Военный полигон или партнер США: какая роль будет отведена Украине при Байдене

Политика США по отношению к Украине при Байдене, по прогнозам экспертов, станет более системной и последовательной / Reuters

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден объявлен победителем президентских выборов в Соединенных Штатах.

Впрочем, официальные результаты будут обнародованы еще не скоро. И кандидат от республиканцев Дональд Трамп вполне может оспорить предварительный результат в суде.

Однако, если и суд в конце концов придет к выводу о победе Байдена, в январе демократ вступит в должность президента США.

Если Украина примерно понимала, чего ждать от Дональда Трампа на посту американского президента, потому что именно с ним имела дело в течение последних лет, то по поводу того, чего ждать от президента Джозефа Байдена, звучат разные прогнозы.

Главред попросил экспертов поделиться оценками и прогнозами относительно того, как могут измениться украинско-американские отношения с приходом к власти Байдена, насколько изменится поддержка нашей страны Соединенными Штатами в сфере безопасности, каким будет влияние Вашингтона на украинскую внутреннюю политику, а также как повлияет на политику Байдена-президента в отношении Украины его предыдущий опыт непростых отношений с рядом украинских политических деятелей.

Принципиально американо-украинские отношения не изменятся. Приход к власти Байдена дает основания надеяться на бо́льшую помощь Украине от США, поскольку можно было бы перезагрузить отношения. Но – для этого Украина должна иметь собственную стратегию развития отношений с США, а у нашей власти нет ни единой. Она рефлексирует, как примитивное существо, на уровне безусловных рефлексов, безо всякой стратегии.

Поэтому Украина оказывается в ситуации, когда не она играет, а ее играют. Мы стали даже не шахматной фигурой, а шахматной доской, на которой играют другие и которую могут перевернуть, если партия кому-то не нравится.

Те люди в Украине, которые ранее имели отношения с Байденом, теперь получат определенные преференции: Порошенко и наши антикоррупционные активисты будут иметь возможность быстрее добежать до Байдена. Таким образом, они будут формировать у американской власти определенное отношение к тому, что происходит у нас. Ведь отношение к Зеленскому и его команде у Байдена откровенно негативное... Все это будет на пользу планам Порошенко о реванше, но абсолютно не в пользу Украины. Потому что наши "реваншисты" будут предлагать что-то администрации Байдена, и это "что-то" потом вернется в Украину как позиция США. Это будет крайне плохо!

Для нас была бы очень желаемой бо́льшая интеграция США в переговорные форматы, но нет никаких оснований надеяться на это при Байдене. Впрочем, если говорить о направлении безопасности, то определенные военные поставки (чего-то более современного и качественного) будут идти в Украину, причем очень демонстративно.

Кроме того, Украина всегда была сферой вице-президента США: наша мировая значимость после потери ядерного потенциала стала такой, что достаточно и вице-президента для поддержания отношений с нами. Так и сейчас украинским направлением больше будет интересоваться вице-президент, чем президент США. Байден будет заниматься более важными вопросами.

Однако надо иметь в виду один нюанс: Великобритания вышла из тени и планирует более серьезно заниматься Украиной. И это будет гораздо существеннее, чем отношения Украины с Байденом, вице-президентом США и госсекретарем.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

К власти в США приходят демократы – это наиболее агрессивная часть американского политикума: главные войны, в которых принимали участие американцы в течение последних лет, развязывали именно демократы. И именно представители Демпартии США исповедуют экспансионизм во внешней политике. Поэтому у Украины нет оснований радоваться по поводу победы Байдена и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.

В большей степени американская политика в отношении Украины будет определяться тем, какими будут отношения между США и Россией. Когда эти отношения ухудшатся, Украина превратится снова в полигон противостояния между РФ и Соединенными Штатами, как это было в 2014 году. Недаром в 2014-м шутили, что "США и Россия готовы воевать до последнего украинца". И теперь, при президенте Байдене, эта шутка снова может стать актуальной.

Украина интересует Соединенные Штаты исключительно как инструмент сдерживания России, не более. А это значит одно: очень боюсь, что для нас приход Байдена к власти – это война.

В принципе, если бы на посту президента остался Трамп, это тоже ничего хорошего Украине не сулило бы. В принципе, в политике США в отношении нашей страны происходит колебание между двумя концепциями – "Украина как разменная карта" и "Украина как военный полигон".

Не думаю, что после победы Байдена существенно усилятся позиции Порошенко в Украине. Так думает разве что сам Порошенко. Поскольку Байден приходит с командой, которая еще более "левая" и циничная, чем во времена Обамы. И Байден здесь является лишь "фигурой на носу корабля". Реальную политику будут делать совсем другие люди, с которыми у Порошенко вряд ли хорошие отношения, в частности, с той же Камалой Харрис.

У Байдена может быть огромное количество сантиментов по отношению к Украине, но, если госсекретарь США, советник по вопросам национальной безопасности и еще несколько влиятельных лиц скажут, что в интересах США действовать иначе, все планы Байдена будут "умноженные на ноль". Команда демократов будет управлять государством, а не одно лицо.

Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

Учитывая наличие личных историй, связанных у Байдена с Украиной, наша страна не исчезнет с радаров американской внешней политики. Более того, новый президент США будет уделять Украине значительно больше внимания. При президентстве Байдена будет вторая попытка запустить в Украине волну реформ и внутренних преобразований. В идеале, это должно закончиться стратегическим партнерством Украины и США.

Если говорить о сотрудничестве в сфере безопасности, то к моменту готовности НАТО предоставить Украине перспективу членства, США могли бы предоставить ей перспективу сотрудничества, вплоть до предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Такой статус можно было бы использовать для усиленного военно-безопасностного сотрудничества. Однако для получения такого статуса Украине нужно будет осуществить большие внутренние преобразования. А это невозможно без существенного усиления украинских политических элит.

У Байдена будут серьезные претензии к президенту Зеленскому, но он не махнет рукой на Украину. Наоборот, Байден будет пытаться менять ее изнутри – посредством влияния на украинские политические элиты.

Бытует мнение, что с приходом к власти в США Байдена могут усилиться и позиции Петра Порошенко. Отношения Байдена с Порошенко проверены временем, но у Порошенко нет монополии на отношения с Байденом. На самом деле, политическим фаворитом администрации Обамы был изначально Арсений Яценюк. США делали ставку именно на него, и фактически благодаря влиянию Штатов Яценюк и стал премьер-министром сразу после революции. Зато Порошенко пришел на более поздней волне и уже имел мощного конкурента в лице Яценюка для выстраивания отношений с американской администрацией. Как мы видим, установить тесные и доверительные отношения с Бараком Обамой Порошенко так и не удалось. Зато ему удалось это сделать с Байденом и Меркель.

Сейчас Порошенко – в лучшей ситуации, чем Яценюк. Конечно, он будет предлагать свое партнерство Джозефу Байдену, но, думаю, американская администрация будет смотреть шире. Она не будет отвергать Порошенко, но в то же время будет искать альтернативы и создавать внутреннюю конкуренцию в украинском политическом лагере за право сотрудничества с администрацией Байдена. Здесь снова появится и Яценюк, обратят внимание и на фигуру Виталия Кличко.

Предполагаю, что будет строиться коалиция с участием Кличко, Порошенко и, возможно, сугубо либерального крыла, которым может быть партия Голос. Так, впоследствии Кличко можно будет продвигать в президенты как электорабельную фигуру с наименьшим негативом, Порошенко – в премьер-министры, Яценюка – на должность главы НБУ или министра финансов, а Притулу можно сделать спикером парламента (по крайней мере, говорит он весело).

С Владимиром Зеленским у администрации Байдена доверия уж точно не будет. Потому что на такую фигуру, как Зеленский, нельзя делать политическую или геополитическую ставку. Поэтому президент Зеленский является переходной и недолговечной фигурой.

Владимир Фесенко Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

После президентских выборов в США принципиальных изменений в американо-украинских отношениях не будет, но тактические и стилистические – безусловно, произойдут. Главное (и это позитив) – политика США по отношению к Украине и поддержка Соединенными Штатами нашей страны при Байдене станет более системной и последовательной.

Впрочем, не стоит ожидать, что значительно возрастут масштабы поддержки Штатами нашей страны. Я бы предостерег сейчас от завышенных ожиданий. Американская политика по отношению к Украине и так почти на максимуме. Поэтому ожидать, что нам дадут какой-то особый статус – теоретически можно, но если это и произойдет, то только после того, как американцы разберутся со своими внутренними проблемами. Не стоит ожидать, что первое, о чем еще будет думать Байден – об Украине, потому что у США сейчас хватает других более актуальных проблем.

Но внимания к Украине будет больше. И, как сейчас сообщают некоторые источники, это будет требовательное внимание. В частности, больше требовательного внимания будет в вопросах реформ, а особенно – антикоррупционной политики.

Что касается влияния на внутреннюю политику и предположений, что после победы Байдена существенно укрепятся позиции Порошенко, то я считаю, что это – преувеличение. Американцы всегда отличались тем, что политика по отношению к той или иной стране, как правило, строилась и проводилась через оценки посольства. А Посольство США в Украине достаточно хорошо ориентируется в наших делах, и там очень хорошо понимают, что сейчас далеко не Петр Алексеевич является определяющим фактором в украинской политике, и что его влияние ограничено, а потому позиция Порошенко – слишком ангажирована и не всегда адекватна. Поэтому не стоит полагаться только на одну точку зрения.

Известно много примеров, когда американцы ставили объективный подход выше субъективных симпатий. В частности, в свое время Штаты первыми среди других государств (кроме России) признали победу Януковича в 2010 году, и они всегда поддерживали контакты с представителями разных лагерей. Всегда.

Поэтому думать, что Байден будет на стороне Порошенко и станет подыгрывать ему – это преувеличение.