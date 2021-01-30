Троянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами

Маргарита Симоньян / Скриншот YouTube

В четверг, 28 января, в неподконтрольном украинским властям Донецке начался организованный боевиками двухдневный форум "Русский Донбасс".

Официальности мероприятию придавал десант российских пропагандистов первой величины - глава Russia Today Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, телеведущий НТВ Роман Бабаян и ряд российских политиков, включая депутатов Госдумы. Сама Симоньян, делившаяся на пути из Москвы в Донецк в соцсетях кадрами разрухи на неподконтрольном Донбассе, во время выступления на форуме, попросила РФ забрать Донбасс к себе.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", – заявила Симоньян.

Итогом громких высказываний на "форуме" стало принятие одноименной доктрины, которой "глава ДНР" Денис Пушилин озвучил желание боевиков "вернуться к своим историческим корням". А именно – не только максимально интегрироваться в РФ, но и получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Эксперты сходятся во мнении, что и Пушилин, и журналисты полностью подконтрольны Кремлю, и такие инициативы самостоятельно, без высокой отмашки выдвигать ни за что бы не стали. Следовательно - идея данного форума родилась не на местах, а исходила из Москвы.

Почему Россия запустила очередной виток продвижения на Донбассе российских порядков – узнавал Главред.

Абхазский сценарий и новый референдум на Донбассе

"Этот форум – некий импульс для пророссийски настроенных граждан Донбасса, которые хотят видеть оккупированные территории в составе РФ, но не как независимые "республики". Именно поэтому там звучали заявления о дальнейшей паспортизации, гармонизации налогового законодательства, общем культурном пространстве и т.д.", - объяснил Главреду бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука .

Паспортизация на неподконтрольной части Донбасса действительно набрала обороты: согласно МВД России, только за прошлый год российское гражданство получили 409,5 тысяч граждан. Большая часть из них, разумеется – жители Донбасса.

Читайте такжеБоевики решили захватить весь Донбасс: опубликована доктрина "ЛДНР"Примечательно, однако, что, несмотря на громкие заявления и призывы, в самой доктрине речи о вхождении Донбасса в состав РФ не идет. Иными словами, в понимании Кремля, территория всего Донбасса должна представлять собой отдельные республики, которые продолжат фактически оставаться под российским контролем, но, как и раньше, юридически будут находиться за пределами РФ.

Представитель Донецка в ТКГ (Трехсторонней контактной группе) Сергей Гармаш в отметил, что проведение форума – демонстрация того, что Россия "не собирается разрешать конфликт, а намерена развивать его по абхазскому сценарию", то есть признать обе "республики", Луганскую и Донецкую, в одностороннем порядке.

В то же время, по информации Восточной правозащитной группы, форум в Донецке может быть неформальной встречей, касающейся попытки внедрить план по объединению двух республик в одну.

"Этот вопрос будет вынесен на так называемый "референдум Донбасса". В какой именно форме будет объединение — не решено (или союз, или полное слияние", - сказано на странице организации в Фейсбуке.

В организации считают, что объединение республик вполне укладывается в концепцию "Троянского коня" - более мощной поддержки общественно-политических проектов Россией на территории Украины.

Давление на Украину

Иными словами, форум и доктрина ясно демонстрируют, что Россия в принципе не намерена решать проблему войны на Донбассе.

"Украинская государственная политика в отношении Донбасса очень слабая – как в отношении людей, живущих там, так и в отношении западных партнеров, которые закрыли на нас глаза. Мы плывем по течению – военное решение отставлено в сторону, а дипломатические уступки ни к чему не приводят", - отмечает волонтер и блогер Юрий Касьянов .

Стоит отметить, что новый переговорный год для обеих стран не задался. Уже в январе контакты в рамках ТКГ по согласованию "дорожной карты" закончились скандалом между главами делегаций Леонидом Кравчуком и Дмитрием Козаком.

Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУКак результат – отсутствие какого-либо прогресса, что в гуманитарных вопросах, что в политических. Как следствие, и переговоры в Нормандском формате на уровне советников глав государств не продвинулись ни на шаг, поскольку стороны сумели лишь прийти к договоренности о продолжении переговоров.

"Форум – это один из способов давления на руководство Украины. РФ будет ссылаться на результаты форума, на котором присутствовали "авторитетные" представители России, и настаивать на "позиции общественности" как в переговорах между двумя странами на уровне контактных групп и на уровне представителей президентов, так и с международными партнерами в рамках Нормандского", - считает экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж .

Попытка заговорить протесты Навального

Но у причин массового "туризма" роспропагандистов на форум может быть еще один мотив – отвлечь россиян от запланированных на 31 января митингов в поддержку Алексея Навального.

"Кремлю нужно как можно скорее перебить тему выступления против путинской власти в информационном пространстве. Обычно наиболее эффективный способ – маленькая победоносная война. Но, надеюсь, что в отношениях между Украиной и РФ до эскалации не дойдет, но подать тезис о "Великой России" и "русском мире" необходимо, так как он хорошо действует на тех россиян, которые еще поддерживают политику Путина", - считает Георгий Тука.

Читайте такжеАрестович объяснил, почему планы Кремля по Донбассу обернутся России ударомТого же мнения придерживается и советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. На своей странице в Фейсбуке он заявил, что России приходится скармливать "ходульные сказки про "...глубокую историческую преемственность народов Донбасса" на фоне ухудшающегося экономического положения и протестов в самой РФ".