вакуумные точки и пробелы, которые из политических соображений не хочет заполнять Германия. К тому же, между Украиной и Францией активизировалось военно-техническое сотрудничество. Это большой плюс, потому что означает, что Франция не боится заходить в Украину. Конечно, это объясняется меркантильным интересом французов и их желанием заработать, но пока нам это выгодно.

В 2022 году в переговорах в нормандском формате Франция будет более пассивной. Однако она будет акцентировать внимание на двусторонних проектах с Украиной и просто зарабатывать деньги. Полного игнорирования темы российско-украинского конфликта не будет, потому что стягивание Россией войск к границе держит в тонусе весь Запад.

Китай смотрит на Украину лишь в контексте противостояния Запада и России и рассматривает ее сугубо как конфликтную точку между ними. Украина интересна Китаю как ресурсная, в первую очередь, продовольственная, база. Китайцы понимают, что Украина зависима от США и ориентируется на Запад, поэтому они осторожны, хотя и не прочь переориентировать свои проекты с Беларуси на Украину. Однако, наученные горьким опытом (кейс "Мотор-Сичи" и не только), китайцы работают в Украине сегодняшним днем, не долгосрочно: они дают деньги и требуют готовую продукцию не завтра, а уже сегодня.

Турция входит в топ-3 главных партнеров Украины. У Эрдогана и Зеленского неплохие отношения, их объединяет общая нелюбовь к Путину. Турки воспринимают Украину как партнера в противостоянии России, активно поддерживают ее по Крыму, а также реализуют совместные взаимовыгодные проекты в части военно-технического сотрудничества (закупка Байрактаров).

В 2022 году отношения Украины с Турцией будут стабильны, а сотрудничество будет углубляться. Планируется визит Эрдогана в Киев, в ходе которого будет заседать украинско-турецкая экономическая комиссия, а также могут быть подписаны оборонные контракты.

Польша – важный региональный партнер и союзник Украины, особенно в контексте гибридной угрозы, исходящей от Беларуси. Но в Польше вскоре состоятся парламентские выборы, и, вполне вероятно, там будет раздуваться спорные исторические вопросы, исторические темы будут дурманить польские и украинские элиты, смещая фокус внимания с действительно важных вещей.

В 2022 году в украинско-польских отношениях не стоит ожидать особых прорывов. Главное – чтобы они не ухудшились.

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В Венгрии вскоре состоятся выборы, причем для Виктора Орбана они будут не на жизнь, а на смерть. И, с одной стороны, из-за этого в ближайшее время венгерскому руководству будет не до Украины, но с другой – перед парламентскими выборами венгерские власти могут разыграть тему венгров, проживающих за рубежом. Поэтому есть риск новой дипломатической эскалации, поскольку Орбан может пойти на определенные решения относительно Закарпатья. Поэтому стоит ожидать новых дипломатических скандалов.

Беларусь в 2022 году и дальше будет действовать в фарватере России. Все, что будет там происходить, будет отголоском кремлевской политики. Поэтому миграционный кризис никуда не исчезнет, военные учения на северных границах Украины – тоже. Милитаризация Беларуси продолжится – Лукашенко призывает Россию разворачивать авиационные соединения и ядерное оружие на белорусской территории. Следовательно, можно ожидать существенного ухудшения отношений Украины и Беларуси. Не исключены новые торговые войны.

Так что 2022 год будет годом принятия и осознания того, что новая "холодная война" между Западом и российско-китайским блоком уже идет, и в этом контексте Украина для Запада ценна как союзник и партнер, по линии которого будет проходить противостояние. Запад будет вынужден определиться, будет ли Украина в одной лодке с ним, или она останется за бортом, а, значит, под влиянием России.

Тарас Чорновил Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

Запад будет поддерживать Украину в 2022 году и в дальнейшем, не "спишет" и не "разменяет" ее. Путин слишком откровенно применял бандитские методы относительно нашей страны, что вызвало ответную реакцию западного мира. Однако Украина может рассчитывать лишь на "глубокую обеспокоенность" Запада и его предупреждения о возможном введении болезненных санкций против РФ. А, как мы могли убедиться, эти меры не особо эффективны и не гарантируют того, что Россия не прибегнет к эскалации или наступлению.

Запад будет бороться за Украину как за геополитическую площадку, которую нельзя отдавать России, поскольку это лишь распалит аппетит РФ, и она двинет дальше. А интересы Украины ни для кого ни чего особо не значат.

США считают, что Украину нужно отстаивать, но все процессы надо ввести без нее. Этот подход особенно проявился в последние недели 2021 года. В 2015 году именно США инициировали подход "об Украине без Украины говорить нельзя" и сегодня не могут это обойти. Потому после переговоров с Путиным Байден все равно звонит Зеленскому. Но чем дальше, тем более формально Украину информируют о договоренностях относительно нее.

США готовы помогать Украине вооружением, и в 2022 году, независимо от того, пойдет ли РФ в наступление, наше военное сотрудничество со Штатами продолжится, и они предоставят нам вооружение.

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Великобритания сегодня является главным партнером Украины, но все равно главную роль в нашей судьбе будут играть США. Великобритания для Украины – это "аэродром", который реально ей нужен, потому что речь идет о сильной и влиятельной стране.

Во Франции в 2022 году состоятся президентские выборы, потому ей точно будет не до Украины. Поддерживая контакты с Германией, французы будут повторять за ней отдельные тезисы об Украине, не более.

В отношениях с Германией у Украины все завалено, и никто ничего даже не пытается разгребать, налаживая контакты. Во время последнего визита в Берлин Зеленский отказался встретиться с лидером "зеленых", которая теперь является министром иностранных дел Германии. Плюс он не постарался наладить связь с социал-демократами.

Отсюда и соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину. Германия всегда поддерживала инициативы, направленные на оказание помощи нашей стране в рамках НАТО. В конце концов, среди той помощи, которая поступала к нам через Литву, было и немецкое оружие. А теперь Германия ввела эмбарго в рамках НАТО против Украины, и новые немецкие власти не будут спешить с отменой этого эмбарго. Германия будет поддерживать Украину геополитически, но будет тормозить принятие всех решений по вопросам вооружения, так что в рамках НАТО мы не получим ничего.

С отношениями Украины с Польшей и Литвой все вроде бы в порядке, но эти страны Байден не приглашает к переговорам об Украине, ограничиваясь лишь Германией, Францией, Великобританией и Италией. Плюс у Польши сейчас проблемы и с США, и с Евросоюзом, потому ориентация на Польшу лишь ухудшает ситуацию для Украины. Полякам в ближайшее время не войти в тот пул, где принимаются основные решения. Литва – не столь влиятельная и великая держава, потому мы можем рассчитывать разве что на информационную поддержку.

На китайском направлении у нас страшновато, ведь Китай играет с Россией, и ему это выгодно. Попытка украинской власти сыграть в "китайскую рулетку" может закончиться для нас плохо. Поезжайте в Черногорию – все поймете: эта страна на грани полного банкротства и в полной зависимости от Китая, потому что влезла в инфраструктурные проекты с Поднебесной. А наш новый министр экономики – откровенный лоббист китайских интересов, поэтому есть опасения, что нас затянут в какой-то капкан. Политически украинские власти играть с Китаем не могут, потому что Байден пригрозил им. Но в экономическом плане они может впустить Китай туда, куда не надо. Мы забываем, что туда, куда приходят китайские деньги, всегда приходят и очень серьезные китайские влияния. Поэтому определенные проекты могут нам выйти боком – в ходе экономической экспансии Китай таких, как Украина, перекусывает пополам одним зубом.

Турция – это, пожалуй, лучший вариант для сотрудничества. Украина интересна Эрдогану в контексте геополитического влияния, в том числе на Россию. Эрдоган прекрасно понимает, что Россия, едва почувствовав себя сильной, начнет создавать проблемы для Турции, например, поддерживать курдов. Поэтому Эрдогану важно, чтобы Россия всегда имела какое-то противостояние, а потому он будет поддерживать и вооружать Украину.

У Эрдогана немалые возможности влиять на Россию, но он их не использует. Если бы турецкий лидер реально хотел помогать Украине, мы бы увидели очень жесткое давление Анкары на Москву, в частности, по вопросу крымских татар, которых сейчас арестовывают в Крыму. Однако Турции усиление Украины невыгодно, потому что в понимании Анкары в Черноморском регионе должно быть только одно сильное государство – Турция. Украина должна оставаться противовесом России, и это не слишком приятная и выгодная роль для нее. Но политической поддержки от Турции, кроме хороших добрых слов, мы не получим вообще.

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От Венгрии в 2022 году особых сюрпризов Украине ждать не стоит. Ведь в отношениях Венгрии и России все не так гладко из-за энергетических вопросов, и эта напряженность возрастает. Это не сделает Венгрию нашим партнером, но она будет немного меньше ставить нам палки в колеса. Среди прочего, сейчас нет предпосылок для того, чтобы на Закарпатье Венгрия раздувала негативные процессы. Наоборот, Венгрии сейчас нужно успокоить своих западных партнеров, потому что она не хочет, чтобы на Западе ее сторонились.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Роль и место, которые будут отводить Украине ключевые для нее государства, зависят от того, как она сама себя поставит. Относительно США и Великобритании Украина должна занимать активную позицию, особенно по вопросам безопасности: "Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов. Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно – по американскому. Если вы отдаете Украину на съедение Российской Федерации в том или ином виде, возникают сомнения в том, что США являются супердержавой".

Если же Украина будет молчать и безропотно прислушиваться ко всему, что Вашингтон и Лондон ей говорят, ничего хорошего ее не ждет. Ведь США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая...

У Великобритании свои интересы в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и т.д. С Лондоном нам нужно вести разговор и разрабатывать совместные программы, например, черноморская база в Очакове, которая может быть британской. Но опять-таки многое будет определять позиция Украины, и, если она будет пассивно слушать все, что ей будут говорить, ее попросту "сольют".

В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она – откровенно пророссийская страна. Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала. С Германией необходимо постараться выйти на прагматичные отношения, прежде всего, решить вопрос Северного потока-2, выведя его на глобальный уровень. Плюс Украина должна дать понять Германии, что, если немецкие компании хотят работать в Украине, за это нужно будет платить: либо локализацией производств, либо конкретными уступками в экономической сфере, а не сказками о том, что нас когда-нибудь потом примут в ЕС.

Китай – рынок сбыта украинских товаров. С Китаем нужно выстраивать чисто экономические отношения и ни в какие политические игры с ним играть нельзя. С Китаем говорить нужно, но очень осторожно. "Мотор-Сич" Украина Китаю не отдаст, и это правильно. Запускать китайцев в стратегические отрасли тоже нельзя, как и американцев.

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Сотрудничество с Турцией, которая сегодня идет в фарватере Великобритании, интересно Украине. Это рынок сбыта для нашей страны. Но при этом Украине нельзя подписывать с Турцией договор о свободной торговле. Мы должны пробиваться на турецкий рынок, идти на военно-техническое сотрудничество, а также использовать стратегический интерес Турции против России себе во благо. В свою очередь, Украина интересна туркам как таран против России и как рынок сбыта. Благодаря игре и союзу с Украиной Турция могла бы увеличить свой геополитический вес в Европе.

Польша – это наш военный союзник, однако и она не прочь поживиться за счет наших трудовых ресурсов и поиграть в экономические войны. С поляками Украине нужно поддерживать прагматичные отношения. Сейчас нас объединяет нелюбовь к России, потому Польшу можно втягивать в военный союз. При этом следует помнить о том, что мы с поляками – конкуренты по многим направлениям: за инвестиции, трудовые ресурсы, рынки сбыта.

От Венгрии не стоит ожидать никаких сюрпризов на Закарпатье, пока у Украины есть армия. В целом, Венгрия – это второстепенный фронт. Ну, заблокировала она нам какие-то натовские программы, ну и что? Нас ведь все равно в НАТО не берут. В НАТО по Украине больше работает Германия, а Венгрия так, постольку-поскольку. Однако, учитывая, что Венгрия сейчас активно перевооружается, возможно, она – это наш потенциальный враг. Потому важно следить за всеми ее шагами и не вестись на провокации.

Беларуси как субъекта уже нет. Лукашенко – это прокси Путина. Украина должна обжимать Беларусь в экономическом плане. У нас как раз приняли закон о локализации, и первый удар будет нанесен по белорусским производителям, которые активно питаются на нашем рынке, на наших госзакупках. Нужно выдавливать их со всех направлений и заменять украинскими производителями. Кроме того, Украине следует проводить политику импортозамещения относительно топлива – слишком уж токсично брать топливо у Беларуси. Плюс необходимо укреплять границу: хотя прямые провокации со стороны Беларуси вряд ли будут, но нельзя исключать, что белорусское направление может использоваться Россией как плацдарм для провокаций, например, для авиации и ракет, которые могут быть запущены с территории Беларуси.

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В целом, украинцы должны понять: у нас есть только три надежных партнера – украинская армия, военно-морской флот и украинский народ. Что касается других стран мира, Украина должна играть на их слабостях и противоречиях, чтобы достигать своих целей. Ведь у каждой страны свой интерес, и каждая пытается играть Украиной. И для нас главное – не дать другим государствам за счет наших национальных интересов порешать их проблемы.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

В 2022 году и в дальнейшем Великобритания будет использовать Украину как триггер антироссийских настроений и территорию, которая будет провоцировать российскую агрессию.

США будут использовать Украину в своих внешнеполитических играх как разменную карту, не более того.

Германия вряд ли будет играть особую роль для Украины в 2022 году. Она будет использовать украинское государство как дополнительный элемент игры при запуске Северного потока-2. То есть апеллировать к Украине Берлин будет исключительно в собственных интересах, а не исходя из каких-то благих филантропических намерений.

У Китая сегодня никаких интересов относительно Украины – она пребывает вне сферы внешних интересов Поднебесной. Слишком уж Украина непредсказуема для Китая. Несколько эпизодов показали, что с Украиной нельзя иметь никаких дел, потому что китайские инвестиции, которые вкладываются в нее, попросту сгорают (кейс с предприятием "Мотор-Сич", инвестиции Китая в строительство портовой инфраструктуры на Черном море и т.д.).

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Турция воспринимает Украину как торгового партнера и элемент своих политических игр, апеллируя к своим интересам в Черном море и Крыму. В Турции проживает 5 миллионов крымских татар, которые преимущественно голосуют за Эрдогана и его партию, и, чтобы заручиться их поддержкой, Анкара будет разыгрывать украинскую карту. Кроме того, Турция будет торговать оружием с Украиной и поставлять ей беспилотники Байрактар.

В Польше множество своих проблем, потому в 2022 году она вряд ли будет обращать особое внимание на Украину. В нашей стране на сегодняшний день Варшаву, прежде всего, интересует рабочая сила, а не политическое партнерство.

Что касается Венгрии, то с ней Украине стоило жить по принципу "не буди лихо", но она так не смогла. Некоторые украинские политики решили, что с венграми можно говорить "через губу", и получили за это соответствующее отношение к себе со стороны Венгрии. До этого венгры Закарпатья всегда были законопослушными гражданами и не проявляли никаких сепаратистских настроений. В 2022 году ожидается встреча Зеленского с премьер-министром Венгрии, и эта встреча с Орбаном должна быть во многом определяющей.

В отношениях с Беларусью Украина наломала столько дров, что именно Киеву стоит подумать над тем, как отмотать немного назад. Насколько мне известно, Беларусь готова к возобновлению отношений с Украиной. Начинать нужно с экономических и бизнес отношений, а также пограничного и культурного сотрудничества. Так, например, на культурном направлении Украина могла бы сделать несколько шагов в направлении Беларуси, тем более, что 2022 год будет годом 140-й годовщины со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа – двух классиков белорусской литературы. Начав с культурного сотрудничества, можно будет выйти и не политическое. Украине пора прекратить говорить о "последнем диктаторе" и играть в игры, которые ей навязывают Польша и Литва.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что для того, чтобы у Украины были настоящие друзья и партнеры, нужны две вещи: