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Обострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на Донбасс

Анастасия Кучкина

журналист

9 марта 2021, 19:55

Опрошенные Главредом эксперты не исключают эскалации на Донбассе в обозримом будущем.

Обстрел, Донбасс
Россия может дождаться появления "зеленки" перед началом эскалации / Штаб ООС

На Донбассе в любой момент может начаться очередное обострение. Эксперты утверждают, что вероятнее всего оно может произойти ближе к лету и, не исключено, что может затронуть мирное население на неподконтрольных территориях.

Причем Россия всю ответственность за это обострение вскоре может попытаться переложить на Украину.

Гонят танки и готовят новобранцев

Сразу несколько источников сообщают о движении техники и усилении российской армии на Донбассе.

"Российская Федерация продолжает проводить мероприятия провокационного характера, противоречащие международным договоренностям и взятым государством-агрессором на себя обязательствам. В частности, Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины", - заявляла несколько дней назад разведка Минобороны Украины.

За день до этого на усиление российских военных на неподконтрольной территории обратили внимание и в ОБСЕ – согласно отчету, боевики ОРДЛО разместили около Новоселовки Донецкой области 6 танков Т-72Б и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Кроме того, ОБСЕ также зафиксировала 2 танка, 3 противотанковых управляемых ракетных комплекса и 4 противотанковые пушки в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей вне выделенных мест хранения вооружения.

Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высокиО переброске техники из РФ на Донбасс сообщила и Восточная правозащитная группа – по данным правозащитников, в ночное и вечернее время боевики завозят дизельное топливо через подконтрольные им пункты пропуска "Должанский" и "Малиновка" в Донецкой и Луганской областях на границе с РФ, а до этого, местные жители дважды за февраль фиксировали проход колонн военной техники через КПП "Изварино" в Луганской области. Кроме того, по данным организации, В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, где могут готовить новобранцев.

В ответ представители ОРДЛО также обвиняют Украину в подготовке к боевым действиям. Так называемый нынешний глава ДНР Денис Пушилин в интервью РосСМИ заявил, что на линии соприкосновения скапливаются инструкторы, которые готовят диверсантов. Сделал заявление и печально-известный боевик Игорь Стрелков: якобы украинская армия перебросила более 50 единиц бронетехники и артиллерийские орудия к линии фронта.

Эскалация по "зеленке"

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что передвижение российской техники на неподконтрольную территорию фиксировали и ранее.

"Россия постоянно собирает военный контингент в пограничных с Украиной областях – на территории РФ, если верить данным разведки, находятся порядка 90 тысяч военных: танки, авиация и т.д. В последнее время ситуация напряженная – увеличивается количество обстрелов, что свидетельствует о том, что очередное обострение может произойти в любой момент", - говорит Мусиенко.

Читайте такжеПять сценариев победы: как Украина собирается возвращать ДонбассПо его словам, Россия усиленными обстрелами продолжает подталкивать Украину к выполнению политической части Минских соглашений и параллельно – к отказу от стремления к ЕС и НАТО.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозирует, что Россия может развернуть активные бои ближе к лету.

"С начала текущего года РФ развернула спецоперацию по нагнетанию обстановки и подготовки к войне. Ее главная задача – прикрыть агрессивность со стороны РФ, что может указывать на серьезную вооруженную провокацию с ее стороны на линии разграничения ближе к лету. Потому что тогда для военных начинается наиболее благоприятная обстановка, так как не будет морозов и появляется "зеленка", которая дает возможность перемещения личного состава и техники", - рассказал Жданов.

И уточнил, что ожидать от РФ полномасштабного наступления преждевременно, поскольку тогда РФ может получить дополнительные санкции, в первую очередь, от США.

Кроме того, курсирование эшелонов техники, из-за которых в РосСМИ Украину пытаются обвинить в подготовке к эскалации, могут быть связаны с ротацией войск, которая периодически происходит в ВСУ.

"Посмотреть в глаза 2.0"

Аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко уточняет, что эскалация на Донбассе происходит уже давно. Но стягивание техники и последующие за ней боевые действия на этот раз могут коснуться мирных жителей, причем ответственность за это РФ снова попытается переложить на Украину.

"Это приурочено к очередным попыткам усадить Украину за стол переговоров непосредственно с боевиками", - говорит Кучеренко.

К слову, то же подтверждают и в ТКГ – по словам спикера ТКГ Алексея Арестовича, Россия всячески пытается отказаться от договоренностей по Донбассу.

"И мы, и Франция, и Германия, и ОБСЕ, и Совет безопасности ООН постоянно им указывают: вы являетесь стороной конфликта, и вы никуда не денетесь от выполнения договоренностей", – отметил Арестович и заявил, что Кремль будет искать другие пути дезавуировать Минские договоренности, в частности, привлечение миротворцев на Донбасс, которые фактически могут оказаться российскими войсками.

Читайте такжеЗеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном ДонбассОбсуждать это могут как раз на встрече в Нормандском формате. Но, по мнению Марии Кучеренко, России невыгодно проведение саммита, а потому она будет продолжать всячески его блокировать.

Видимо, понимая это, Владимир Зеленский заявил, что в случае, если встреча в Нормандском формате не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной по отдельности.

"Разговоры с каждым президентом по отдельности – это явно не выигрышная ситуация ни для Украины, ни для Зеленского как для неопытного политика. И этого нельзя делать ни в коем случае. Любые заигрывания с "Посмотреть в глаза 2.0" не принесет Украине ничего хорошего", - резюмирует Кучеренко.

война на Донбассе новости Украины
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