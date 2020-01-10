С наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольные

Красивые открытки со Старым Новым роком 2020 и поздравления на Старый Новый год 2020 в прозе, стихах и короткие подобрал Главред.
Поздравок на Старый Новый год 2020 уже пора начинать подбирать. Да-да, скоро Старый Новый год – картинки, открытки со Старым Новым роком, поздравления-gif и просто пожелания в прозе или стихах со Старым Новым годом 2020 – уже подготовил для вас Главред.
К слову, многие путаются, когда отмечают Старый Новый год. В начале года нередко слышишь вопрос: когда празднуют Старый Новый год – 13 или 14 января? Старый Новый год 2020, как и в любой иной год, отмечают в ночь с 13-го на 14-е. О подготовке к празднику, его приметах и традициях, что нельзя делать в этот день, а что нужно – читайте в наших материалах 13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы и День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.
В этом материале мы предлагаем вам вместо поиска "ok google картинки со Старым Новым годом" – уже готовую подборку: у нас вы можете совершенно бесплатно скачать прикольные картинки со Старым Новым годом. Или подобрать на Старый Новый год 2020 поздравления в прозе, стихи или короткие смс.
Старый Новый год 2020 – поздравления
Привітання з Старим Новим роком 2020
Прикольные картинки со Старым Новым годом
Старый Новый год – поздравления gif
Старый Новый год 2020 – поздравления
Поздравок Старый новый год в прозе:
Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.
***
Поздравление со Старым Новым годом своими словами:
Эх, далекий старый Новый год! Подари нам множество улыбок и большое-пребольшое счастье. Мы, люди, привыкли всегда мечтать о несбыточном и потом всю жизнь сокрушаться над тем, что не исполнилось. Так пусть же наши мечты всегда соизмеряются с нашими реальными возможностями.
***
Со Старым Новым годом – поздравление прикольное в стихах:
С праздником Старого Нового Года
Искренне я поздравляю тебя!
Будь же счастливым в любую погоду,
Вечно живи ты, смеясь и любя!
Жизнь пусть сюрпризы прекрасные дарит
Сбудутся вскоре мечты, от души!
Вечер волшебный вот-вот наступает —
Все загадать ты скорей поспеши!
***
Старый Новый год – поздравление короткое:
Желаем в старый Новый год,
Подняв бокал игристого,
Забыть о ворохе забот,
Вглядевшись в небо чистое.
***
Старый Новый год – поздравление смешное:
Две недели пролетели –
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели –
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень,
Минералку грустно пьет,
Но тринадцатое, вечер,
Здравствуй, Старый Новый год!
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь,
Счастья, радости желаем,
И успеха вновь и вновь.
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
***
С наступающим Старым Новым годом 2020:
Час от часу ярче горит циферблат,
Должно быть, чтоб не пропустили
Вы старую сказку на новенький лад —
Год Новый по старому стилю.
Да будет феерии чудным ремейк!
Пусть елка чарует сияньем,
А в полночь серебряный ангел на ней,
Оживши, исполнит желанья —
И планы свершатся, и Бог оградит
Семейку от всяких напастей,
И ждет неизбежно пусть вас впереди
Любовь и волшебное счастье!
***
Старый Новый год – поздравление мудрое:
Вот и подходит еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!
Привітання з Старим Новим роком 2020
Привітання з Василем та Старим Новим роком своїми словами:
Вітаю з Василем та Старим Новим Роком. Нехай старі дні календаря залишать лише хороші і світлі спогади, нехай прийдешній новий рік несе з собою зміни на краще. Бажаю багато радісних свят, істинних відчуттів щастя і щирих почуттів любові.
***
Привітання з Василем та Старим Новим роком в прозі:
Є ще один привід зібратися з прекрасними людьми, підняти келихи з шампанським, прошепотіти з надією заповітні бажання. Настає Старий Новий Рік, свято продовжується і все неодмінно має збутися. Хай буде так! Тепер Новий рік вже остаточно настав; удачі, здоров’я, щастя і благополуччя в ньому. Вітаємо!
***
Поздоровлення з Старим Новим роком:
Хай Вам у Старому Новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома-скрізь.
Хай вам насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз,-хай не два-щоночі.
Але щастя - хай не сниться,
А скребе тебе по спинці.
***
З прийдешнім Старим Новим роком привітання:
Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового, прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим і приємним, наповненим новими подіями і враженнями! З прийдешнім Старим Новим роком!