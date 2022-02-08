Мобилизация миллиона в ВСУ или популизм Зеленского: почему надо отменить призыв и что ждет украинцев

Указ Зеленского – ошибка, в 2024 году могут выбрать нового президента, который передумает отменять срочную службу в Украине, - эксперт / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 36/2022, на основании которого предложил отменить обязательный призыв на срочную военную службу уже с 1 января 2024 года. Гарант поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на запуск интенсивной военной подготовки сроком на 3-4 месяца. Она должна стать альтернативой прохождения срочной службы, которую государство может отменить через два года.

Дискуссии о том, нужна ли государству срочная служба в армии, либо же комплектование вооруженных сил нужно полностью перевести на контракт, идут в Украине уже долгие годы. На этот раз появилась конкретная инициатива властей. Правда, над разработкой механизма запуска отмены "срочки" работа еще идет. Государство обещает, что в Раду внесут законопроекты, которые позволят начать процесс.

Почему нужно отменить срочную службу, сколько лет понадобится на запуск профессиональной армии и как может выглядеть интенсивная боевая подготовка – в материале Главреда.

Особенности призыва на срочную службу в Украине

После начала российско-украинского военного конфликта в 2014 году государству в экстренном порядке нужно было укреплять кадровые резервы.

Возможных призывников и "уклонистов" стали отлавливать в общественных местах – на улицах, у входов в метро, в супермаркетах и транспорте. Военкоматы отчитывались о недоборах, но официально отрицали свое участие в подобных акциях. Мужчины создавали группы в социальных сетях с предупреждениями о том, где могут забрать в армию. Власти также с неодобрением отзывались о действиях представителей воинских комиссариатов. Призыв на срочную военную службу осенью и весной стал популярной темой среди молодежи.

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В Минобороны заявляли, что срочников не отправляют на службу в АТО (ООС), но молодые люди все равно предпочитали не служить в армии и по-прежнему не видят в этом перспектив. Многие не хотят тратить 1-1,5 года на службу. Низкий уровень обеспечения (от 350 до 700 грн в месяц) и участие, чаще всего, в хозяйственных работах они воспринимают как потерю времени. Рабочие места призывников и средняя зарплата на время службы сохраняется, однако и это не служит дополнительной мотивацией.

Обязательный призыв на "срочку" отменять не собирались из-за ситуации с агрессией России и неготовности к быстрой перестройке всей армейской системы. Пятый президент Петр Порошенко неоднократно утверждал, что у Украины нет возможности убрать призыв.

Отмена призыва на срочную службу стала одной из "фишек" избирательной кампании Владимира Зеленского. По крайней мере, среди молодого поколения. Впрочем, после прихода новой власти в команде Зеленского заявили, что Украина пока не готова полностью перейти на контрактную службу.

Более того, весной прошлого года президент Зеленский подписал принятый Радой закон № 3535. Государство усилило административную и уголовную ответственность за уклонение от призыва на "срочку" и разрешило полиции доставлять в военкоматы лиц, которых суд признает уклонистами.

Решение вопроса отложили в "долгий ящик".

Интенсивная военная подготовка вместо обязательной срочной службы

В Министерстве обороны видят реализацию инициативы Зеленского следующим образом. Обязательный призыв должен быть заменен краткосрочной программой обучения и тренировками.

На первом этапе обязательный призыв еще остается, зато украинцы смогут выбрать краткосрочную альтернативную службу в виде 3-4 месяцев интенсивной подготовки. Судя по всему, это планы ведомства на ближайшие два года.

"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки", - рассказал Алексей Резников.

Уже с 2024 года "срочка" должна уйти в историю – ее планируют полностью заменить на интенсивную подготовку.Читайте такжеСлужба в ВСУ для мужчин и женщин на 3,5 месяца вместо "срочки": в Минобороны назвали план Зеленского

"С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - подчеркнул министр. Он выразил надежду, что правительство уже в ближайшее время подготовит изменения и направит их на рассмотрение Рады.

Отмена призыва на срочную службу – будущее ВСУ

Одним из актуальных вопросов является проблема комплектования Вооруженных сил Украины на базе обязательного призыва. По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, из-за ситуации с социальным неравенством в стране, в армию продолжают попадать люди, у которых нет мотивации служить в ВСУ. Это приводит к серьезным проблемам, в результате чего происходит большое количество небоевых потерь.

"Призыв на срочную службу – это главная мекка социального неравенства. Многие откупались от призыва, а шли в основном люди из депрессивных регионов. Таким образом, в армию попадало, и попадает много немотивированных людей, и это крайне негативная тенденция. Появление в армии людей, которые не мотивированы к срочной службе, приводит к тому, что у них возникает множество проблем. Это и нежелание развиваться как военному, совершение многих ошибок. Немотивированные люди это очень негативное явление для армии. Когда такие люди попадают в армию, происходит очень много суицидов и небоевых потерь, данные о которых приводил в 2018 году военный прокурор Анатолий Матиос", - отметил эксперт.

Как утверждает специалист, государство должно работать над отказом от призыва на срочную службу и переходом к контрактной военной службе. Только таким образом Украине удастся превратить вооруженные силы в инструмент сдерживания противника.Читайте такжеБудет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в Украине

"Возможно, у нас должна быть армия смешанной комплектации, но только в том случае, если будет очень серьезная мотивация для службы. Сейчас только профессиональная армия и отказ от призыва могут решить задачу создания и развития адекватного оборонного потенциала, который нам позволит из армии сделать институт сдерживания", - считает Бадрак.

Путин не рискнул бы атаковать Украину, если бы еще 20 лет назад начали строить армию

Эксперт полагает, что если бы государство еще много лет назад приняло решение о строительстве профессиональной армии, то российско-украинского военного конфликта удалось бы избежать. Россия вряд ли пошла бы на агрессию в случае присутствия в Украине подготовленных и мотивированных вооруженных сил.

"Преимуществ у призыва на срочную службу нет. Когда говорят, что это резерв для армии, это надуманная история. Я всегда придерживался точки зрения, и мы отстаиваем эту идею с 2002 года. Тогда мы написали вместе с Владимиром Горбулиным о том, что армия должна быть профессиональная, призыв следует убрать. Если бы тогда было принято такое решение, то войны бы этой не было. Владимир Путин не сунулся бы на мотивированную, профессиональную армию. Поскольку у нас оборонным потенциалом до войны не занимались, в итоге мы получили то, что имеем", - объяснил военный эксперт.

Украине нужно 5-6 лет, чтобы построить профессиональную армию

Как полагает специалист, для создания в Украине полноценной контрактной армии нужно провести комплексную работу. Учитывая тот факт, что в стране есть большое число военных, прошедших боевые действия, построить профессиональную армию можно в течение 5-6 лет. Над этим должен работать СНБО в координации с рядом других ведомств, включая Минобороны и Минстратегпром. При этом надо решать и вопросы, связанные с обеспечением жилищных условий и других социальных потребностей военнослужащих.Читайте такжеМожет вызвать панику: Резников объяснил, почему в Украине не объявляют мобилизацию

"Что касается профессиональной армии – тут быстро не разбежаться, здесь только год нужен на создание нормативно-правовой базы, изменение всех нормативных актов. Тем не менее, в ситуации, когда у нас есть такое ядро опытных участников боевых действий, реально мы могли бы создать профессиональную армию за 5-6 лет. Это вполне реально. Но для этого нужна государственная программа и подход, когда над этим будет работать Совет национальной безопасности и обороны, вместе с целым рядом ведомств – начиная от Минобороны и Минстратегпрома, и заканчивая вопросами, связанными с обеспечением жилищных условий. Это должна быть очень большая обширная программа", - заявил Бадрак.

Три-четыре месяца – это КМБ, за такой срок военного подготовить нельзя

Власти до 2024 года планируют заменить срочную службу в армии на интенсивную боевую подготовку. Однако такая идея, как полагает Бадрак, подходит, скорее, для обучения сил территориальной обороны, но не позволит подготовить специалиста, готового к участию в настоящих боевых действиях.

"Что касается идеи интенсивной боевой подготовки за 3-4 месяца, она подходит, скорее, для сил территориальной обороны и позволит развить свои навыки как потенциального военного. Как правило, за это время человек привыкает к лагерной жизни, немного входит в ритм и осваивает индивидуальное оружие. Однако за этот период практически невозможно подготовить солдата-специалиста – например, минометчика или оператора противотанкового ракетного комплекса. Теоретически можно, конечно, если работать над этим очень интенсивно, по 8 часов в день. Но так, чтобы человек получил и опыт и вдвойне был готов участвовать в боевых действиях, этого довольно мало. Да, такие случаи действительно были, они практиковались в экстренных военных ситуациях. К примеру, во Второй мировой войне подобную практику реализовывали в СССР", - отметил эксперт.Читайте такжеСтоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

Кроме того, он добавил, что возникает вопрос отбора потенциальных военнослужащих. Они должны быть мотивированными и соответствовать требованиям подготовки. Если людей будут набирать так же, как и призывников в рамках срочной службы, это может привести к трагическим последствиям.

"Опять же, здесь есть такой нюанс: кого мы будем 3-4 месяца обучать? Это немаловажный вопрос. Одна история, когда человек мотивированный, физически, психологически подготовленный, со здоровой психикой. И совсем другая история, когда этих людей наберут, как призывников. Известны случаи, когда в условиях боевых действий гибли люди, которые были не готовы к несению службы", - утверждает Валентин Бадрак.

Решение Зеленского – не гарантия отмены призыва

По мнению Бадрака, указ Зеленского является ошибкой. Документ, скорее, обозначает планы на перспективу. Не учитывается тот фактор, что в 2024 году в Украине может быть избран новый президент, который откажется от модели, предлагаемой нынешним главой государства.

"Указ президента Зеленского, на мой взгляд, это ошибка и некрасивая игра. Говорится о том, что когда-то, в 2024 году, призыва не будет. А придет другой президент и не захочет отмены призыва. И все это останется только словами", - заметил эксперт.

Также он отметил, что если государство уже приняло решение отменить "срочку", то процесс нужно запускать сразу.

"Пока что в ситуации с возможной отменой призыва на срочную службу я вижу популизм. Если отменить призыв, то он должен быть отменен уже сейчас. Возвращаются призывники, которые служат в данный момент и все, закрывается вопрос", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Новая военная подготовка вместо устаревшего советского призыва

Президент Зеленский фактически показал свое видение процесса в качестве главнокомандующего. Речь, по сути, идет о замене советской модели призыва в армию, которая давно устарела, на обязательную краткосрочную военную подготовку граждан, считает бывший заместитель министра обороны, военный эксперт Леонид Поляков.

"Формулировка такая, что это скорее указание, то есть видение президента как Главнокомандующего. Очевидно, что кто-то из экспертов его убедил и наконец, после того, как, по меньшей мере, лет 20 этот вопрос обсуждался, решили к этому относиться серьезно. Сейчас речь идет о том, что вместо устаревшей советской модели призыва, то есть когда забирали в армию, ввести обязательную систему интенсивной краткосрочной подготовки без изменения правового статуса гражданина", - отметил эксперт.Читайте также"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - Reuters

По словам Полякова, при такой системе участники боевой подготовки не живут в солдатских условиях. Они прибывают на обучение, проходят быструю подготовку, участвуют в мероприятиях и зачисляются в резерв.

"То есть они не живут как солдаты в казармах. Их не забривают, они прибывают в общежития, проходят интенсивную подготовку, после проводят слаживание в составе спецподразделений (роты, батальона, и тому подобное), после чего их зачисляют в резерв", - объяснил Поляков.

Опыт Финляндии для Украины

В частности, как рассказал эксперт, в Финляндии, как и в ряде других стран, которые, по плану, должны быть готовы к интенсивной мобилизации своих войск в условиях противостояния армии, численность которой больше финской, в течение 6-12 месяцев около 80% молодых людей направляют на военную подготовку. Далее они попадают в резерв.

Их главная задача – получить навыки военной профессии и, в зависимости от того, какая у них специальность, спустя 2-3 года снова направляться на обучение.

"Но там они не выполняют приказы, а находятся на базах подготовки, живут в общежитиях и основная их задача - овладеть военной специальностью и затем периодически, в зависимости от специальности, через два-три года прибывать на базы воинских частей на обучение. То есть отличие в том, что они как были гражданскими, так и остаются, ведь военная компонента там небольшая - в основном, это флот, авиация и отдельные кадровые сухопутные части", - объяснил Поляков.

Украина получит возможность мобилизовать около миллиона граждан

Как утверждает военный эксперт Поляков, финский опыт может позволить в течение 1-2 недель развернуть в 10 раз больше штата Вооруженных сил, чем в военный период. Подобную модель пытается ввести и Украина. Причем это будет гораздо эффективнее, чем располагать на учете кадрами, у которых нет мотивации служить в армии.

"Но такой способ подготовки вместо формального призыва, который был у нас, дает возможность в течение недели-двух развернуть Вооруженные силы в десять раз больше, чем их штат в период военного времени. Очевидно, что-то похожее предлагают сделать и в Украине. И если Украина, наконец, смогла ввести территориальную оборону, то сможет теперь перейти и к реально подготовленному резерву, а не бумажному. И это будет гораздо эффективнее, чем иметь на учете неподготовленных людей и потом очень долго проводить подготовку, мобилизацию, слаживание, предусмотренных постсоветской системой", - уверяет Поляков.

Украина должна будет сделать выбор

В случае запуска интенсивной подготовки, как отмечает Поляков, можно будет быстро призвать не менее одного миллиона граждан. Для Украины важен фактор времени, поскольку ВСУ существенно уступают противнику по численности войск. Система резерва, которая действует на данный момент, потребует много времени на проведение кампании по мобилизации. При этом призвать 2,5 миллиона человек станет проблемой.

"Иными словами, эта система предполагает более профессиональную армию. Но поскольку численность против врага существенно уступает (в 3,5 - 4 раза), а фактор времени очень важен, Украине придется выбирать - воевать ли только армией мирного времени, потому что система резерва требует длительного времени на мобилизацию и 2,5 миллиона мобилизовать будет не очень просто и быстро. При этом изменение системы призыва позволит быстро мобилизовать не менее 1 миллиона человек, но этого все равно пока может быть мало", - подчеркнул военный эксперт Леонид Поляков.