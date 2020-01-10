С наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольные

Поздравок на Старый Новый год 2020 и смешные картинки, поздравления gif и открытки со Старым Новым роком / 1zoom.ru

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К слову, многие путаются, когда отмечают Старый Новый год. В начале года нередко слышишь вопрос: когда празднуют Старый Новый год – 13 или 14 января? Старый Новый год 2020, как и в любой иной год, отмечают в ночь с 13-го на 14-е. О подготовке к празднику, его приметах и традициях, что нельзя делать в этот день, а что нужно – читайте в наших материалах 13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы и День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

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Старый Новый год 2020 – поздравления

Привітання з Старим Новим роком 2020

Прикольные картинки со Старым Новым годом

Старый Новый год – поздравления gif

Поздравок Старый новый год в прозе:

Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

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Поздравление со Старым Новым годом своими словами:

Эх, далекий старый Новый год! Подари нам множество улыбок и большое-пребольшое счастье. Мы, люди, привыкли всегда мечтать о несбыточном и потом всю жизнь сокрушаться над тем, что не исполнилось. Так пусть же наши мечты всегда соизмеряются с нашими реальными возможностями.

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Со Старым Новым годом – поздравление прикольное в стихах:

С праздником Старого Нового Года

Искренне я поздравляю тебя!

Будь же счастливым в любую погоду,

Вечно живи ты, смеясь и любя!

Жизнь пусть сюрпризы прекрасные дарит

Сбудутся вскоре мечты, от души!

Вечер волшебный вот-вот наступает —

Все загадать ты скорей поспеши!

***

Старый Новый год – поздравление короткое:

Желаем в старый Новый год,

Подняв бокал игристого,

Забыть о ворохе забот,

Вглядевшись в небо чистое.

***

Старый Новый год – поздравление смешное:

Две недели пролетели –

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только все доели –

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень,

Минералку грустно пьет,

Но тринадцатое, вечер,

Здравствуй, Старый Новый год!

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь,

Счастья, радости желаем,

И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

***

С наступающим Старым Новым годом 2020:

Час от часу ярче горит циферблат,

Должно быть, чтоб не пропустили

Вы старую сказку на новенький лад —

Год Новый по старому стилю.

Да будет феерии чудным ремейк!

Пусть елка чарует сияньем,

А в полночь серебряный ангел на ней,

Оживши, исполнит желанья —

И планы свершатся, и Бог оградит

Семейку от всяких напастей,

И ждет неизбежно пусть вас впереди

Любовь и волшебное счастье!

***

Старый Новый год – поздравление мудрое:

Вот и подходит еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!

Привітання з Василем та Старим Новим роком своїми словами:

Вітаю з Василем та Старим Новим Роком. Нехай старі дні календаря залишать лише хороші і світлі спогади, нехай прийдешній новий рік несе з собою зміни на краще. Бажаю багато радісних свят, істинних відчуттів щастя і щирих почуттів любові.

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Привітання з Василем та Старим Новим роком в прозі:

Є ще один привід зібратися з прекрасними людьми, підняти келихи з шампанським, прошепотіти з надією заповітні бажання. Настає Старий Новий Рік, свято продовжується і все неодмінно має збутися. Хай буде так! Тепер Новий рік вже остаточно настав; удачі, здоров’я, щастя і благополуччя в ньому. Вітаємо!

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Поздоровлення з Старим Новим роком:

Хай Вам у Старому Новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома-скрізь.

Хай вам насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз,-хай не два-щоночі.

Але щастя - хай не сниться,

А скребе тебе по спинці.

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З прийдешнім Старим Новим роком привітання:

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового, прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим і приємним, наповненим новими подіями і враженнями! З прийдешнім Старим Новим роком!