С места событий: как проходила антитеррористическая операция в Луцке

Теракт в Луцке / УНИАН

Луцк: центр города перекрыт. Утреннюю тишину прорезает пронзительный звук – автоматная очередь – предупредительная, похоже, пострадавших нет. За красной лентой - мужчины в спецформе: лица закрыты масками и шлемами, на груди - защитные жилеты, рядом полицейские машины, окружившие стоящий чуть дальше автобус "Берестечко – Красниловка" – оттуда и донесся выстрел. Стекло в окне транспорта разбито, а за зашторенными окнами в плену, как сообщила НП, 20 заложников.

Так в Украине начался вторник, 21 июля. Вооруженный человек захватил людей и забаррикадировался. Как сообщает МВД, сюда сразу вылетел министр внутренних дел для координации действий на месте. Тем временем правоохранители рапортуют: оперативный план "Заложник" введен, ситуация под контролем, полиция разыскивает родных заложников, часть пассажиров идентифицировали.

- Заложников приковали наручниками к креслам, их телефоны выключены, - сообщают в НП, - что касается жителей близлежащих домов, они эвакуированы в целях безопасности.

Картина в духе сцен фильма "Темный рыцарь". О захвате "Джокер украинского разлива" под псевдонимом Максим Плохой сообщил в полицию сам, добавив, что требования изложены на его Телеграм-канале. После этого на контакт с правоохранителями идти перестал, а его опубликованные притязания в полиции назвали сумбурными. Взамен за заложников Плохой хочет, чтобы топ-политики публично признали себя "террористами в законе". А еще - максимальной огласки! С утра он звонит журналистам и родственникам заложников, мол, пусть все видят. А если требования не будут выполнены – он взорвет автобус, как и еще одну бомбу, заложенную в городе. "С днем антисистемы! Не обманывайте себя, празднуйте правду" - пишет Плохой.

Личность террориста установлена, сообщают в полиции. Максим Степанович Кривош. 44 года. Женат, есть 15-ти летний сын. (К слову, вскоре прошел слух, что его жена была замечена возле автобуса). Проживает в Ровненской области. Выходец из интеллигентной семьи, уже в 11 классе он был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Сейчас у него за плечами 2 судимости и 10 лет заключения за бандитизм, мошенничество и сбыт оружия. Автор книги "Философия преступника". Первая отсидка для Максима закончилась, когда ему было 24 года. Прошел шумок, что он также лежал в психиатрической больнице, в ответ на что глава МВД по прибытии на место лично обратился к СМИ:

- Прекратите распространять ложную информацию, это только усиливает напряжение!

А напряжение действительно витает в воздухе. На месте работает и спецназ, и представители антитеррористического центра при СБУ под руководством Руслана Баранецкого, и БТРы приехали, и взрывотехники ГУНП. Параллельно идут работы по установлению возможного места размещения взрывчатки.

После долгих попыток лед тронулся - связь с Плохим удается установить:

- У нас есть контакт с захватчиком. Люди в автобусе находятся в нормальном состоянии, со слов тех, с которыми нам удалось поговорить (с заложниками - ред.). Мы беседовали с родственниками захватчика, супругой, друзьями, мы испробуем все методы, чтобы вопрос мирно разрешился, - сообщает с места событий А. Аваков. Глава МВД как раз недавно закончил совещание по данному вопросу неподалеку – в здании ГУНП Волынской области.

А тем временем чуть далее, за оцеплением уже столпились гражданские:

- Переживаем за людей в автобусе, - комментирует одна из женщин.

Тут собрались люди разного возраста и социального класса, одним любопытно, другие недовольны ситуацией в стране, на лицах третьих – страх, - они держатся ближе к правоохранителям, как оказывается – это близкие некоторых из заложников, но с ними пообщаться не удается.

Ситуация непростая. Попытка обезвредить захватчика выстрелом опасна – за шторами салона не понятна обстановка. Тепловизоры не способны идентифицировать преступника среди заложников. Можно было бы подобраться "снизу", но по близости нет люков. В любом случае, ситуация под контролем, согласно сведениям силовиков, и решается наиболее мирным путем. По распоряжению правоохранителей видеосвязь в некоторых зонах запрещена:

- Благодаря телевещанию захватчик видит полное расположение правоохранителей, что недопустимо и является серьезной помехой проведению операции, - сообщают правоохранители.

Но по ту сторону перекрытия уже что-то происходит: к автобусу аккуратно приближаются силовики, двери открываются и (как вскоре выяснилось) замглавы Нацполиции Евгений Коваль выводит из автобуса 3-х заложников: пожилого человека, беременную женщину и подростка. Вскоре предпринимается следующая попытка контакта, но она успехом не увенчалась - Е.Коваль чуть не поймал пулю после того, как приблизился, чтобы передать воду заложникам и договориться об освобождении ребенка.

Позднее вечером близится итог. Стоит отметить, что на сайте СБУ тем временем появляется заявление о квалификации данной ситуации как теракта. А в 21:30 Нацполиция берет штурмом автобус. Захватчик – взят. Заложников эвакуируют. Как оказалось – у Кривоша были соратники, которых также задержали (их количество не разглашается, как тайна следствия), но как стало известно одного взяли в Харькове и изъяли несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Как сообщил замглавы офиса Президента, Зеленский также участвовал в переговорах со захватчиков в телефонном режиме.

- Он долго сидел в тюрьме и нарисовал свое представление о справедливости и ценности жизни. Хорошо, что все живы. В другой ситуации спецназ должен был бы играть на поражение, - комментирует глава МВД.

Да, похоже, ситуация разрешилась наилучшим образом, и после 11 часов работы удалось освободить заложников. Но один вопрос все же так и остался без ответа: что происходит в целом подразделении СБУ по защите национальной государственности – задача которых выявлять такие ситуации на стадии зарождения и предотвращать их?