Ремдесивир: что известно о лекарстве, которым украинцев будут лечить от COVID-19

Украина хочет закупать лекарство от коронавируса/ Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров выделил средства для закупки лекарственного препарата Ремдесивир в Украине, предназначенного для лечения коронавируса. Главред узнавал, что известно о лекарстве, которым планируют лечить украинцев от COVID-19.

Ремдесивир - лекарство от вируса Эбола

Ремдесивир (Veklury) - экспериментальный противовирусный лекарственный препарат. Относится к классу противовирусных препаратов, который вырабатывает в организме фермент, которым подавляются ряд РНК-вирусов, в том числе – и коронавирусы типа MERS (к ним относят и COVID-19).

Он был разработан еще в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США совместно с компанией Gilead Sciences.

Ранее этот препарат использовали во время лечения вируса Эбола, однако, в его лечении лекарство не было настолько эффективным.

Ремдесивир в США начали использовать с марта 2020 года – в нескольких случаях медики лечили им пациентов с положительным результатом на COVID-19, которые находились в критическом состоянии.

В апреле 2020 было Ремдесивир провалил клинические испытания в качестве средства для лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19Несмотря на это, Ремдесивир на данный момент является единственным препаратом, разрешенным в ЕС для лечения тяжелых случаев заболеваемости ковидом. В Евросоюзе лечение Ремдесивиром прошли более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19 – по результатам исследования, пациенты с тяжелой формой, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, однако, препарат не показал результатов у пациентов с легкой и умеренной формой коронавируса.

О возможных закупках препарата впервые в Украине заявили еще в апреле – уже тогда правительство намеревалось закупать Ремдесивир, который в то же время внесли в общегосударственный протокол лечения коронавируса.

Ремдесивир: цена и аналоги

Gilead Sciences определила стоимость препарата Ремдисивир, по которой он будет предлагаться всем правительствам развитых стран мира, где Ремдесивир одобрен или разрешен к применению - 2 340 долларов (64 830 гривен) за 5-дневный курс лечения. Так как один курс состоит из 6 флаконов, цена одного флакона составляет 390 долларов (10 805 гривен).

Ремдисивир купить в Украине еще нельзя - по словам министра Максима Степанова, Ремдесивир еще не зарегистрирован в Украине, однако "закон позволяет нам завезти его и централизованно закупить".

Аналоги лекарства Ремдесивир существуют, но также еще находятся на стадии клинических испытаний: