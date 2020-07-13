Кто возглавит Нацбанк и это повлияет на Украину, гривну и кредиты

После отставки Смолия Нацбанк пока остается без руководителя / УНИАН

На прошлой неделе Верховная Рада поддержала отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Как указал в своем заявлении сам Смолий, причиной его отставки с поста стало "системное политическое давление", под которым, как стало известно позднее, имелась ввиду попытка парламентариев "сорвать сотрудничество с МВФ".

Теперь же, после того, как Рада уволила Смолия, возникает логичный вопрос о том, кто может его заменить. В настоящее время поговаривают о пяти возможных кандидатурах – экс-главе Укрсоцбанка Романе Жуковском, главе правления Укргазбанка Кирилле Шевченко, главе Совета НБУ Богдане Данилишине, экс-премьер-министре Арсении Яценюке и советнице главы Ощадбанка Елене Щербаковой.

Голосовать за нового руководителя Нацбанка парламент может уже совсем скоро – по словам депутата от Слуги народа Александра Качуры, кадровый вопрос рассмотрят до 17 июля.

Главред поговорил с экспертами, чтобы узнать, какие шансы у возможных кандидатов и как это отразится на экономике страны. По словам опрошенных специалистов, на данный момент наиболее вероятным кандидатом является Богдан Данилишин ввиду его поддержки несколькими политсилами.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

История НБУ демонстрирует, что для роли главы Нацбанка всегда выбиралась независимая фигура, которая может противостоять разным воздействиям, артикулировать монетарную политику и понимает, что это такое. Это должен быть лидер, способный самостоятельно принимать масштабные решения и иметь свое видение.

В контексте того, что хочет Зеленский, наиболее подходящей фигурой руководителя НБУ для него является Богдан Данилишин. Именно он фактически является генеральным менеджером проекта по устранению Смолия. Это человек старой формации и приверженец государственного социализма, который предполагает печатание денег для развития экономики.

Кроме того, у Данилишина также есть теория, по которой в нынешний период кризиса, чтобы подстегнуть отдельные отрасли экономики, прежде всего - промышленность, им необходимо получить дешевые кредиты. То есть, у Данилишина наибольшие шансы, так как он идеологически полностью соответствует представлениям Зеленского и его кандидатуру также поддерживает Юлия Тимошенко, фракция которой ранее сыграла серьезную роль в отставке Смолия.

Многие обсуждают кандидатуру экс-министра Тимофея Милованова, но разговоры о его назначении - не более, чем шумовой эффект. Он некомпетентен и не готов к этому, не говоря уже о том, что представляет группу, которая вообще не нужна Зеленскому.

Еще один обсуждаемый кандидат - Арсений Яценюк, но он не впишется в модель Зеленского и Шмыгаля, эта фигура им чужда и может вытворять непонятные для них вещи. К тому же, за него никто из депутатов Рады не станет голосовать. Яценюк, с политической точки зрения - лузер. Его ненавидит население, он украл деньги проекта "Стена", при нем произошла колоссальная девальвация гривны. То есть он в нынешних условиях абсолютно не способен выполнять какие-либо функции. Но с точки зрения его связей в МВФ и Мировом банке, он имеет вес, хотя для самого Зеленского эти институции неактуальны и он всеми силами пытается отказаться от сотрудничества с ними.

Что касается еще трех кандидатур - Жуковского, Шевченко и Щербаковой - то их назначение маловероятно, так как это люди, которые не в состоянии с чем-либо справиться.

Если Данилишина изберут главой НБУ, от его монетарной политики пострадают те, кто получает фиксированные доходы в гривне. Это 11,5 миллионов пенсионеров, социально-незащищенные слои, многодетные семьи, люди с инвалидностью, госслужащие и работники бюджетной сферы - для них это будет наибольшим ударом, так как в результате вырастут цены, которые зависят от курса валют.

Однако, судя по недавним заявлениям МВФ, кандидатуру Данилишина там не одобряют. Потому сейчас у президента взяли паузу - с одной стороны, они пытаются отмолчаться, всячески показывая, что ситуация стабильна и тем самым подводят к тому, что фигура главы НБУ не имеет никакого значения,а с другой - ищут голоса для его поддержки.

Для меня есть две кандидатуры - Данилишин и Шевченко. Данилишин - это человек с глобальным опытом управления: он был министром и хорошо знает финансовую систему, он долгое время возглавляет Совет НБУ и из первых уст знает его проблематику. Кроме того, Совет НБУ под его руководством еще год назад говорил о снижении учетной ставки. Но он в большей степени академический специалист. С точки зрения того, что НБУ должен быть не аморфным игроком на рынке, я тут больше вижу Кирилла Шевченко - как минимум, он более молод, имеет опыт банковской работы и может проявить себя как опытный руководитель.

Но от фамилии руководителя мало зависит то, насколько Нацбанк будет прогнозируемым и как он будет работать на экономику Украины. Я не думаю, что после смены главы политика НБУ как-то существенно изменится. "Невероятная эмиссия" - это просто запугивание. Нынешний бюджет сверстан по курсу 29,5 гривен за доллар и даже имея курс 27, мы не получим 2 гривны с каждого доллара, который поступает в экономику. Соответственно, медленное отпускание курса для балансирования внутренней и внешней экономики - это абсолютно нормально. Искусственно сдерживать курс тоже неправильно, так как это не помогает наполнять бюджет. Также ничего не изменится и во взаимоотношениях с МВФ, так как Фонд зарабатывает на Украине деньги и мы для них мы тоже должны быть предсказуемыми. Но вместо того, чтобы брать у МВФ очередные кредиты, мы наоборот должны привлекать инвестиции в экономику и это напрямую зависит от правительства и НБУ.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Богдан Данилишин был бы хорошей кандидатурой на главу Нацбанка. По крайней мере, он понимает, как должна работать банковская система. Но по нему есть вопрос, достаточно ли у него опыта работы - если не ошибаюсь, для главы НБУ обязателен опыт работы в 10 лет в банковской сфере. Исходя из этого, также возможно назначение Кирилла Шевченко, у которого достаточно такого опыта. Но по нему сейчас идет активная кампания по поиску компромата, потому это может сыграть свою роль.

На самом деле, вопрос не в кандидатуре, а вообще в смене денежно-кредитной политики, которая абсолютно неэффективна - Нацбанк сегодня не обслуживает национальные интересы и не заботится о кредитовании, а обслуживает только спекулятивный капитал. Если любой из тех людей, кто будет назначен, сможет решить этот вопрос, то тогда фигура главы НБУ будет не так важна.

В то же время, независимо от того, кто будет назначен главой Нацбанка, это никак не повлияет на взаимоотношения Украины и МВФ при условии, что Нацбанк и далее будет оставаться независимым.