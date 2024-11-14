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Что не стоит включать в автомобиле во время тумана: важное правило для водителей

Мария Николишин
14 ноября 2024, 03:00
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Туманная погода - очень коварная, а потому может быть опасной для водителей.
Что не стоит включать в автомобиле во время тумана: важное правило для водителей
Какие фары включать в туманную погоду / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какую светотехнику в авто использовать в туманную погоду
  • Почему не стоит включать дальний свет фар

В Украине часто можно столкнуться с таким природным явлением как туман. Он является особенно опасным для автомобилистов, которые вынуждены ездить в условиях ограниченной видимости.

Эксперты издания "Твоя машина" отмечают, что в туманную погоду нужно быть очень осторожным, а главное - не допускать одной распространенной ошибки, пишет Главред.

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Как правильно ездить во время тумана

В туманную погоду важно уделять внимание правильному использованию светотехники. Если ваше авто оснащено противотуманными фарами, следует их включить. При отсутствии противотуманных фар нужно использовать ближний свет фар.

Чем противотуманные фары отличаются от обычных

Противотуманные фары отличаются от обычных прежде всего тем, что поток света направляется не вперед, а непосредственно на дорогу перед бампером.

Кнопка активации этих фар выглядит как лампочка с лучами, направленными вниз.

Можно ли включать дальний свет фар во время тумана

Включать дальний свет фар во время тумана категорически не стоит. Туман - это плотная дымка влаги. Если вы внезапно активируете яркое освещение, направленное вперед, то капли влаги начнут отражать свет, превратившись в сплошную стену.

Хотя другие участники движения смогут лучше видеть авто с дальним светом в тумане, ослепленный своей же светотехникой, водитель на несколько секунд может потерять контроль над ситуацией и, например, выехать на полосу встречного движения.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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