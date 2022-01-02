Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

Эксперты оценили вероятность наступления России на Украину в 2022 году / Reuters

На протяжении ноября-декабря 2021 года и в Украине, и на Западе били в набат, предупреждая о том, что Россия готовит масштабное наступление на украинскую территорию по нескольким направлениям одновременно, причем на этот раз якобы с применением авиации и нанесением ракетных ударов. Более того, назывались вероятные сроки этой военной операции – январь-февраль 2022 года.

В результате украинские политики и эксперты разных мастей два месяца высказывали предположения, нападет ли Путин на Украину или нет, если нападет, то – когда, а также какими могут быть последствия такой военной операции для нашей страны. На Западе периодически выдавали информацию о численности войск, которые Россия стянула к украинской границе, называли направления, по которым может быть нанесен удар, и регулярно призывали Москву одуматься и прекратить агрессию.

Главред попросил экспертов спрогнозировать, какое развитие событий может получить война России против Украины в 2022 году, готова ли РФ к масштабной военной операции, и действительно ли часом "Ч" для нападения станут уже ближайшие месяцы.

Александр Хара Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

Интересы России в отношении Украины несовместимы с существованием украинского государства, а потому российско-украинский конфликт может длиться десятилетиями. К тому же, у России есть не только свои собственные цели и интересы в отношении нашего государства, но и средства, чтобы навязать нам свое видение мира. Москва будет настойчиво пытаться убедить всех, что Украина должна быть пророссийской буферной зоной.

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Поэтому исключать возможность эскалации боевых действий в 2022 году или расширение географии зоны конфликта на новые украинские территории нельзя. Это довольно реальный сценарий развития событий.

Прибегнет ли Россия в 2022 году к большей агрессии, в частности, к широкомасштабному наступлению, будет зависеть от трех факторов:

от воли украинского общества и украинского государства к сопротивлению. Если стремление противостоять России будет подавлено, Москва может либо навязать свою волю политически, либо прибегнуть к ограниченной операции, чтобы поставить точку и заставить Украину капитулировать;

от партнеров Украины по региону и того, как они смогут поддержать ее во время войны. Сегодня они демонстрируют готовность помогать: Литва входит в пятерку стран, которые вносят наибольший вклад в поддержку ВСУ и повышение нашей обороноспособности, Польша и Румыния также поддерживают Украину политически. Но эта поддержка не значит, что эти страны будут воевать за нас;

от США и Великобритании. Для нас важна их поддержка и оружием, и разведданными, и другими средствами военного плана. Например, присутствие американского эсминца в Черном море делает россиян более учтивыми и менее наглыми. Поэтому присутствие американских и британских кораблей и самолетов однозначно будет служить сдерживающим фактором.

Если Россия прибегнет к масштабным военным действиям, Украина может существенно пострадать – она, возможно, потеряет часть своих территорий и точно потеряет большое количество украинских граждан (и военных, и мирного населения). Но – Украина точно не потеряет свою государственность.

Сама Российская Федерация, решившись на подобную операцию, может подорваться и потерять свой статус растущей мощи. Это дорого будет ей стоить. Ведь в случае реализации такого сценария в Россию пойдут "двухсотые", что, несомненно, вызовет недовольство российского населения этой войной.

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Успешные военные кампании России в Сирии и других странах показывают, что россияне очень инновационны в войне и довольно успешны. Но в Украине Россия может увязнуть, что больно ударит по имиджу боеспособной, эффективной, новейшей российской армии. Не говоря уже о других политических последствиях, ведь, безусловно, будут санкции и дипломатическая изоляция, что очень ударит не только по руководству РФ, но и по каждому гражданину, который голосовал за "товарища" Путина.

Впрочем, в ближайшую неделю-две Россия может прибегнуть разве что к локальной операции "для телевидения", а не к масштабной операции с целью захватить Киев. Все это будет зависеть от того, смогут ли россияне навязать Западу переговоры, в которых Запад согласится давить на Украину, чтобы заставить ее идти на уступки.

Для России наиболее оптимальным временем для начала более масштабных военных действий против Украины является не 2022, а 2023 год. Это обусловлено тем, что в 2024-ом в РФ состоятся президентские выборы, а в 2023-ем будет вовсю идти президентская избирательная кампания.

Потому вряд ли Кремль планирует какие-либо существенные агрессивные мероприятия относительно нашей страны с открытым пересечением границ на 2022 год. Впрочем, это не значит, что в ближайший год в войне на Донбассе будет поставлена точка или все будет спокойно. В 2022 году ситуация на Донбассе будет накаляться, однако конфликт не получит развития ни в пользу России, ни в пользу Украины.

Перспектив для урегулирования конфликта на Донбассе в 2022 году нет, даже если состоится саммит лидеров нормандской четверки. Во-первых, у России еще слишком огромный потенциал, чтобы говорить о возможности победы. Во-вторых, РФ все чаще выказывает заинтересованность в том, чтобы судьбы мира вершила она вместе с США, и это открывает перспективу создания переговорной площадки по украинскому вопросу, где переговорщиками будут Москва и Вашингтон. США тут могут ей подыграть, дабы не допустить сползания России к Китаю: для Штатов важно, чтобы Россия не стала тенью Китая и не превратилась в "китайскую "ДНР".

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Нет сейчас перспектив и для встречи лидеров нормандской четверки в 2022 году. Для того, чтобы такая встреча состоялась, нужно, чтобы Украина выполнила все условия Кремля. Да и то, Россия согласится на такую встречу только для того, чтобы выдвинуть дополнительные требования к Украине. а раз так, то возникает вопрос – а есть ли вообще смысл Киеву настаивать на встрече с Путиным или саммите лидеров нормандской четверки…

Впрочем, это не значит, что в 2022 году нормандский формат умрет. Ведь в 2022 году состоятся президентские выборы во Франции, а новый немецкий канцлер Олаф Шольц будет пытаться продемонстрировать свое первенство. Потому будет некая конкуренция между Шольцем и Макроном за то, кто из них главнее в Евросоюзе. Эта конкуренция среди прочего может привести к тому, что они будут продавливать вопрос нормандской четверки.

Так что встречи в нормандском формате на уровне советников министров в 2022 году будут, а вот встречи на наивысшем уровне – вряд ли.

Несмотря на все предупреждения о том, что в январе-феврале 2022 года Россия пойдет в наступление на Украину, я считаю вероятность такого сценария крайне низкой. РФ на это вряд ли отважится. Ведь у России есть психологическая травма, нанесенная зимней войной в Финляндии, и она прекрасно помнит, чем для нее закончились боевые действия в зимний период.

Кроме того, российские войска будут пытаться продвигаться только на те территории, где будет достаточный уровень поддержки России. Есть ли такой уровень поддержки, к примеру, в Полтавской или Киевской областях? Конечно же, нет. Украинцы будут воспринимать российские войска на своей территории как оккупантов и, безусловно, будут оказывать сопротивление.

Нужно признать, что у России сегодня есть и возможности, и потенциал военным путем захватить Украину. Но это непременно будет иметь кровавые последствия и приведет к большим экономическим потерям. К тому же, для РФ это будет опасно еще и тем, что в результате таких действий она получит людей, которые не будут лояльны к оккупационной власти, а, значит, сопротивление будет колоссальным.

Владимир Огрызко Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

Адекватные люди понимают, что, если РФ начнет открытую военную кампанию против нашей страны, цена для нее будет слишком большой. Но перед нами не адекватная страна, она не живет так, как живут другие цивилизованные страны мира. Поэтому логика здесь не будет работать – будет работать только "способность дать по зубам".

Следовательно, если украинцы продемонстрируют, что несколько десятков миллионов людей поднимутся с оружием в руках на защиту родины, у Путина, Шойгу и всей, извините за слово, околопутинской шоблы появится понимание, что этот шаг будет иметь совсем не те последствия, на которые они рассчитывают.

Никакие гарантии никаких стран мира не весят столько, сколько весит ответ, который готов дать России сам украинский народ. Если бы украинская власть начала работать смелее и эффективнее в этом плане, то у Путина очень быстро исчезло бы желание искать себе приключений, потому что эти приключения будут стоить ему очень дорого.

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Путину нужно это объяснить не тезисами о том, что, если он начнет операцию, мы ему "покажем кузькину мать", а реальной готовностью всей Украины подняться на противостояние России. Путин должен понять, что в случае наступления России на Украину из каждого окна на оккупанта будут сыпаться не цветы, а град пуль – РФ сюда сможет зайти, но уже никогда не выйдет, или всех их отсюда вывезут в деревянных ящиках. Недаром в Москве недавно появились инструкции относительно того, как обустраивать братские могилы…

Понимание российскими властями того, что в случае масштабной операции против Украины такие братские могилы будут по всей России, будет важным элементом сдерживания российской орды.

Данные о том, что на руках у украинцев 5 миллионов единиц незарегистрированного оружия, являются очень показательными. Неслучайно об этой цифре заговорила даже госпожа Захарова – она, как и все, кто планирует подобную операцию против Украины, прекрасно понимают, что это значит.

Кроме того, Москве не следует забывать, что в Украине есть, как минимум, полмиллиона человек, которые прошли через войну и военные учения, которые умеют стрелять, причем делают это метко. Готовность украинского народа встать на защиту страны – это главная гарантия нашей безопасности. И здесь не важно, будет ли украинская власть активной, или нет…

Следовательно, если Путин не будет достаточно адекватным и попытается реализовать эту военную авантюру против Украины, его окружение, которое кое-что в военном деле понимает, подскажет ему, что это будет началом и его личного конца, и конца Российской империи.

Олег Жданов Военный эксперт, полковник запаса

Если выстраивать прогноз о том, какое развитие в 2022 году может получить война России против Украины, то можно сказать одно: статус-кво сохранится, до лета – точно. Это обусловлено тем, что сейчас в Германии идет процесс смены власти, а весной во Франции будут президентские выборы. Соответственно, нормандский формат собраться не сможет.

Нагнетание обстановки по поводу того, что "Путин завтра нападет", закончится недели через три-четыре. Это нагнетание в большей мере было политической игрой США с Россией, в которой Украина была лишь инструментом.

А так, в 2022 году Россия будет продолжать периодически давить на Украину, что будет выражаться в увеличении количества обстрелов и нанесении нам потерь.

Никаких неожиданных и резких тенденций в новом году не предвидится. Прежде всего, потому что стратегия Украины остается неизменной: она настаивает, в первую очередь, на прекращение огня. А без политических уступок со стороны Киева Путин не захочет встречаться с украинским руководством. На политические уступки украинская власть не пойдет, поскольку они могут привести к свержению самого Зеленского. То есть Украина не пойдет ни на реализацию "формулы Штайнмайера", ни на создание "госсовета"... Соответственно, точек соприкосновения в переговорном процессе у сторон нет.

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Кроме того, США не будут решать напрямую с Россией никаких вопросов по Украине. Потому что даже сейчас ясно, что политика Белого дома состоит в том, чтобы использовать Украину как инструмент и главный рычаг давления на Россию. Так что Вашингтон с Москвой ни о чем договариваться не будет – он будет Украиной давить на Россию.

Все разговоры о том, что завтра Путин пойдет в наступление на Украиной (не пойдет – он даже не формирует ударную группировку войск, чтобы осуществить такое нападение), разгоняют США. Таким образом, они заставляют Россию постоянно оправдываться. А в переговорах сторона, которая оправдывается, всегда в проигрышной позиции.

США и Россия делят геополитические сферы влияния. И Штаты пытаются поставить Россию в жесткие рамки условий, особенно по европейскому континенту и европейскому рынку. Идет глобальная политическая игра по переделу сфер влияния.

Так что и в переговорном процессе особых трансформаций в 2022 году не предвидится. Никаких ярких прорывов и событий – тоже. Для этого ни у одной, ни у другой стороны нет сил и средств, а в военном отношении – тем более.

Россия хоть и хвастается какими-то военными достижениями, но посмотрите на закупки вооружения – РФ сворачивает все свои основные военные программы. Нет у Путина той армии, о которой он рассказывает на пресс-конференциях. России попросту нечем воевать. Плюс все российские военнослужащие разбросаны по зимним квартирам по территории Западного и Южного военных округов, и что-то не видно, чтобы они все приближались к границе, сидели в палатках и грели моторы, чтобы в какую-то ночь внезапно перейти границу с Украиной. Так что никакое наступление пока не планируется.