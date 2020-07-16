Отмена "уголовки" за пьяное вождение: чего ждать водителям и как будут наказывать

Уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде не отменяли, объясняют эксперты.

Украинцы запаниковали после сообщений о том, что президент Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде.

На самом деле, это не так, но порядочным автолюбителям по-прежнему достанется немало головной боли, а нарушителям - множество законодательных дыр, которые способны помочь избежать наказания.

Главред разбирался в запутанной истории и узнавал у экспертов, как по новым законам будут карать и что будет с водителями, которых остановят полицейские.

Отменили или нет?

Причиной паники стали запутанные законодательные инициативы, в которых часть общества не сразу разобралась (или не захотела разбираться). Дело в том, что ранее ответственность водителя за нетрезвое вождение регламентировалась 130 статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Теперь же эта ответственность перенесена в Уголовный кодекс.

Ответственность за пьяное вождение (№7279-д) была удалена из КоАП. Ответственность за пьяное вождение была включена в Уголовный кодекс (статья 286-1) и вступила в силу 1 июля. С этого момента водителей, которые сели за руль под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, будут наказывать штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет. Проблемой этого закона стало то, что он был "немного по-дебильному написан" и невыполним на практике. По причине несовершенства статьи 286-1, уже 3 июля Рада вдогонку приняла закон №3314, которым вводится понятие "уголовный проступок", а также повышает штрафы за повторное вождение в нетрезвом виде.

Таким образом, Зеленский не отменял уголовную ответственность за нетрезвое вождение - он отменил невыполнимую норму (ту самую 286-1), в котором такая ответственность предусматривалась, но заменил её нормой выполнимой.

Читайте такжеШтрафы за пьяную езду и полицейские засады: что ждет украинских водителей"Тезисы "Зеленский отменил ответственность за пьяную езду", "Зеленский легализировал пьянство за рулем" и пр. разгоняли политические оппоненты президента. Но на практике, не считая этих трех дней - с 1 по 3 июля - в Украине никогда и не было уголовной ответственности за это. Норма 286-1 была невыполнима - её процедура была выписана так, что привлечь по ней кого-то к уголовной ответственности было невозможно. То есть по сути Рада в ноябре прошлого года приняла закон, который нельзя было исполнить. Соответственно, его отменили и были внесены изменения в уголовный кодекс и УПК, куда добавили понятие уголовного проступка, куда включена езда в состоянии алкогольного опьянения", - объясняет Главреду политэксперт Денис Гороховский .

В свою очередь, адвокат Максим Могильницкий считает, что путаница возникла потому, что изначально предполагалось, что оба закона вступят в силу одновременно и все останется по-прежнему, то есть, пьяные водители будут и дальше нести лишь административную ответственность.

Пора писать новый КоАП

Эта правовая коллизия, как отмечают эксперты, играет на руку водителям, которые ездят за рулем навеселе.

"Ситуация такая – вступили в силу изменения в кодексы, через три дня президент подписывает закон о внесении изменений в тот закон, которым менялись кодексы, но при этом там нет норм об изменениях самих кодексов. То есть это каждый может трактовать закон как хочет", - говорит автоюрист Вадим Володарский .

По его словам, не улучшает ситуации даже принятый Радой на этой неделе закон 2695, которым помимо штрафов за превышение скорости и нетрезвое вождение предусматривается административный арест.

"Ужесточение административной ответственности на самом деле ни на кого не повлияет. Потому что человек, которым садится пьяным за руль, делает это по двум причинам – либо он находится в таком состоянии, когда ему уже море по колено и он не думает об ответственности, либо он надеется на то, что его не поймают. И практика это подтверждает - когда в 2016 году сделали обязательным лишение прав управления, это не привело к снижению количества пьяных водителей. Россия этот путь прошла на несколько лет раньше, и у них сейчас другая проблема – масса народу, которых лишили прав, продолжают ездить с осознанием того, что терять им уже нечего", - рассказал Главреду Володарский.

Читайте такжеПолиции развяжут руки на дорогах: украинцев будут останавливать по-новомуЮристы сходятся во мнении, что прояснить ситуацию с наказанием за нетрезвое вождение может судебная практика. Однако, как уточняет эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев , уже сейчас одни судьи отталкиваются от 130 статьи КоАП, а другие ссылаются на новую статью УК 286-1. Поэтому, считает эксперт, чтобы устранить коллизии, необходимо разработать отдельный дорожный кодекс, как это сделали во многих странах мира.

"И я, и все мои коллеги в полном недоумении, потому что такого еще не было. Устранить эту коллизию можно, но сначала надо разобраться, как она возникла. А возникла потому, что действующая редакция КоАП была принята еще в 1984 году. Но с тех пор все поменялось и когда в этот "совковый" кодекс пытаются вносить новые нормы, получаются такие противоречия, - говорит Караваев. - Он абсолютно не адаптирован под те жесткие санкции, которые сейчас есть по многим статьям. Его надо полностью менять, чтобы полиция могла правильно оформлять дела и чтобы невиновные могли эффективно защищаться. Сейчас есть проблемы и с тем, и с другим."

К чему готовиться водителям

Эксперты говорят, что если езда в нетрезвом виде стала причиной ДТП, уголовная ответственность для водителя будет зависеть от степени тяжести и заключения медиков.

Например, если говорить об ответственности водителя за недавнее ДТП на Старообуховской трассе, повлекшем смерть целой семьи, то ему, если его вина будет доказана, грозит реальный тюремный срок.

Если же условного гражданина остановят и обнаружат, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф и возможное лишение прав. Однако тут, как объясняет Вадим Володарский, есть нюанс, поскольку практика такова, что как минимум половина протоколов по 130 статье на самом деле составляется на трезвых водителей и полиция пытается добиться от водителей отказа от освидетельствования, так как ответственность и за факт нетрезвости и за отказ от освидетельствования одинакова. А потому на дороге возможна ситуация, когда полицейские смогут пользоваться неосведомленностью водителей и штраф придется платить даже трезвому водителю.