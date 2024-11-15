Несколько минут и готово: как быстро разморозить лобовое стекло авто - лайфхак

В зимние утро бывает очень трудно убрать весь снег и лед с лобового стекла автомобиля.

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Как почистить стекло в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему стекло в авто замерзает

Какие средства могут убрать лед с лобового стекла

Впереди зимние месяцы, которые являются самыми тяжелыми для водителей, потому что в этот период есть обледенение лобового стекла, которое не позволяет садиться за руль сразу.

Эксперты издания "Твоя машина" отмечают, что есть простой и быстрый способ избавиться от этой неприятности без использования скребка или горячей воды, пишет Главред.

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Как разморозить лобовое стекло

Раствор со спиртом

Для того, чтобы быстро разморозить лобовое стекло, нужно взять дистиллированную воду, спирт, пульверизатор, чистую салфетку или тряпку. Воду со спиртом нужно смешать в пропорции 1:3. Получившийся раствор отлично справляется с размораживанием льда.

Если распылить его на обледенелое лобовое стекло, то уже через считанные секунды оно начнет оттаивать. Лучше всего подождать несколько минут, а затем тряпкой аккуратно очистить стекло от остатков льда.

Раствор из соли

Обычная поваренная соль также может убрать лед с авто. Для этого на 1 литр воды надо взять 2-3 столовые ложки соли и хорошо размешать. Данным холодным раствором нужно обработать лобовое стекло и протереть его тряпкой.

Зимний омыватель

Это средство также подойдет для размораживания лобового стекла. К тому же, оно всегда есть под рукой в авто. Омыватель помогает быстро разморозить лобовое стекло из-за спирта, который содержится в его составе.

Почему лобовое стекло замерзает

Замерзание происходит из-за способности стекла отдавать тепло, вследствие перепада температур внутри салона и снаружи.

Во время езды в салоне автомобиля тепло, поэтому стекло нагревается, но после остановки, стекло быстро принимает внешнюю температуру и в какой-то момент на поверхности образуется конденсат, который превращается в лед.

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