Китайский Новый год 10 февраля: как встречать год Дракона и что подарить близким

Чтобы задобрить символ 2024 года – Зелёного Дракона, важно соблюсти некоторые правила: подать к столу его любимые блюда и украсить дом в его любимых цветах.

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Астролог Влад Росс рассказал, как встречать Новый 2024 год по китайскому стилю / Главред

Новый год по китайскому календарю наступит 10 февраля в 00:58 по Киеву, и будет он годом Зелёного Дракона. В это время нужно поднять бокал шампанского, представить то, о чём вы мечтаете, сформировав яркий мыслеобраз, и загадать желание.

Продлится этот год до 28 января 2025 года.

Чтобы новый 2024-й год был удачным, важно его встретить, придерживаясь некоторых правил.

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Любимые цвета Дракона. Год Дракона нужно встречать в зелёных тонах – это касается и цвета одежды, и цвета убранства дома.

Дракон также любит красный (китайцы чаще всего изображают драконов в красных тонах) и золотой цвета. Продумывая праздничный наряд, следует отдать предпочтения золотым украшениям и цветам в одежде, а не серебряным.

Не любит Дракон жёлтый и голубой цвета – этих цветов в декоре и одежде лучше избегать.

Так что встречать год Дракона 10 февраля следует в красном, зелёном, красно-чёрном и тёмно-коричневом цветах, это будет очень благоприятно.

Салюты и огни. Очень благоприятно, встречая год Дракона, запускать бумажного змея.

В Украине, как известно, сейчас запрещены фейерверки, однако встречать год Дракона принято с салютами и яркими вспышками в небе. Дракон любит праздничные фейерверки и огни, потому что это фантастическое огнедышащее и летающее животное.

Алкоголь. Встречая год Дракона, следует отдать предпочтение шампанскому. Шампанское ассоциируется с чем-то победоносным и праздничным, и, чем больше оно будет литься рекой, тем лучше.

Китайцы всегда любили год Дракона и считали его самым счастливым, потому, чем больше будет искр и брызг шампанского, тем лучше.

Блюда к новогоднему столу. Чтобы задобрить символ нового года – Дракона, на праздничный стол следует поставить как можно больше острых, даже "огнедышащих" блюд. Особенно много должно быть мяса, свежего и качественного.

Дракон любит роскошь, потому экономить на праздничном столе уж точно не стоит. Стол должен буквально ломиться от обилия яств, несмотря на войну и сложные времена. Если давно хотелось побаловать себя и семью вкусными и изысканными блюдами, это самое время. Благоприятно приготовить говядину, баранину, свинину – чем больше, тем лучше.

Птицу также можно подать на стол, в том числе курицу. А вот утки и индейки на праздничном столе быть не должно.

Смотрите рекомендации астролога Влада Росса о том, как встречать Новый год по китайскому стилю – год Дракона:

Также Дракон очень любит орехи в любом виде. Они ассоциируются с богатством (к слову, люди, рожденные в год Дракона, очень часто богаты). Поэтому, если на столе будут орехи, они притянут деньги, здоровье и долголетие. Наиболее предпочтительны грецкие и кедровые орехи, но можно подать также миндаль, пекан и другие экзотические орехи.

Фрукты тоже обязательно должны быть на праздничном столе, особенно алого оттенка, например, гранаты, красные апельсины и мандарины (только не жёлтые). Также можно подать гранатовый сок. Не помешают и помидоры. Всё это будет приносить удачу.

Красная рыба, например, лосось, и красная икра на праздничном столе непременно порадуют Дракона. Красная рыба на столе станет гарантией того, что следующие 12 месяцев принесут успех и изобилие, потому обязательно подавайте рыбу, ведь Дракон без неё не обойдётся. Это может быть и запечённая рыба, и аппетитные стейки из рыбы, и бутерброды с красной икрой.

Очень полезен будет рис, так как Дракон его обожает. Рис – это отличная идея для гарнира. Подойдут рисовые каши, салаты с рисом и плов.

Крабовые палочки в салате также не будут лишними на новогоднем столе.

Но самое главное – зелень, зелень и ещё раз зелень! Её должно быть как можно больше на праздничном столе. Ведь зелень символизирует рост и развитие. Угостите домочадцев и друзей укропом, петрушкой, кинзой – и всё будет замечательно в новом году.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Компания для встречи года Дракона. Прекрасно встречать год Дракона в каких-либо содружествах, например, с коллегами, поскольку Луна будет в зодиакальном знаке Девы. Это благоприятствует также тому, чтобы влюбляться в своих коллег и начинать служебные романы. Хорошо организовывать бизнес-тренинги прямо в новый год. Любое взаимодействие с коллегами в Новый год будет благоприятно.

Также благоприятно встречать Новый год по китайскому календарю в семейном кругу, ведь 10 февраля будет прекрасный тригон между Юпитером в знаке Тельца, прекрасно расположенным Марсом в Козероге, а также благоприятно разместившейся Луной в Деве.

Подарки в год Дракона. Что касается подарков, то больше всего Дракон любит изящные ювелирные изделия, особенно из золота или с рубинами. Любые красные камни, золотые изделия, подарки, как на 14 февраля, в красном цвете – всё это будет очень благоприятно и принесёт удачу.

Кроме того, Дракон любит натуральные деньги, потому вполне можно подарить какую-то сумму, но непременно в красном конверте. К слову, чем больше денег будет подарено в год Дракона, тем большим будет финансовый успех в новом 2024-м году.

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